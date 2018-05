Neuester Investor bei Cleverciti Systems ist das in den USA ansässige Venture Capital-Unternehmen The Westly Group (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

München (ots) -Das führende Start-up im Bereich Smart Parking-Technologieerreichte erfolgreich die anvisierte 15 MillionenUS-Dollar-Finanzierungsrunde.Das im Silicon Valley ansässige VC-Unternehmen The Westly Groupwird neben den europäischen Investoren - SPDG und EnBW New Ventures -neuer Finanzierungspartner bei Cleverciti Systems. Damit wurde dasZiel der aktuellen Finanzierungsrunde mit insgesamt 15 MillionenUS-Dollar erreicht. Mit diesem Ergebnis wird Cleverciti Systems alsSpezialist für Smart Parking-Technologie, -Management und-Datenanalyse sein internationales Wachstum weiter ausbauen.Steve Westly, Geschäftsführender Gesellschafter der Westly Group,kommentiert dazu: "Wir sind überzeugt, dass die in der Praxisbewährten, intelligenten Parking-Systeme von Cleverciti Systems diewichtigsten Probleme der Parkraumbetreiber im Markt effektiv lösenkönnen. Ihre innovative Technologie hat sich in den letzten zweiJahren in über 18 Ländern durch effiziente Anwendung und hoheZuverlässigkeit bewährt. Wir sind der festen Überzeugung, dass SmartCities, Einkaufszentren, Flughäfen und andere großeParkflächenbetreiber auf verlässliche Daten ihrer Parkplätzezugreifen können müssen, um die Nutzung ihrer Infrastruktur zuoptimieren. Parkleitsysteme in Echtzeit mit verlässlichen Live-Datenhelfen, CO2-Emissionen zu reduzieren und gleichzeitig Erlöse zusteigern. Wir sind stolz darauf, Cleverciti Systems bei seinemWachstum in den USA und anderen internationalen Märkten zuunterstützen."Der Investitionsschwerpunkt der Westly Group liegt auf deninnovativsten Unternehmen in den Bereichen Energie, Transport undSmart Building. Mit über 375 Millionen US-Dollar gehört sie damit zueinem der größten Investoren im Energie-, Versorgungs- undNachhaltigkeits-Bereich in Nordamerika. The Westly Group war bereitsfrüh Investor bei Tesla Motors.Die Partnerschaft mit The Westly Group eröffnet Cleverciti Systemszudem Zugang zu internationalen Versorgungsunternehmen. DieEnergieversorger werden eine wichtige Rolle bei der Entwicklung vonSmart Cities spielen, da sie über wichtige Knotenpunkte verfügen.Existierende Strom- oder Lichtmasten werden in der Zukunft zu denzentralen Datenknotenpunkten der Smart Cities.Thomas Hohenacker, Gründer und CEO von Cleverciti Systems, dazu:"Unser Team ist stolz darauf, dass sich The Westly Group fürCleverciti Systems entschieden hat. Unsere Partnerschaft mit demVenture Capital-Unternehmen gibt uns nicht nur finanziellen Rückhalt,sondern eröffnet auch neue Möglichkeiten. Unser Ziel ist es, einerder Treiber und führenden Akteure im Bereich Smart Cities zu werden,Partnerschaften sind dafür unerlässlich. Bereits jetzt setzen unsereaktuellen Kunden unter den Energieversorgern darauf, ihre Smart DataServices ständig zu erweitern. Die innovative Sensortechnologie vonCleverciti Systems zeigt präzise und in Echtzeit freie und belegteParkplätze an und reduziert damit den Parksuchverkehr inkosteneffizienter Weise. Um die Informationen auch vor Ort direkt anden Licht- und Signalmasten zu visualisieren, hat Cleverciti Systemsmit dem CIRC360 das weltweit erste 360 Grad Digital Signage-Systemmit LED-Technologie auf den Markt gebracht."Über The Westly GroupThe Westly Group ist ein nordamerikanisches Venture-Unternehmen,das sich auf nachhaltige Investitionen in Smart Energy, Transport undSmart Buildings konzentriert. Das Unternehmen verwaltet ein Vermögenvon 375 Millionen US-Dollar und zählt mehrere Blue-Chip-Unternehmenzu seinen Investoren: Duke Energy, E.ON, RWE, China Light and Powerund Origin Energy. Vier Unternehmen des Portfolios werden an derNASDAQ gehandelt, darunter Tesla Motors.Über Cleverciti Systems GmbHCleverciti Systems hat eine herausragende End-to-End Lösung fürParkplatz-Detektion, -Leitsysteme und -Überwachung fürStraßenparkplätze und Außenparkflächen entwickelt. Das Ziel vonCleverciti ist es, weltweiter Marktführer im Segment Smart Parking zuwerden: Durch Minimierung des Parksuchverkehrs und der Reduzierungder Luftverschmutzung ermöglicht Cleverciti eine zeitsparendeParkplatzsuche und unterstützt Parkplatzbetreiber sowie Städte dabei,profitabler zu werden. Diese Spitzenposition wird durch Skalierungder Smart Parking-Lösungen sowie kontinuierliche Forschung undEntwicklung erreicht und weiter ausgebaut. Hauptsitz des Unternehmensist München Deutschland, mit Büros in Chicago Illinois und SanFrancisco Bay Area. www.cleverciti.comÜber SPDGSPDG ist das "Family Office" von Périer-D'Ieteren. Zusammen mitweiteren Mitgliedern der Gründerfamilie steuert SPDG die D'IeterenGroup. Seit 1805 hat die Gruppe starke Marken vor allem in derAutomobilbranche aufgebaut: D'Ieteren Auto, der führende Importeurder Volkswagen-Marken in Belgien, und Belron, weltweiter Marktführerim Bereich Autoglasreparatur und -ersatz. Neben der Rolle als größterGesellschafter der D'Ieteren-Gruppe hat SPDG einInvestitionsportfolio aufgebaut, mit dem Ziel, Innovationen undnachhaltige Wirkung in Mobilität und Smart Cities zu fordern.Über EnBW New VenturesDie EnBW New Ventures GmbH investiert Wagniskapital in innovativejunge Unternehmen mit neuen Geschäftsmodellen und Technologien zurEnergiewende, Mobilität und Urbanem Leben. Mit einemInvestitionsvolumen von 100 Mio. Euro bietet die EnBW New VenturesStart-ups Zugang zu professioneller Investor-Expertise und zu einemKunden- und Lieferantennetzwerk im Energiemarkt. 