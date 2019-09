Neueste Tableau-Version mit neuer KI-gestützter Analytics-Funktion Explain Data

Tableau 2019.3 bereichert die Tableau-Plattform um automatischeDatenerkenntnisse und die natürliche Sprachverarbeitung um Analyticsfür Benutzer jeder ArtAußerdem neue Funktionen für Datenkatalogisierung,Serververwaltung, Sicherheit und zusätzliche DatenkonnektorenSeattle (ots/PRNewswire) - Tableau Software (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2578642-1&h=76781489&u=https%3A%2F%2Fwww.tableau.com%2Fde-de&a=Tableau+Software), die führende Analytics-Plattform, gabheute bekannt, dass die neue Funktion Explain Data ab sofortallgemein verfügbar ist. Explain Data ist direkt in Tableauintegriert und ermöglicht fortgeschrittene statistische Analyseneinfach per Mausklick. Da weder eine komplexe Datenmodellierung nocheine tiefere Kenntnis der Datenwissenschaft erforderlich ist, kannjeder Benutzer mit KI-Unterstützung sofort Erkenntnisse aus seinenDaten ableiten. Explain Data basiert auf hoch entwickeltenstatistischen Algorithmen, die dem Analysten die Analyse allervorhandenen Daten abnehmen und automatisch Erklärungen für diewichtigsten Einflussfaktoren bestimmter Datenpunkte liefern. Dadurchbringt die neue Funktion leistungsstarke Analytics noch mehrBenutzern nahe und hilft ihnen dabei, schneller und leichterErkenntnisse zu gewinnen. Explain Data steht ab heute ohne Aufpreisim Rahmen der neuesten Tableau-Version 2019.3 bereit. WeitereInformationen zum Upgrade finden Sie unter:https://www.tableau.com/de-de/products/new-features."Mit Explain Data machen wir sämtliche Vorteile KI-gestützterAnalysen für alle zugänglich und erleichtern die Durchführungfortgeschrittener statistischer Analysen, unabhängig vomKompetenzniveau. So kann jeder schnell und einfach das 'Warum' hinterseinen Daten erfragen", erläutert Francois Ajenstat, Chief ProductOfficer von Tableau. "Dank Explain Data können sich Benutzer voll undganz auf die wirklich wichtigen Erkenntnisse konzentrieren, was dieEntscheidungsfindung beschleunigt und den geschäftlichen Nutzensteigert."Explain Data verkürzt den zeitlichen Analyseaufwand und machtEinflussfaktoren in Datensätzen schnell sichtbar und verständlich,ohne dass dafür eine besondere Einrichtung, Datenvorbereitung oderDatenmodellierung erforderlich wäre. Bisher konnten Benutzer dieUrsachen für bestimmte Datenpunkte oder Ausreißer nur nachvollziehen,indem sie potenzielle Erklärungsansätze manuell ermittelten undüberprüften - ein Prozess, der oft viel Zeit verschlang und dennochnicht immer zu den richtigen Antworten führte. Mit der Einführung vonTableau 2019.3 und Explain Data ist es nun möglich, einfach einenDatenpunkt in einer Visualisierung auszuwählen und Tableau den Restzu überlassen: Anhand leistungsstarker Bayesscher Verfahrendurchforstet Tableau automatisch und in Sekundenschnelle sämtlichevorhandenen Daten nach Hunderten Mustern und möglichen Erklärungen.Explain Data gibt dann die relevantesten statistisch bedeutsamenErklärungen als interaktive Visualisierungen aus, die der Anwendermithilfe der zahlreichen Tableau-Funktionen weiter untersuchen kann.Überdies reduziert Explain Data Fehler durch kognitiveVerzerrungen, die die Analyse beeinträchtigen können. In der Folgekönnen Benutzer wichtige Erkenntnisse entdecken, die sonst womöglichverborgen geblieben wären. Wollte ein Benutzer beispielsweise wissen,welche Faktoren die Kundenfluktuation beeinflussen, konnte er dieseFragestellung bisher meist nur anhand einer begrenzten Zahl anvorgegebenen Hypothesen untersuchen. Explain Data hingegen analysiertjede einzelne Dimension des Datensatzes automatisch und ermöglicht esdamit jedem, versteckte Erkenntnisse zu Tage zu fördern. Die Funktionergänzt die Erkenntnis- und Analysefähigkeiten des menschlichenVerstandes um hochmoderne statistische Verfahren, die bislang nurDatenexperten zugänglich waren."Bei JLL wird Tableau tagtäglich von Tausenden Mitarbeiterneingesetzt, die so ihre Daten besser sichtbar und verständlich machenkönnen. Dank der Fortschritte im Bereich Selfservice-Analytics sindBenutzer in der Lage, noch mehr Datenfragen zu stellen - ausVermutungen werden so echte Erkenntnisse. Wir gehen davon aus, dassExplain Data den Weg in eine neue Richtung weisen wird, indem esAnwendern durch entsprechende Analytics dabei unterstützt, dierichtigen Fragen zu stellen und schneller zu Erkenntnissen zugelangen", so Simon Beaumont, Global BI CoE Director desImmobiliendienstleisters JLL. "Mit Explain Data kann jeder,ungeachtet seiner Datenkompetenz, Daten untersuchen und aus dem'Zahlenwirrwarr' nicht nur bloße Fakten, sondern auchErklärungsansätze extrahieren - genau das verstehen wir unterDatendemokratie."Tableau 2019.3 mit erweiterten NLP-Funktionen, neuen Konnektorenund verbesserter SicherheitMit dem Upgrade auf Tableau 2019.3 werden gleich mehrere Dutzendneuer Produktfunktionen eingeführt, darunter auch zusätzlicheInteraktionsmöglichkeiten für die Tableau-Funktion zur natürlichenSprachverarbeitung (NLP), Ask Data. So lässt sich Ask Data nunbeispielsweise in Unternehmensportale oder Intranet-Seiten einbetten,wo die Funktion noch mehr Anwendern bei ihren täglichen Aufgaben zurVerfügung steht. Benutzer können damit Fragen in natürlicher Sprachestellen, etwa: "What were my sales in Seattle last month?" (Wie hochwar der Umsatz in Seattle im Vormonat?) Diese Einbettung eröffnetMitarbeitern zusätzliche Möglichkeiten, mit Daten zu interagieren,und gibt ihnen eine Visualisierung an die Hand, die sie für ihreZwecke optimieren und mithilfe von Tableaus umfangreichenAnalytics-Funktionen eingehend untersuchen können.Tableau Server-Kunden profitieren künftig von einem erhöhten Maßan Sicherheit: Auch ruhende Datenextrakte können jetzt verschlüsseltwerden, sodass sämtliche auf Tableau Server veröffentlichten undgespeicherten Extrakte geschützt sind. Außerdem fügt Tableau seinerPlattform mit jeder Version neue Datenkonnektoren hinzu. Kunden, diefür Machine-Learning- und Data-Science-Anwendungen Spark verwenden,steht nun ein nativer Datenkonnektor für Verbindungen zu Databrickszur Verfügung. Des Weiteren sprechen alle Tableau-Produkte jetzt auchItalienisch.Neben der Tableau-Version 2019.3 gab Tableau heute auch dieEinführung von Tableau Catalog bekannt. Dabei handelt es sich um eineReihe neuer Katalogisierungsfunktionen im Rahmen des DataManagement-Add-ons, die eine Komplettübersicht über alle Daten inTableau bieten. Dies sorgt für mehr Transparenz und eine verbesserteData Discovery. Zu guter Letzt führt Tableau mit seinem ServerManagement-Add-on ein neues Angebot ein, das Anwendern mehr Spielraumbei der Verwaltung und Skalierung geschäftskritischerBereitstellungen gibt. Damit reagiert Tableau auf die gestiegenenSicherheits-, Verwaltungs- und Skalierungsansprüche seinerUnternehmenskunden.Weitere Informationen zu den neuen Funktionen und zum Upgrade aufTableau 2019.3 finden Sie aufhttps://www.tableau.com/de-de/products/new-features. 