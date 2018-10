Neueste Version der OneTouch Reveal® Mobile App bietet nun noch mehr Hilfestellung für das Diabetes-Management

Eine der weltweit führenden Diabetes-Apps kann jetztwiederkehrende Muster bei der Über- oder Unterschreitung derBereichsgrenzwerte feststellen und die Anwender automatischbenachrichtigen, die solchen Mustern damit in Zukunft entgegenwirkenkönnenChesterbrook, Pennsylvania (ots/PRNewswire) - LifeScan Inc., einWeltmarktführer im Bereich der Blutzuckerüberwachung, hat heute dieaktuellste Version seiner OneTouch Reveal® Mobile App mit drei neuenFunktionen veröffentlicht, die noch mehr Hilfestellung bieten, um dasDiabetes-Management zu unterstützen. Die App ist seit 2017 die Nummereins unter den Diabetes-Apps in den USA und Kanada, und zählt zumeist heruntergeladenen Diabetes-Apps der Welt.1Die OneTouch Reveal® Mobile App dient als Tool für dasDiabetes-Management, mit dem Diabetes-Patienten ihre Blutzuckerwertevon ihrem Mobilgerät nachverfolgen und unkompliziert an ihrPflegeteam und ihre Angehörige weiterleiten können. Die jetztveröffentlichte neueste Version der App ergänzt das Hauptmerkmal vonOneTouch Reveal®, nämlich die Protokollierung von wichtigenVerlaufsdaten und Blutzuckerschwankungen, die auf einer Zeitachsefarbig codiert in einem digitalen Logbuch angezeigt werden. DasUpdate umfasst folgende neue und benutzerfreundliche Funktionen:- Automatische Benachrichtigungen zu wiederkehrenden Mustern bei derÜber- oder Unterschreitung der Bereichsgrenzwerte: Die Appidentifiziert jetzt auch wiederkehrende Muster bei Über- oderUnterzuckerung und benachrichtigt den Anwender optional mitWarnmeldungen auf dem Smartphone, damit dieser entsprechendreagieren und derartigen Mustern in Zukunft entgegenwirken kann. Esgibt fünf verschiedene Meldungen: Muster für Überzuckerungfestgestellt (1 Woche), Muster für Unterzuckerung festgestellt (1Woche), wiederkehrendes Muster für Überzuckerung festgestellt (inden zurückliegenden 14 Tagen), wiederkehrendes Muster fürUnterzuckerung festgestellt (zurückliegende 14 Tage), und eineErinnerungsfunktion für die Synchronisierung.- Ziele setzen und nachhalten: Die Funktion ermöglicht den Benutzern,ihre eigenen Ziele für Blutzuckermessung, Kohlenhydrataufnahme unddie Anzahl der pro Tag zurückgelegten Schritte festzulegen, undnachzuhalten.- Aussagekräftiges Monitoring: Der neue A1C-Comparator zeigt denBenutzern ihren durchschnittlichen 90 Tage-Wert im Vergleich zumeingegebenen A1c-Laborwert an, so dass sie sehen können, wie sichihr Blutzucker im Laufe der Zeit entwickelt hat."Die OneTouch Reveal® Mobile App hat großartige Features fürvisuell orientierte Menschen wie mich", erklärt Mila Clarke Buckley,die mit Typ-2-Diabetes lebt, für den Hangry Woman(https://hangrywoman.com/) Blog schreibt, und aktiv sowohl dasOneTouch Verio Flex® Messgerät als auch die OneTouch Reveal® MobileApp nutzt. "Die App an sich ist schon hervorragend, ich hätte nichtgedacht, dass man da noch etwas verbessern kann. Mit der neuenVersion kann ich jetzt auf mich persönlich zugeschnitteneZielsetzungen einrichten und meine entsprechenden Fortschrittevisuell nachhalten. Mit den neuen Push-Benachrichtigungen entgeht mirda nichts mehr, auch wenn ich unterwegs bin - ich nehme dieInformation zur Kenntnis, ergreife entsprechende Maßnahmen, um wiederin den Normalbereich zu gelangen, und kann mich dann ganz entspanntmeinem Alltag widmen!"Die OneTouch Reveal® Mobile App synchronisiert sich nahtlos mitdem OneTouch Verio Flex® BGM (Blood Glucose Monitoring) System überintegrierte Bluetooth®i Smart Technology. Zusammengenommen helfen diebeiden Tools den Betroffenen, ihre Blutzuckerwerte zu verstehen,Maßnahmen ergreifen, um wieder in den Normalbereich zu kommen, undihr Leben wie gewohnt weiterzuführen.Mit mehr als einer 1,3 Millionen Downloads und über 107 Millionenprotokollierten Blutzuckermessergebnissen ist die OneTouch Reveal®Mobile App derzeit als kostenloser Download für Apple®-Geräte im AppStore® und für Android(TM)-Geräte bei Google Play(TM) in 24 Ländernweltweit verfügbar, zu denen Argentinien, Algerien, Österreich,Belgien, Brasilien, Kanada, Kolumbien, die Tschechische Republik,Chile, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Indien, Italien, Irland,Mexiko, Polen, Portugal, Katar, Slowenien, Spanien, die VereinigtenArabischen Emirate, Großbritannien und die Vereinigten Staatenzählen.Eine weitere aktuelle Neuerung von LifeScan - das OneTouch VerioReflect(TM) System mit Blood Sugar Mentor(TM)2 - hat in dervergangenen Woche die CE-Kennzeichnung erhalten. Die Markteinführungin Frankreich wird für Anfang November erwartet, weitere EMEA-Märktesollen 2019 nachziehen. Darüber hinaus wartet auch OneTouch UltraPlus Reflect(TM) - ein Blutzuckermessgerät mit der gleichenFunktionalität wie OneTouch Verio Reflect(TM), das OneTouch UltraPlus® Teststreifen an Stelle von OneTouch Verio® Teststreifen nutzt -auf die CE-Kennzeichnung. Die Markteinführung in Deutschland, Belgienund weiteren EMEA-Märkten ist für 2019 anvisiert. Das OneTouch VerioReflect(TM) System ist ebenfalls bei der U.S. Food and DrugAdministration (FDA) für die 510(k)-Zulassung und bei Health Canadafür den Erhalt einer Medical Device Licence angemeldet. Die neuenSysteme lassen sich nahtlos mit OneTouch Reveal® Mobile Appsynchronisieren und eröffnen zusätzliche Funktionen für die OneTouchReveal® Mobile App, darunter Blood SugarMentor(TM)-Benachrichtigungen, Anpassung der Geräteeinstellungen ausder App, und Tagging-Synchronisation.Informationen zu LifeScan, Inc.LifeScan, Inc. ist global führend im BereichBlutzuckerüberwachung. Mehr als 20 Millionen Menschen weltweitverlassen sich auf Produkte der Marke OneTouch® für ihrDiabetes-Management, und die OneTouch Verio® Plattform demonstriertseit sieben Jahren nachgewiesene Präzision über mehr als 70.000klinische Datenpunkte hinweg3. In den USA ist LifeScan, Inc. derMarktführer im Bereich der Blutzuckermessung - OneTouch® ist die vonEndokrinologen, Hausärzte und Apotheker mit Abstand meistempfohleneMarke. Weitere Informationen finden Sie unter: www.OneTouch.com.1 Research2Guidance Diabetes App Market Data, 18. Oktober 20182 Blood Sugar Mentor(TM) bezieht sich auf Pattern Messages, MentorMessages oder Awards Messages, die gemeinsam mit denBlutzuckermesswerten angezeigt werden können3 Setford, et al. Seven-year surveillance of the clinical performanceof a blood glucose test strip product. Journal of Diabetes Scienceand Technology (2017) 1-85Foto - https://mma.prnewswire.com/media/776478/Lifescan_Inc_OneTouch_Reveal_app.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/749088/Lifescan_Logo.jpgPressekontakt:Bridget Kimmel(215) 688-6033BKimmel@its.jnj.comOriginal-Content von: LifeScan, Inc., übermittelt durch news aktuell