Neueste Technologien erhöhen Schutz von Busreisenden

Berlin (ots) - Anlässlich der aktuellen Busunfälle mit Beteiligungvon Flixbus erklärt Dr. Joachim Bühler, Geschäftsführer desTÜV-Verbands (VdTÜV): "Busse gehören zu den sicherstenVerkehrsmitteln überhaupt. Trotzdem kommt es immer wieder zuUnfällen, bei denen Menschen verletzt oder getötet werden.Busunternehmen sollten alle technischen und organisatorischenMaßnahmen ausschöpfen, um die Sicherheit der Fahrgäste zugewährleisten. Reisebusse sollten mit neuestenFahrerassistenzsystemen ausgestattet sein. Assistenzsysteme leitenNotbremsungen ein, warnen bei Müdigkeit oder regulieren den Abstandzu vorausfahrenden Fahrzeugen. Moderne Feuerlöschsysteme im Motorraumschützen vor Bränden. Außerdem sollten die Pausen- und Ruhezeitenstrikt eingehalten werden."Der TÜV-Verband beantwortet die wichtigsten Fragen zur Sicherheitvon Reise- und Linienbussen.Wie sicher sind Reise- und Linienbusse?Reise- und Linienbusse gehören zu den sichersten Verkehrsmittelnüberhaupt. Zwischen 2007 und 2016 wurden durchschnittlich 0,17Reisende pro einer Milliarde Personenkilometer bei Busunfällengetötet. Zum Vergleich: nur die Bahn lag mit 0,04 getöteten Reisendennoch darunter, bei den Pkw waren es 2,12 Reisende. Im Jahr 2016betrug der Anteil der Buspassagiere an den Getöteten und Verletztenim Straßenverkehr bei 1,4 Prozent im Jahr 2016, gegenüber 56,64Prozent Pkw-Insassen. In absoluten Zahlen: 2017 gab es in Deutschland5.873 Unfälle mit Personenschaden, an denen Busse beteiligt waren,wobei 9.657 Personen verunglückt sind. Von ihnen wurden 65 getötet,1.113 schwer- und 8.479 leicht verletzt. (Quelle: Allianz proSchiene, Destatis).Was sind die häufigsten Unfallursachen?Da bei einem Bus Mensch und Maschine eng zusammenwirken, lässtsich meist nicht eindeutig zuordnen, ob menschliches oder technischesVersagen zu einem Unfall geführt hat. Das Statistische Bundesamt hatdie häufigsten Fehler ausgewertet: Am häufigsten waren esAbstandsfehler mit 14,2 Prozent sowie Fehler beim Abbiegen, Wenden,Rückwärtsfahren, Ein- und Anfahren mit 11,4 Prozent. Danach folgen:falsches Verhalten gegenüber Fußgängern in 9,1 Prozent, Vorfahrts-beziehungsweise Vorrangfehler in 7,8 Prozent und eine nichtangepasste Geschwindigkeit in 5,2 Prozent der Unfälle.Alkoholeinfluss spielte kaum eine Rolle.Wie hoch ist die Brandgefahr in Bussen?In Deutschland kommt es immer wieder zu Busbränden. Sie entstehenin der Regel durch undichte Stellen oder Leitungen im Motorraum.Entweichen Schmiermittel wie Öl oder gar Benzin, steigt dieBrandgefahr enorm. Dagegen entstehen nur etwa 15 Prozent derBusbrände im Innenraum. Nach dem verheerenden Brand eines Reisebussesmit 20 Todesopfern im Jahr 2008 sind die Vorschriften zum Brandschutzverbessert worden. Allerdings greifen die Regelungen erstschrittweise, da sie nur für Neufahrzeuge gelten. Seit 2017 müssendie Innenraummaterialien für neu zugelassene Busse zusätzlichenBrandtests unterzogen werden. Stoffe von Sitzbezügen oder Vorhängedürfen erst nach einer bestimmten Zeit Feuer fangen bzw. schmelzen.Seit Mitte 2018 ist für neue Reisebusse (Fahrzeugtypen der Klasse 3)der Einbau von Feuerlöschsystemen im Motorraum verpflichtend.Sensoren warnen die Fahrerinnen und Fahrer vor großerHitzentwicklung. Das hat im aktuellen Fall schlimmeres verhindert, dadie Busfahrerin schnell reagieren konnte.Kann der gefährliche Sekundenschlaf verhindert werden?Seit einigen Jahren existieren Assistenzsysteme, die Fahrer beiaufkommender Müdigkeit warnen. Diese Aufmerksamkeitsassistentenanalysieren das Lenkverhalten und erkennen, wenn die Lenk- undKorrekturbewegungen eines schläfrigen Fahrers von der Norm abweichen.Zusätzlich helfen bei der Müdigkeitserkennung Spurhalteassistenten,die mit einer Videokamera arbeiten und Alarm schlagen, wenn dasFahrzeug von der Spur abkommt. Müdigkeitswarner sollen in derEuropäischen Union ab dem Jahr 2022 in neuen Fahrzeugtypenverpflichtend eingebaut werden. Aus Sicht des TÜV-Verbands solltenBusunternehmen schon jetzt auf freiwilliger Basis Neufahrzeuge mitentsprechenden Systemen anschaffen.Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten für die Fahrer?Für die Busfahrer gelten die Lenk- und Ruhezeiten nach derEuropäischen Berufskraftfahrerrichtlinie: So darf ein Fahrerinnerhalb von 24 Stunden nicht länger als 9 Stunden am Steuer sitzen,wobei die Tageslenkzeit aber zweimal pro Woche auf 10 Stundenausgedehnt werden kann. Spätestens nach 4,5 Stunden muss der Fahrereine Erholungspause von 45 Minuten einlegen.Welche Bestimmungen gelten für die technische Sicherheit?Für in Deutschland zugelassene Busse gelten hoheSicherheitsbestimmungen. Ab acht Fahrgastplätzen müssenKraftomnibusse jedes Jahr zur Hauptuntersuchung (HU), wobei deramtliche Prüfkatalog rund 145 Punkte umfasst. Zusätzlich müssen Busseeine regelmäßige Sicherheitsprüfung (SP) durchlaufen, bei der diewichtigsten Komponenten geprüft werden. Die erste SP ist sechs Monatenach der ersten HU vorgeschrieben, die zweite SP sechs Monate nachder zweiten HU. Nach drei Jahren müssen Busse dann jedes Vierteljahrzur SP.Wie schneiden Busse beim TÜV ab?Im Durchschnitt bestehen 72,5 Prozent der Busse die HU ohneMängel. Geringe Mängel weisen 15,3 Prozent auf und 12,2 Prozentbestehen wegen erheblicher Mängel die HU nicht (Quelle: TÜVBus-Report 2018). Wegen der wesentlich höheren Kontrolldichteschneiden sie damit wesentlich besser ab als di Pkw. Bei ihnen liegtdie Quote erheblicher Mängel bei 21,2 Prozent.Was sind die häufigsten Mängel?Auffällig hoch sind die Mängelquoten bei der Beleuchtung sowiedurch Ölverlust an Motor und Antrieb. Beide Mängel dürfen nichtunterschätzt werden. Eine funktionierende Beleuchtung ist grundlegendfür die aktive und passive Sicherheit. Wie viele Busse gibt es in Deutschland?Im Jahr 2018 waren in Deutschland 79.438 Reise- und Linienbussezugelassen. Sie waren durchschnittlich 8,6 Jahre alt. Zum Vergleich:Bei Pkw lag das Alter im Durchschnitt bei 9,4 Jahren.Weitere Informationen liefert der aktuelle "TÜV Bus-Report 2018"unter: www.vdtuev.de/news/reise-und-linienbusse-werden-sicherer