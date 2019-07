Neugier siegt: Geschäftsreisende schielen auf den Laptop ihrer Sitznachbarn

Neu-Isenburg (ots) - Geschäftsreisende sind neugierig auf dieDaten anderer und leichtsinnig im Umgang mit ihren eigenen Daten.Dies geht aus einer aktuellen Umfrage von AirPlus Internationalhervor, einem führenden Anbieter von Paymentlösungen fürGeschäftsreisen.Während mehr als 90 Prozent der Business Traveller mehr oderweniger ungeniert auf den Laptop ihrer Sitznachbarn schielen,versucht sich nur etwas mehr als ein Drittel von ihnen dauerhaft mitHilfe eines Blickschutzfilters vor den neugierigen Blicken zuschützen. Bei Bahnreisen verbringen immerhin 52 Prozent die Reisezeitmit Arbeiten am Laptop. Im Flugzeug sind es sogar 55 Prozent. Dawundert es nicht, dass die Nähe zum Nachbarn zum Spicken verführt:"Ich bin neugierig, woran Leute arbeiten" gibt fast ein Drittel (31Prozent) ganz offen zu. Weitere 59 Prozent schielen "eherunabsichtlich" auf die Arbeit des Sitznachbarn. Nur ein Zehntelachtet nach eigener Aussage die Privatsphäre seiner Mitreisenden.Gerade einmal 9,4 Prozent der Befragten gaben an, nie auf den Laptopihres Nachbarn zu schauen.So neugierig wie die Mehrheit der Geschäftsreisenden ist, gehenviele von ihnen umgekehrt leichtsinnig mit ihren eigenen Daten um:Nur 37 Prozent der Befragten gaben an, sich regelmäßig mit Hilfeeines Blickschutzfilters vor den Blicken ihres Sitznachbarn zuschützen. Mehr als ein Drittel (36 Prozent) nutzt diese Möglichkeitgar nicht, 27 Prozent zumindest gelegentlich. Jedem fünften Befragten(21 Prozent) sind Blickschutzfilter sogar völlig unbekannt. Einfatales Ergebnis, schließlich sind Geschäftsdaten damit offen für dievielen Blicke der Mitreisenden, mitunter auch der Konkurrenz.Für die repräsentative Online-Umfrage hat AirPlus Internationalbundesweit insgesamt 475 Personen befragt. Der Untersuchungszeitraumdauerte vom 10. bis 12. Juli 2019.Über AirPlus International:AirPlus International ist ein führender internationaler Anbietervon Lösungen für das tägliche Management von Geschäftsreisen. 50.000Firmenkunden setzen bei der Bezahlung und Auswertung ihrerGeschäftsreisen auf AirPlus. Unter der Marke AirPlus Internationalwerden die Produkte und Dienstleistungen weltweit vertrieben. DerAirPlus Company Account ist das erfolgreichste Abrechnungskontoinnerhalb des UATP. Weitere Informationen auf www.airplus.com.Pressekontakt:Marcell HaagAirPlus InternationalTelefon: +49(0)6102 204-6350E-Mail: communications@airplus.comOriginal-Content von: AirPlus International, übermittelt durch news aktuell