Neugeschäft des Leasingspezialisten Grenke stabilisiert sich

BADEN-BADEN (dpa-AFX) - Der Rückgang des Neugeschäfts beim Leasingspezialisten Grenke hat im zweiten Quartal deutlich verlangsamt.



Das Neugeschäft fiel im zweiten Quartal noch um drei Prozent, womit sich für das erste Halbjahr ein Minus von rund einem Viertel auf 1,1 Milliarden Euro ergibt, wie das Unternehmen am Mittwoch in Baden-Baden mitteilte. Wie bereits seit Ende Juli bekannt peilt das Management im Gesamtjahr einen Wert zwischen 1,7 und 2,0 Milliarden Euro an.

Die erst kürzlich angehobene Gewinnprognose für das Jahr bestätigte das Unternehmen. Wegen der Aussicht auf geringere Zahlungsausfälle bei Kunden rechnet der Vorstand um den neuen Unternehmenschef Michael Bücker im laufenden Jahr mit einem Überschuss von 60 bis 80 Millionen Euro. Den endgültigen Zahlen zufolge steigerte Grenke den auf die Aktionäre entfallenden Gewinn im zweiten Quartal um rund 30 Prozent auf 18,5 Millionen Euro./tav/mis/zb