Neuheit: Ergobaby präsentiert erstmalig in Deutschland einen Buggy, den Metro Compact City Stroller - und schickt das kompakte Leichtgewicht ins All

Hamburg (ots) -Ergobaby, der führende Spezialist für ergonomische Babytragen,bringt sein Know-How in Sachen Mobilität mit Kindern in ein neuesFeld ein und präsentiert erstmalig den Ergobaby Metro Compact CityStroller auf dem deutschen Markt. Der ultra-kompakte Buggy verbindetergonomischen Komfort und leichte Anwendung mit Lifestyle-Design.Mittels Einhand-Faltmechanismus schnell und leicht zusammengeklappt,passt der stylishe Buggy problemlos in Busse, U-Bahnen, kleineKofferräume, enge Hausflure und die meisten Airline-Handgepäckfächer.Damit ergänzt Ergobaby sein Portfolio aus Babytragen, Stillkissen,Schlafsäcken, Puck-Mich-Säcken, Puppentragen und Wickeltaschen umeine weitere Produktkategorie. Das wendige Leichtgewicht mitintelligenten Funktionen ist ab Mitte Oktober online und imFachhandel erhältlich. Zum Launch des Neuprodukts schickte Ergobabyden Metro in die Stratosphäre und präsentiert dasaufmerksamkeitsstarke Video erstmalig auf der Kind & Jugend in Köln.Der Ergobaby Metro Compact City StrollerAlle Produkte von Ergobaby sind durchweg durch das ergonomischeDesign und den hohen Komfort gleichermaßen für Eltern und Babywiedererkennbar. Der smarte Metro Buggy ist hier keine Ausnahme undmacht trotz seines kleinen Gewichts von nur 6,3 kg und der schlankenMaße keine Kompromisse in Sachen Ergonomie und Komfort. Als einzigerBuggy ist der Metro von der "Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR)" alsbesonders rückenfreundlich für Baby und Eltern ausgezeichnet. Dieergonomischen Merkmale zeichnen sich durch eine weiche Sitzauflagemit Multizonenpolsterung, größenverstellbarem Gurtsystem und einerverstellbaren Fußstütze aus, die dem Kind den höchsten Level anKomfort bieten. Dank der sanften Federung und großenstoßabsorbierenden PU-Hinterräder bietet der wendige Buggy eineruhige Fahrt - so wird Babys ruhiger Schlaf auch nicht von Fahrtenüber Kopfsteinpflaster oder unebene Gehwege gestört.- Einhand-Faltmechanismus - mit einer Hand das Baby halten, mitder anderen Hand den Buggy zusammenklappen, einfach und schnell.Im zusammengeklappten Zustand selbststehend.- Leichtgewicht - nur 6,3 Kilogramm. Der Metro Buggy bündelt denKomfort eines Kinderwagens in einem ultra-kompakten Design,perfekt geeignet für den Alltag in der Stadt und auf Reisen.- Ultrakompakt - im gefalteten Zustand nur 52 x 44 x 23 cm und mitNewborn Kit 67 x 46 x 33 cm klein - wie ein kleinerHandgepäckkoffer.- Maximale Anwenderfreundlichkeit - großer leicht zugänglicherAblagekorb, versteckte Rückensitz-Tasche für Kleinigkeiten wieTelefon, Schlüssel oder Portemonnaie, abnehm- und waschbarerStoffsitz und vieles mehr.- Erstklassiger Komfort für das Baby - komplett flacheLiegeposition und stufenlos verstellbarer Neigungswinkel derRückenlehne, Sitz mit Multizonenpolsterung und verstellbarerFußstütze - komfortabel und bequem in allen Sitz- undLiegepositionen.- Von Geburt an - Das Newborn Kit, verwendbar ab Geburt bis 9 kg(weiche Babywanne, Extra-Zubehör) ist in 2 Minuten ganz ohneWerkzeug auf dem Buggy angebracht. Sportwagensitz verwendbar ab6 Monaten bis 18 kg.- Jahreszeitenunabhängiges Design - Das atmungsaktiveMesh-Material schützt vor Hitze dank einer optimalenLuftzirkulation und kann bei Kälte und Wind vollständigabgedeckt werden. Extragroßes (und einklappbares) Sonnenverdeckmit UV-Schutz SPF 50. Regenschutz im Lieferumfang enthalten.- Zwei Jahre Garantie - so können auch Eltern gut schlafen.- Ausgezeichnet - als besonders rückenfreundlich für Baby undEltern von der "Aktion Gesunder Rücken e.V. (AGR)".Smart und Stylish - der Buggy für alleDer Ergobaby Metro Compact City Stroller ist für Babys ab 6Monaten bis zu 18 Kilogramm geeignet und bietet eine stufenlosverstellbare Rückenlehne inklusive flacher Liegeposition - mit demNewborn Kit bestehend aus einer weich gepolsterten Babywanne mitSonnenverdeck (Extra-Zubehör) auch für Neugeborene von Geburt an undbis 9 Kilogramm verwendbar. Im praktischen Tragerucksack(Extra-Zubehör) lässt sich der zusammengeklappte Buggy auch mit demNewborn Kit einfach und sicher verstauen. Die gepolstertenSchultergurte verteilen das Gewicht beim Tragen optimal. BeiNicht-Gebrauch passt die Tragetasche klein gefaltet in dieRücksitz-Tasche des Buggys. Der Metro Buggy wird in vier Variantenerhältlich sein: mit schwarzem Rahmen und Sitz mit Sonnenverdeck (SPF50) in klassischem Schwarz, dezentem Grau oder farbintensivem Rot.Oder mit einem sportlich-zweifarbigen Rahmen (schwarz mit weißen undblauen Akzenten) mit schwarzem Sitz und blauem Sonnenverdeck. Dieschwarze Babywanne ist in zwei Farbausführungen verfügbar: mitschwarzem und blauem Sonnenverdeck. Der Tragerucksack ist in schwarzerhältlich."Hoher" Besuch: Der Ergobaby Metro Buggy steigt in dieStratosphäreNicht nur der deutsche Sympathieträger und SpitzenastronautAlexander Gerst bestaunt unsere Welt von der ISS Station, auch derErgobaby Metro hat den blauen Planeten von oben gesehen. Ganz getreudem Motto "Durchbreche deine Grenzen" stieg der Buggy in die Lüfte,über die Wolkendecke hinauf in die Stratosphäre. Innerhalb von 93Minuten und 20 Sekunden ging es auf eine Höhe von 31.066 Metern - diebisher einmalige Aktion mit einem Buggy soll nicht nur dieLeichtigkeit, sondern auch die grenzenlosen Möglichkeiten desNeuprodukts widerspiegeln.Die Facts zum Flug im Überblick:- Die Aufstiegszeit bis zur maximalen Flughöhe von 31.066 Meternbetrug 93 Minuten und 20 Sekunden.- Gesamt-Flugdauer: 125m31s- Höchstwert der Sinkgeschwindigkeit (12 Sekunden nach Start, ohneWiderstand im Fallschirm): 90.7m/s- Sinkgeschwindigkeit bei Landung: 4m/s- Tiefste Temperatur: -64.1 Grad Celsius- Der Metro stieg in Loch Cluanie(https://goo.gl/maps/qqz1bgFgxTx) in die Höhe und landete in derNähe des River Avon (https://goo.gl/maps/DZkYfkfwAHy)Weiteres Bild- und Videomaterial zum Metro und des Flugdrehsfinden Sie hier zum Download: Video "Metro in Space" (60 Sek)http://ots.de/PzqyPCMaking-of Video "Metro in Space"http://ots.de/492FIbLifestylevideo Metro (60 Sek + 30 Sek)http://ots.de/SnlRwbBildmaterial Freistellerhttp://ots.de/smENEgBildmaterial Lifestylebilder / Moodshttp://ots.de/LZMHX7Bezugsquelle: Ab Mitte Oktober im autorisierten Fachhandel und imOnline-Shop auf www.ergobaby.de erhältlich. Preise: Metro CompactCity Stroller 349,90 EUR; Metro Newborn Kit 149,90 EUR, Tragetasche29,90 EUR. Unverbindliche Preisempfehlung.Ergobaby Europe GmbHDie Ergobaby Europe GmbH ist ein 100-prozentigesTochterunternehmen von ERGO Baby Carrier, Inc. mit Sitz in LosAngeles, USA. Gegründet im Jahr 2003, widmet sich Ergobaby derAufgabe, mit intelligenten, ergonomischen Lösungen die Bindungzwischen Eltern und Babys zu fördern und so eine globale Gemeinschaftselbstbewusster Eltern aufzubauen. Vom Standort Deutschland steuertsie das Marketing und den Vertrieb der Produkte in Europa. Herzstückdes Sortiments ist die Ergobaby Komforttrage, die derzeit in 50Ländern erhältlich ist. Die Verbindung von exzellenter Qualität derProdukte, der Expertise im Ergonomie-Bereich und den passioniertenMitarbeitern ist der Erfolgsgarant für das Unternehmen.Überzeugt von der Idee, das eigene Baby so lange und so nah wiemöglich am Körper zu tragen, entwickelte die Mutter Karin Frost imJahr 2002 die erste Komforttrage auf Hawaii. Inspiriert von derNaturkulisse achtete sie bei der Herstellung auf natürlicheMaterialien und entwickelte schließlich das Nautilus-Muschel-Logo,welches bis heute für Ergobaby steht. Besonderer Fokus bei derProduktion liegt auf den ergonomischen Kriterien, derenTrageeigenschaften Eltern und Kind gleichermaßen zugutekommen. Heuteist Ergobaby eine der weltweit führenden Marken auf dem Markt fürPremium-Babytragen. Ergobaby nutzt seine Expertise und erweitert seinSortiment stetig um neue Designs und Kollektionen wie zum Beispiel imBereich Puck-Mich-Säcke, formstabile Stillkissen und seit 2018 auchin der Produktkategorie Kinderwagen mit dem Metro Compact CityStroller. Als einziger Babytragenhersteller erhielt Ergobaby für alleTragen das Prädikat "gesund für die Hüfte" vom "International HipDysplasia Institute (IHDI)" und das Gütesiegel für besondersrückengerechte Produkte von der "Aktion Gesunder Rücken e. V. (AGR)".Letztere zeichnete auch den Metro Compact City Stroller als bishereinzigen Buggy mit dem Gütesiegel aus. Werden Sie Fan von Ergobabyauf Facebook und/oder Instagram:https://www.facebook.com/ergobabydeutschland/,https://www.instagram.com/ergobabydeutschland/?hl=dePressekontakt:Dederichs Reinecke & PartnerHanna MädlowSchulterblatt 58, 20357 HamburgTel: +49 40 20 91 98 232Fax: +49 40 20 91 98 299Mail: hanna.maedlow@dr-p.dewww.dr-p.deOriginal-Content von: ERGObaby, übermittelt durch news aktuell