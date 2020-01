Neuheitenschau zeigt Trends auf Spielwarenmesse

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Mit einer Neuheitenschau gibt die Nürnberger Spielwarenmesse am Dienstag (9.00 Uhr) einen Überblick über die Trends in der Branche.



Die Aussteller setzen dabei ihre neuesten Produkte für Medien und Facheinkäufer in Szene. Die weltgrößte Spielwarenmesse eröffnet offiziell am Abend (18.30 Uhr). Bis zum 2. Februar zeigen nach Angaben der Veranstalter fast 3000 Aussteller aus 70 Ländern rund 120 000 Neuheiten. Als drei große Trends sehen Experten in diesem Jahr Spielzeuge, die auf mehr Umweltbewusstsein setzen, die die Stars aus der digitalen Welt ins Kinderzimmer holen und die Menschen mit Erkrankungen in den Fokus rücken./igl/DP/nas