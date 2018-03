Neugründung Hanse Windkraft / Der Spezialist für den Kauf und Weiterbetrieb älterer Windparks

Hamburg (ots) - Diese Neugründung ist eine gute Nachricht fürBetreiber von Windkraftanlagen und für die Energiewende: Mit derHanse Windkraft ist jetzt ein Unternehmen auf dem Markt, das sich aufden Kauf von kleineren, älteren Windparks spezialisiert hat, um dieseauch nach dem Auslaufen der EEG-Förderung weiter zu betreiben oder zurepowern.Für viele Windkraftanlagen läuft demnächst die Förderung durch dasErneuerbare-Energien-Gesetz aus. Niedrige Börsenstrompreise undtechnische Risiken stellen deren Weiterbetrieb in Frage.Geschäftsführer Christoph Dany: "Aktuelle Studien gehen davon aus,dass rund ein Drittel der Mitte 2017 betriebenen Erzeugungsleistungdavon betroffen ist - bis zur Mitte des kommenden Jahrzehnts rund 16Gigawatt. Wir bieten eine ökologisch sinnvolle Alternative zumRückbau der Windparks an."Hanse Windkraft kauft Anlagen auf, ertüchtigt sie bei Bedarf undbetreibt sie weiter. Als 100%iges Tochterunternehmen der StadtwerkeMünchen (SWM) kann sie dabei Strukturen und ausgereifte Lösungennutzen, die für andere, kleinere Betreiber wie Bürgergesellschaften,Gemeinden oder Einzelpersonen, nicht zugänglich oder mit Mehrkostenverbunden sind, z. B. einen Direktvermarkter. Mit einem starkenkommunalen Unternehmen im Rücken kann die Hanse Windkraft Anlagenzuverlässig weiter betreiben oder repowern und so die Energiewendeweiter voranbringen.Die Hanse Windkraft ist ein Partner auf Augenhöhe und agiert aufBasis des umfangreichen SWM Compliance-Regelwerks. Christoph Dany:"Mit ist wichtig, dass wir fair und transparent agieren. VieleBetreiber älterer Parks sind Pioniere der Energiewende. Sie sollennach dem Verkauf nicht schlechter stehen, als sie nach derEEG-Förderdauer stehen würden."Unternehmenssitz der Gesellschaft ist Hamburg. Mehr Informationenauf www.hanse-windkraft.de.Die Stadtwerke München sind seit nunmehr zehn Jahren einer derMotoren der Energiewende mit jahrelanger Erfahrung im BereichWindkraft: Sie sind an vier großen Offshore-Parks beteiligt undbetreiben mehr als 100 Onshore-Windkraftanlagen in Deutschland.Pressekontakt:Stadtwerke MünchenPressesprecherin Bettina HessTelefon: 089/2361-5042Email: presse@swm.dewww.swm.de/presseOriginal-Content von: Stadtwerke München, übermittelt durch news aktuell