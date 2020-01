Neuestes Release der SAI360 Risikomanagement-Plattform verbindet Vertrauen und Ethik

Chicago (ots/PRNewswire) - Die erste große Plattformversion von SAI Global seitder Übernahme von BWise definiert das Nutzererlebnis neu mit Funktionen, dieoperative Kontrollen und menschliches Verhalten miteinander verbinden- Der umfassendste Ansatz auf dem Markt, um Ethik-Schulungen mitautomatisierten Risiko- und Compliance-Prozessabläufen zu verbinden- Die neue Version verbessert weiterhin die Berichtsworkflows mitkonsolidierten Geschäftsanalysen zur Erweiterung der Risiko- undCompliance-Anforderungen und Transparenz der Unternehmensdaten- Innovationen im Bereich der organisatorischen Belastbarkeitbeseitigen Produktivitätshemmnisse und gewährleisten gleichzeitigdie Sicherheit und Kontrolle kritischer UnternehmensdatenSAI Global gab heute das nächste große Release seiner weltweit führendenRisikoplattform, SAI360 (https://www.saiglobal.com/risk/sai360-platform)bekannt. Bis jetzt ist es die vollständigste Plattform auf dem Markt, die fürdie Unterstützung von Compliance- und Risiko-Teams entscheidende Innovationenliefert, mit denen Vertrauen und Ethik fest in den Mittelpunkt derUnternehmenskultur gestellt werden."Da Vertrauen und Integrität im neuen Jahr im Mittelpunkt stehen (https://www.saiglobal.com/hub/blog/rise-and-shine-the-morning-shows-wakeup-call-to-corporate-america), ist es entscheidend, die richtigen Leute mit den richtigenVerhaltensweisen vor die richtigen Werkzeuge zu stellen. Risiko- undCompliance-Teams haben zu lange mit isolierten, uneinheitlichen Erfahrungen inihrer Risikomatrix zu tun, die keine Kontrolle und Transparenz überReputationsrisiken und menschliches Verhalten zulassen", kommentierte PeterGranat, Chief Executive Officer SAI Global. "Unsere neuesten Erweiterungen(https://www.saiglobal.com/risk/sai360-platform/whats-new-risk-management)stellen einen wichtigen Moment in der Branche dar - sie bieten die Möglichkeit,die Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und zu fördern und einen Mehrwert für dasUnternehmen zu schaffen. Dies ermöglicht eine größere Transparenz, mehrEffizienz, eine verbesserte Datenqualität und ein besseres Gesamtmanagement vonRisiken und die Einhaltung von Vorschriften."Das Ergebnis ist eine schnell funktionierende Suite von Funktionen, dieCompliance- und Risikoprofis in die Lage versetzt, operative und strategischeRisiken und Compliance-Verpflichtungen zu verwalten und zu bewerten, dieOverhead-Kosten zu minimieren und einen maximalen Vorteil in allen Bereichen zuerzielen. SAI360 umfasst die folgenden Funktionen:- Integration von Ethik- und Lerninhalten (https://www.saiglobal.com/risk/solutions/ethics-and-compliance-learning), zu denen jetzt auchder California Consumer Privacy Act (CCPA), die Einhaltung derVorschriften für den globalen Handel, die Vielfalt am Arbeitsplatzund die Bekämpfung von Bestechung und Korruption gehören, mitautomatisierten Arbeitsabläufen für die Erstellung und Untersuchungvon Fragen der potenziellen Nichteinhaltung- Erweiterte Berichterstattung und Visualisierung(https://www.saiglobal.com/risk/solutions/compliance-management)zur Verwaltung der Geschäftskontinuität mit Resilience Summary,Facility Stats und BIA Results Reports und mehr- Priorisierung der Risikoaktivitäten von Drittanbietern undAnbietern und Reduzierung des Zeitaufwands für die Einhaltung vonDatenschutzbestimmungen mit erweitertem Reporting, automatisiertenRisikobewertungen, automatisierten Workflows (https://www.saiglobal.com/risk/solutions/tprm-vendor-risk-management) und einerumfangreichen Wissensdatenbank und Ressourcen.- Stärkung einer Kultur der Ethik und Compliance mithilfe von 75neuen interaktiven Lerneinheiten, darunter (https://www.saiglobal.com/risk/solutions/ethics-and-compliance-learning#https://www.saiglobal.com/risk/solutions/ethics-and-compliance-learning):Datenschutz, sexuelle Belästigung, Global Trade Compliance,wertebasierter Verhaltenskodex und mehr- Reduzierung der Kosten für die Verwaltung von gesetzlichenÄnderungen durch automatische Warnmeldungen und automatischeInhaltsaktualisierungen (https://www.saiglobal.com/risk/solutions/regulatory-change-management) von zertifizierten Partnern wieRegRoom, StateScape und RegScan- Verbesserung des Engagements der Mitarbeiter auf allen Ebenen zurBewältigung von Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsrisiken,Zwischenfälle und Unfälle zu verhindern und operative Exzellenz zuerreichen. (https://www.saiglobal.com/risk/solutions/environment-health-and-safety)"Unsere ersten Kunden (https://www.saiglobal.com/risk/about-us#https://www.saiglobal.com/risk/about-us) haben mit SAI Global durch den Einsatz von hochgradigskalierten Compliance-Lösungen in der Cloud Innovationen eingeführt. Da dieNachfrage nach SAI Globals Fachwissen und dem Vermächtnis der damit verbundenenRisiken weiterwächst, stärken wir die Compliance- und Risiko-Teams in unsererneuesten Version durch Kernverbesserungen", kommentierte Anton Lissone, ChiefTechnology Officer SAI Global. SAI360 beginnt beim Endanwender und wird einenneuen Standard für eine branchenübergreifende Erfahrung setzen, die modern,rationalisiert und fortschrittlich ist mit einer intuitiv zu navigierendenBenutzeroberfläche (UI."Die Erweiterungen des SAI360 für Endanwender ermöglichen Folgendes:- Effizientes und nahtloses Speichern, Mining und Extrahieren vonRisikodaten aus Quellen, um einen operativen und umfassendenÜberblick über das Risiko auf allen Ebenen zu erhalten- Planung von Prozessen, Festlegung von Prioritäten und Terminen,gemeinsame Nutzung von Informationen und Zuweisung von Aufgaben- Visualisierung von Risiko-, Compliance- und internenKontroll-Dashboards mit neuen Konfigurationsoptionen zurDatenanalyse in EchtzeitMit dieser Veröffentlichung geht SAI Global weiter auf die Bedürfnisse derEndbenutzer in stark regulierten Organisationen im Gesundheitswesen(https://www.saiglobal.com/risk/industries/healthcare-health-insurance) und beiFinanzdienstleistungen(https://www.saiglobal.com/risk/industries/financial-services) ein, um Prozessefür ein widerstandsfähigeres Unternehmen zu schaffen. Für die Gesundheitsbranchebietet SAI360 für das Gesundheitswesenjetzt erweiterte Möglichkeiten, um denkomplexen Herausforderungen der Kostenerstattung von Gesundheitsdienstleisterngerecht zu werden. Kunden im US-Gesundheitswesen können die Integrität derEinnahmen durch eine ständige Überwachung der Überweisungen von Anträgenverbessern, um risikobehaftete Zahlungen und Ablehnungen zu erkennen.Aufbauend auf der Technologie von SAI Globals kürzlicher Übernahme von BWise (https://www.saiglobal.com/hub/sai-global-newsroom/sai-global-completes-acquisition-of-bwise-from-nasdaq) haben Finanzdienstleistungsunternehmen nun mit derneuesten Version von SAI360 für Finanzdienstleistungen die Möglichkeiten desRisikomanagements und des regulatorischen Änderungsmanagement(https://www.saiglobal.com/risk/solutions/regulatory-change-management)verbessert.Um mehr über die erweiterten Möglichkeiten zu erfahren, klicken Sie hier(https://www.saiglobal.com/risk/sai360-platform/whats-new-risk-management).Informationen zu SAI GlobalSAI Global unterstützt Organisationen dabei, Risiken proaktiv zu managen - mitdem Ziel, Vertrauen zu schaffen und geschäftliche Spitzenleistungen, Wachstumund Nachhaltigkeit zu erzielen. Unsere Lösungen integrierten Risikomanagementssind eine Kombination aus führenden Fähigkeiten, Dienstleistungen undBeratungsangeboten, die sich über den gesamten Risikolebenszyklus hinwegerstrecken und es Unternehmen ermöglichen, sich auf andere Bereiche zukonzentrieren. Zusammen ermöglichen diese Instrumente und Kenntnisse den Kunden,Risiken betreffend eine integrierte Sichtweise zu entwickeln. Um unsere SAI360Plattform (https://www.saiglobal.com/risk/sai360-platform) in Aktion zusehen,fordern Sie bitte eine kostenlose Vorführung an(https://www.saiglobal.com/risk/request-demo).Wir sind global aufgestellt - unterhalten Geschäftsstellen in Europa, Nahost,Afrika; Nord-, Mittel- und Südamerika; Asien und der Pazifikregion. Um weitereInformationen zu erhalten, besuchen Sie bitte die Webseitehttps://www.saiglobal.com/risk.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1062627/SAI_Global_Platform_LP_2x.jpgPressekontakt:Jacqueline FlemingJacqueline.Fleming@saiglobal.com+1-678-992-0262Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/60943/4486003OTS: SAI GlobalOriginal-Content von: SAI Global, übermittelt durch news aktuell