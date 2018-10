Neufahrzeugwerbung: Am Kunden vorbeirabattiert?

Bonn (ots) - Automobilhersteller setzen bei der Anzeigenwerbungvon Neufahrzeugen zu 70 Prozent auf Barrabatte. Das drückt ihre Margeerheblich. Dabei ist dieser Kaufanreiz gar nicht das beste Mittel derWahl - zumal der Großteil der Kunden inzwischen Leasing- oderFinanzierungsmodelle bevorzugt.Hersteller sind zu fokussiert auf das klassische Mittel desBarrabatts, während kostengünstigere, nicht-monetäre Anreize in ihrerRabattstrategie oft nur eine untergeordnete Rolle spielen. Das ergibteine Analyse der globalen Strategie- und MarketingberatungSimon-Kucher & Partners von Printanzeigen zu Neufahrzeugen indeutschen Automobilzeitschriften.*Der Vorteil monetärer Anreize, wie ein einfacher Barrabatt auf denListenpreis, liegt auf der Hand: Der potenzielle Kunde erkennt sofortseinen Preisvorteil. Allerdings wirken sich monetäre Kaufanreize einszu eins auf die Marge der Automobilhersteller und -händler aus.Dennoch dominieren sie aktuell die Werbeanzeigen mit einem Anteil vonüber 70 Prozent. Auch die Höhe der beworbenen Preisnachlasse selbststeigt kontinuierlich an. "Dieses Vorgehen zahlt sich für dieHersteller aber nicht aus", erklärt Dr. Martin Gehring, Partner inder globalen Automotive Practice bei Simon-Kucher. "Zwar assoziierenKunden steigende Barrabatte anfänglich mit einem für sie höherenNutzen - nämlich in Form eines günstigeren Kaufpreises. Ab einemgewissen Niveau lässt dieser Effekt aber nach und höhere Rabattehaben dann kaum noch einen zusätzlichen positiven Effekt. Sieschmälern nur unnötig die Marge der Hersteller."Nicht-monetäre Anreize wie Garantieleistungen, Sonderausstattungenoder zusätzliche Services wirken sich dagegen besser auf dieGewinnspanne aus, da diese in der Regel geringere Kosten verursachen,aber dennoch einen hohen geldwerten Nutzen für den Käufer haben. DieAuswertung zeigt, dass mit 30 Prozent solche Kaufanreize jedoch nurselten beworben werden, und wenn, dann setzen Autoherstellerhauptsächlich auf Garantieverlängerungen.Ebenso fällt in der Analyse auf: Nur etwa eine von zehn Anzeigenkommuniziert prominent die Laufzeit einer Aktion, im Gros derPrintwerbung taucht das Aktionsende lediglich in der Fußnote auf."Nur wenn Rabattaktionen mit einem festen Laufzeitende in Verbindunggebracht werden, erzeugt das Kaufdruck beim Kunden", erklärt Gehring."Tatsächlich ist es aber so, dass Kunden aktuell davon ausgehen, dassauf eine Aktion sicher bald die nächste folgt - die Effizienzeinzelner Maßnahmen leidet darunter natürlich." Durch die hohe Anzahlund die dauerhafte Kommunikation von Preisnachlassen gehen darüberhinaus viele Anzeigen im "Dauerrauschen" unter.Ob die Hersteller mit ihren Rabattangeboten überhaupt dieBedürfnisse der Zielgruppe treffen, ist eine ganz andere Frage: "Nurnoch ein Viertel der Kunden entscheidet sich beim Erwerb einesNeuwagens für die Variante des Barkaufs", so Gehring. Der Großteilgreift dagegen auf ein Leasing- oder Finanzierungsmodell zurück.Dennoch beziehen sich die meisten Anzeigen aktuell auf einen Barkauf."Das zeigt: Viele Automobilhersteller rabattieren am Kunden vorbei.Damit verpassen sie es, die preispsychologischen Vorteile vonvergleichsweise niedrigen Leasing- bzw. Finanzierungsraten zu nutzen.Es ist für die Hersteller also an der Zeit, umzudenken."*Über die Analyse: Ein Automotive-Expertenteam von Simon-Kuchererfasste und analysierte über ein Jahr lang (Mai 2017 bis April 2018)insgesamt 109 Printanzeigen von 25 Herstellern zu Rabattaktionen undIncentivierungen in deutschen Automobilmedien ("auto motor undsport", "AUTO BILD").Pressekontakt:Angela Ott (Public Relations Manager)Tel: +49 221 36794 386E-Mail: Angela.Ott@simon-kucher.comwww.simon-kucher.comOriginal-Content von: Simon-Kucher & Partners, übermittelt durch news aktuell