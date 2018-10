Neugeschäftsvolumen deutlich rückläufig - Kreditbestände wachsen

Frankfurt (ots) - Das Neugeschäftsvolumen gewerblicherImmobilienfinanzierung ist im ersten Halbjahr 2018 gegenüber demVergleichszeitraum 2017 deutlich rückläufig: 17,6 Mrd. Euro bedeutenein um 10 % geringeres Volumen. Trotz des Rückgangs um 6 % konnte dieDZ Hyp mit 3,1 Mrd. Euro das mit Abstand höchste Neugeschäft in denersten sechs Monaten registrieren, sie finanziert beispielsweise dasim Münchener Osten geplante Büroquartier New Eastside Munich.Mit zehn von 13 ausweisenden Instituten hat die überwiegende Zahlder Häuser ihr Neuengagement zurückgefahren. "Dies dürfteinsbesondere dem Produktmangel im favorisierten Core-Segmentgeschuldet sein. Der unverändert hohe Konkurrenz- und Margendruckführt offenbar nicht dazu, dass pauschal risikoreichereFinanzierungen in die Bücher genommen werden" so Anke Herz, TeamLeader Debt Advisory JLL Germany.Kreditbestände erneut gewachsenTrotz des Rückgangs des Neugeschäfts sind die Kreditbestände unterdem Strich abermals gewachsen und repräsentieren ein Volumen von257,1 Mrd. Euro. Bei lediglich drei Häusern hat sich dasKreditvolumen reduziert, bei zehn Instituten ist es zum Teilbeachtlich expandiert, am stärksten bei der Deka Bank mit 29 %.Insgesamt sechs Banken verzeichneten ein zweistelliges prozentualesWachstum. "Höhere Kreditbestände trotz sinkenden Neugeschäfts sinderneut ein Anzeichen dafür, dass Rückzahlungen aus fälligen Darlehengeringer ausgefallen sind als das akquirierte Neugeschäft", so AnkeHerz.Verhaltener Ausblick - Forward-Transaktionen bremsenFinanzierungsmarktDie Europäische Zentralbank hat das Ende des massivenAnleihekaufprogramms angekündigt. Auch das Ende der historischniedrigen Zinsen ist absehbar, erste Erhöhungen des Leitzinses sindaber erst für den Herbst 2019 avisiert. "Zumindest für den Rest desJahres 2018 rechnen wir nicht mit signifikant negativen Auswirkungender politischen und wirtschaftlichen Risiken auf die Nachfrage nachdeutschen Gewerbe- und Wohnimmobilien. Mit rund 73 Mrd. Euro gehenwir bei Gewerbeimmobilien und gewerbliche Wohninvestments von einemTransaktionsvolumen auf Vorjahresniveau aus", so Helge Scheunemann,Head of Research JLL Germany.Auf das Neugeschäft der Immobilienfinanzierung lässt sich diepositive Prognose allerdings nicht eins-zu-eins übertragen: Für dasGesamtjahr 2018 gehen mit LBBW und BayernLB lediglich zwei Institutevon einem steigenden Neugeschäft gegenüber dem Vorjahr aus, fünferwarten ein ähnliches Ergebnis, fünf antizipieren ein geringeresVolumen. "Die hohen Regulierungsanforderungen schränken das Geschäftzum Teil ein, auch der Mangel an Core-Produkten wirkt dämpfend fürdas Neugeschäft", so Anke Herz.Die Prognose ihres Neugeschäftsvolumens für das Gesamtjahr 2018haben im Vergleich zur vorangegangen Befragung vier Institutegeändert. Optimistischer fällt die Einschätzung bei der DZ Hyp undbei der BayernLB aus, die Deutsche Hypo hat von "voraussichtlichgleichbleibend" auf "voraussichtlich rückläufig" modifiziert, dieDekaBank von "voraussichtlich höherem Neugeschäft" auf"voraussichtlich gleichbleibend".Ab 2019 wird zwar mit deutlich höheren Fertigstellungsvolumina beiim Bau befindlichen oder geplanten Projekten gerechnet und damitpotentiell auch mit passenden Produkten für die eher risikoaversenBanken. "Bei den derzeit im Bau befindlichenBüro-Projektentwicklungen in den deutschen Big 7, die bisvoraussichtlich Ende 2019 fertig gestellt werden, sind bereits zweiDrittel der Flächen vermietet oder werden für Eigennutzer gebaut", soScheunemann. Und Anke Herz ergänzt: "Allerdings ist der Wettbewerbder Finanzierer um diese Produkte entsprechend groß. Darüber hinausdürfte bei vielen dieser Projektentwicklungen durch bereits in derVergangenheit erfolgte Forward-Transaktionen zumindest teilweisekeine Re-Finanzierung anstehen"Anmerkung:Um die Situation für die gewerbliche Immobilienfinanzierung aufdem deutschen Finanzierungsmarkt quantitativ zu beurteilen, hat JLLneben den tatsächlich realisierten Neugeschäftszahlen auch Planzahlenfür die Neugeschäftsvergabe sowie Kreditbestände analysiert undausgewertet. Die gewerbliche Immobilienfinanzierung beinhaltet dabeineben der Finanzierung gewerblich genutzter Immobilien auch diegewerbliche Wohnimmobilienfinanzierung. Diese Analyse umfasst eineAuswahl an deutschen Banken, deren Reporting die entsprechendenZahlen gesondert ausweist und somit einen Vergleich ermöglicht. DieAngaben zu den Neugeschäftszahlen beziehen sich auf das Volumen inDeutschland, während die Kreditbestände das Gesamtvolumen im In- undAusland wiedergeben. Nicht eingeflossen sind die Mittelbeschaffungenüber Kapitalmarktprodukte wie Kapitalerhöhung oder Bondemissionen.Pressekontakt:Dorothea Koch, Tel. 069 2003 1007, dorothea.koch@eu.jll.comOriginal-Content von: Jones Lang LaSalle SE (JLL), übermittelt durch news aktuell