Neugeschäft in der Immobilienfinanzierung folgt steigendem Bau- und Transaktionsvolumen

Berlin (ots) -- Deutscher Immobilienmarkt in längster Aufschwungphase seit derdeutschen Wiedervereinigung- Finanzierungsstrukturen am deutschen Immobilienmarkt trotzlangjährigen Booms stabil, durchschnittlicher Fremdmittelanteilbei rund 50 ProzentDer Immobilienmarkt in Deutschland befindet sich in einer fast 10Jahre andauernden Aufschwungphase. Die Bauinvestitionen undTransaktionsvolumina auf dem Bestandsimmobilienmarkt haben seit 2010kontinuierlich zugenommen. Hierin schlagen sich auch diePreissteigerungen der letzten Jahre nieder. DaImmobilieninvestitionen zu einem großen Teil fremdfinanziert werden,spiegeln sich die gestiegenen Bauinvestitionen auch in derKreditvergabe der Banken wider.Das Neubauvolumen am Wohnungsmarkt ist zwischen 2010 und 2018 um112 Prozent gestiegen und damit wesentlich stärker als dieBauleistungen im Bestand und das Transaktionsvolumen. Da der Neubauin der Regel einen höheren Fremdmittelanteil erfordert, ist dieWohnimmobilienkreditvergabe mit ca. 70 Prozent in diesem Zeitraumetwas stärker gestiegen als das gesamte Bau- und Transaktionsvolumen(60 Prozent).Eine ähnliche Entwicklung zeigt sich auf demGewerbeimmobilienmarkt. Hier zog die Kreditvergabe ebenfalls etwasstärker an als das Bau- und Transaktionsvolumen (64 Prozent imVergleich zu 49 Prozent). In Summe wurden im Jahr 2016 Darlehen fürden Bau und Erwerb von Gewerbeimmobilien in Höhe von rund 72 Mrd.Euro vergeben. Seitdem bewegt sich das Neugeschäftsvolumen in diesemGeschäftsfeld bei leichten Schwankungen auf diesem Niveau.Entwicklung des FremdfinanzierungseinsatzesDer Anteil des mit Fremdkapital finanzierten Bau- undTransaktionsvolumens ist dabei weitgehend stabil geblieben. Innerhalbder vergangenen Dekade lag der durchschnittlicheFremdfinanzierungsanteil bei sämtlichen Immobilieninvestitionen und-transaktionen bei etwa 50 Prozent. Dabei ist zu berücksichtigen,dass die Bedeutung der verschiedenen Segmente des Immobilienmarktesim Zeitablauf durchaus Veränderungen unterworfen ist und dass sie inunterschiedlichem Ausmaß fremdmittelintensiv sind. So spielen z.B.Investitionen in den Gebäudebestand im Verhältnis zum Neubau heuteeine größere Rolle als vor 25 Jahren."Die Langfristbetrachtung zeigt, dass die Finanzierungsstrukturenim Durchschnitt stabil sind", sagte Jens Tolckmitt,Hauptgeschäftsführer des Verbands deutscher Pfandbriefbanken. "Diehohe Nachfrage am Immobilienmarkt, das begrenzte Neubauvolumen sowiedie anhaltend günstigen Finanzierungsbedingungen dürften vorerst füreine weiter steigende Kreditnachfrage und entsprechendeFinanzierungsvolumina sorgen."Für Banken wie Kreditnehmer sollte diese Entwicklung allerdingskeine außergewöhnlichen Unsicherheiten bergen. Die in Deutschlandetablierte Langfristfinanzierung zum Festzins verschafftKreditnehmern Planungssicherheit und federt mögliche kurzfristigekonjunkturelle Schwankungen ab. Banken steht mit dem Pfandbrief, derin diesem Jahr sein 250. Jubiläum feiert, ein langfristiges undfristenkongruentes Refinanzierungsinstrument zur Verfügung, von demBanken auch Gebrauch machen. Dies zeigt sich an der Entwicklung derEmittentenanzahl, die von 63 im Jahr 2010 auf 82 im Jahr 2019gestiegen ist."Kritische zyklische Risiken für die Finanzstabilität sind derzeitnicht zu erkennen", sagte Jens Tolckmitt. "Die Empfehlung desFinanzstabilitätsausschusses an die BaFin, den antizyklischenKapitalpuffer sehr kurzfristig mit Wirkung zum dritten Quartal 2020zu aktivieren, können wir daher nicht nachvollziehen. Vielmehrsteigert die Entscheidung die Unsicherheit der Wirtschaft nochweiter. In einer Phase einer schwächeren Konjunktur könnte derantizyklische Kapitalpuffer damit sogar prozyklisch wirken."Über den AutorThomas Hofer ist Senior Research Analyst bei der vdpResearch, demunabhängigen Analysehaus des Verbands deutscher Pfandbriefbanken(vdp). Die vdpResearch analysiert regelmäßig aktuelle Entwicklungenam Immobilienmarkt und verantwortet den vdp-Immobilienpreisindex,welcher Bestandteil der Immobilienpreisbeobachtung der DeutschenBundesbank ist. Thomas Hofer erhebt seit vielen Jahren sämtlicheImmobilienfinanzierungsstatistiken der vdp-Mitgliedsinstitute undverantwortet u.a. die Studie zur Struktur derWohneigentumsfinanzierung, welche u.a. Zins- und Tilgungsstrukturensowie die Höhe der Finanzierungsausläufe regelmäßig erfasst.Über den Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp)Der Verband deutscher Pfandbriefbanken ist einer der fünfSpitzenverbände der Deutschen Kreditwirtschaft. Er repräsentiert diebedeutendsten Kapitalgeber für den Wohnungs- und Gewerbebau sowie denStaat und seine Institutionen.Pressekontakt:Yvonne SternkopfT +49 30 20915-380E sternkopf@pfandbrief.deOriginal-Content von: Verband deutscher Pfandbriefbanken (vdp), übermittelt durch news aktuell