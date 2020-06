Neueste Daten zeigen signifikante HbA1c-Senkung durch das FreeStyle Libre System von Abbott bei insulin-pflichtigen und nicht-insulinpflichtigen Personen mit Typ-2-Diabetes

Wiesbaden (ots) -- Bei der 80. Jahrestagung der American Diabetes Association wurden neue Real-World-Daten(1) vorgestellt. Die Daten belegen, dass Menschen mit Typ-2-Diabetes, die lang wirkendes Insulin verwenden oder nicht insulinpflichtig sind, vergleichbare Ergebnisse erzielen können wie bei der zusätzlichen Insulintherapie. - Eine separate erstmals vorgestellte Studie(2) zeigt, dass die Verwendung von FreeStyle Libre in vergleichbaren Populationen mit einer signifikanten Verringerung akuter diabetesbedingter Komplikationen und Hospitalisierungen assoziiert ist.Abbott gab neueste Daten (1-2) bekannt, die belegen, dass die Verwendung des FreeStyle Libre Systems - die weltweit führende(3) Technologie für das kontinuierliche Glukosemonitoring (CGM) - bei Menschen mit Typ-2-Diabetes mit einer signifikanten Senkung der Hämoglobin-A1c (HbA1c)-Werte assoziiert ist; dies gilt sowohl für Patienten, die lang wirkendes Insulin verwenden als auch für nicht-insulinpflichtige Patienten. Diese Resultate sind mit den typischen Ergebnissen vergleichbar, die nach Beginn einer Insulintherapie (4) zusätzlich zum bestehenden Behandlungsregime beobachtet werden. Dies deutet darauf hin, dass es den Patienten möglich sein kann, ihre Glukosespiegel durch den Einsatz der CGM-Technologie ohne zusätzliche Insulingaben unter Kontrolle zu halten. Die Daten wurden als Late-Breaking Abstract bei der 80. Jahrestagung der American Diabetes Association (ADA) präsentiert.In einer retrospektiven Anwendungsbeobachtung (Abstract 84-LB)1 untersuchten die Forscher die Veränderung der HbA1c-Spiegel bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, die entweder lang wirkendes Insulin verwendeten oder nicht insulinpflichtig waren. Analysiert wurden die HbA1c-Werte ab Beobachtungsbeginn bis sechs bzw. 12 Monate nach Beginn der Verwendung des FreeStyle Libre Systems.Die Ergebnisse belegen insgesamt niedrigere HbA1c-Werte bei Verwendung der Technologie von Abbott, insbesondere einen Rückgang um 0,8 % nach sechs Monaten (von 8,5 % auf 7,7 %) sowie um 0,6 % nach 12-monatiger Verwendung des FreeStyle Libre Systems (von 8,5 % auf 7,9 %) - d.h. eine klinisch signifikante Senkung der durchschnittlichen Glukosekonzentration in Richtung des von der ADA empfohlenen A1c-Zielwerts von 7 % für Erwachsene mit Diabetes.(5)Weitere wichtige Ergebnisse:- Die stärksten HbA1c-Rückgänge waren bei nicht-insulinpflichtigen Personen mit Typ-2-Diabetes zu verzeichnen; hier war es nach 6 Monaten ein Rückgang um 0,9 % bzw. um 0,7 % nach 12 Monaten. - Bei den Personen mit Typ-2-Diabetes, die lang wirkendes Insulin verwenden, betrug der HbA1c-Rückgang nach 6 Monaten 0,6 % und nach 12 Monaten 0,5 %."Diese Real-World Daten gehören zu den ersten Studienergebnissen, die belegen, dass durch den Einsatz des FreeStyle Libre Systems bei Menschen mit Typ-2-Diabetes eine erhebliche Verringerung der HbA1c-Spiegel erzielt werden kann, und zwar sowohl bei insulinpflichtigen als auch bei nicht insulinpflichtigen Personen", sagte Dr. Eden Miller, Hausarzt in der allgemeinärztlichen Praxis High Lakes Health Care in Bend, Oregon (USA) und einer der leitenden Prüfärzte der Beobachtungsstudie. "Die Daten machen deutlich, dass sich durch den Einsatz des kontinuierlichen Glukosemonitoring-Systems von Abbott klare Verbesserungen erzielen lassen - auch für diejenigen, die keine intensive Insulintherapie nutzen. Eine breitere Verwendung der Technologie kann wegweisend für Menschen mit Diabetes sein, unabhängig davon, wo sie innerhalb des Versorgungsspektrums stehen."Zusätzliche Late-Breaking Abstracts dokumentieren einen Rückgang der HbA1c-Werte und der HospitalisierungenZwei weitere Late-Breaking Abstracts beurteilen den Einfluss der Nutzung des FreeStyle Libre Systems bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ohne intensivierte Insulintherapie (z. B. mit Bolusinsulin). Die Ergebnisse belegen:- HbA1c Reduction Associated with a FreeStyle Libre System in People with Type 2 Diabetes Not on Bolus Insulin Therapy(6) (Abstract 78-LB): Eine retrospektive Studie zeigte, dass die ärztliche Verordnung eines FreeStyle Libre Systems bei Personen mit Typ-2-Diabetes ohne intensivierte Insulintherapie und mit unzureichender Glukosekontrolle mit einem erheblichen HbA1c-Rückgang assoziiert war. Die stärksten Rückgänge waren bei Patienten mit höheren HbA1c-Ausgangswerten zu beobachten. Bei Patienten, die lang wirkendes Insulin verwenden, gingen die A1c-Werte nach 6 Monaten um 0,99 % zurück; bei nicht insulinpflichtigen Patienten betrug der Rückgang nach 6 Monaten 1,56 %. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass sich die Verwendung der FreeStyle Libre Technologie bei nicht-insulinpflichtigen Menschen mit Diabetes ähnlich auswirken kann wie die zusätzliche Verordnung von Insulin(4), dass Betroffene also für ein besseres Glukosemanagement das FreeStyle Libre System verwenden könnten, anstatt sich zusätzlich zur bestehenden Therapie Insulin zuzuführen. - FreeStyle Libre System Use Associated with Reduction in Acute Diabetes Events and All-Cause Hospitalizations in Patients with Type 2 Diabetes Without Bolus Insulin(2) (Abstract 85-LB): In einer retrospektiven Real-World-Analyse kamen die Forscher zu dem Ergebnis, dass die Verwendung des FreeStyle Libre Systems mit einer beträchtlichen Reduzierung akuter Diabetes-Notfälle und mit Diabetes assoziierten Komplikationen um 30 % einherging sowie mit einem Rückgang der Hospitalisierungen um 13 % bei Menschen mit Typ-2-Diabetes ohne intensivierte Insulintherapie. Diese Late-Breaking-Daten deuten auf signifikante Kosteneinsparungen durch die FreeStyle Libre Technologie hin, indem sie kostenaufwändige Diabetes-Komplikationen und Hospitalisierungen verringert; das System selbst kostet etwa ein Drittel des Preises anderer CGM-Systeme.(7)"Die bewährten Vorteile der Glukosesensor-Technologie von Abbott sind inzwischen durch eine äußerst umfangreiche klinische und praxisbasierte Evidenz belegt, die Forscher auf der ganzen Welt zusammengetragen haben", erläuterte Mahmood Kazemi, M.D., Divisional Vice President, Global Medical and Sientific Affairs and Chief Medical Officer des Geschäftsbereichs Diabetes Care bei Abbott. "Die neuen Daten unterstreichen erneut, dass unsere Wearable-Technologie wertvolle Informationen übermittelt, auf die alle Menschen mit Diabetes sinnvoll reagieren können, um positive Behandlungsergebnisse zu erzielen. Dies zeigt einmal mehr, dass das FreeStyle Libre System das Potenzial hat, unzählige Leben der Millionen Menschen mit Diabetes zu verbessern."Über das FreeStyle Libre SystemDas FreeStyle Libre System von Abbott ist das weltweit meistverwendete sensorbasierte Glukose-Monitoringsystem3. Es misst die Glukosekonzentration in der Gewebeflüssigkeit mit Hilfe eines Sensors, der jeweils bis zu 14 Tage lang auf der Rückseite des Oberarms getragen wird und die Notwendigkeit für routinehaftes Fingerstechen eliminiert.(8) Die Produkte des FreeStyle Libre Portfolios haben das Leben von über zwei Millionen Menschen in 50 Ländern(9) zum Positiven verändert. Die Kosten des Systems werden in 36 Ländern teilweise oder vollständig von den Krankenversicherern übernommen, darunter Deutschland, Frankreich, Irland, Japan, das Vereinigte Königreich und die USA.Über AbbottAbbott ist ein weltweit führendes Gesundheitsunternehmen, das Menschen in allen Lebensphasen zu einem vitaleren, gesünderen Leben verhilft. Daran arbeiten täglich mehr als 107.000 Mitarbeiter in 160 Ländern. Das Portfolio umfasst lebensverändernde Technologien aus den Bereichen Diagnostik, Medizinprodukte, Ernährung und Markengenerika.In Deutschland ist Abbott seit über 50 Jahren mit einer breiten Palette an Healthtechnology-Produkten und -Dienstleistungen vertreten, unter anderem in den Bereichen Diagnostika und Medizinprodukte. Das Unternehmen beschäftigt in der Bundesrepublik über 3.000 Mitarbeiter an acht Standorten. Unter anderem verfügt Abbott über Produktionsstätten in Wiesbaden und Neustadt am Rübenberge. Am Hauptstandort in Wiesbaden befindet sich darüber hinaus das European Distribution Center.Weitere Informationen finden Sie unter http://www.de.abbott/ , auf LinkedIn unter http://www.linkedin.com/company/abbott-/ , auf Facebook unter http://www.facebook.com/Abbott und auf Twitter @AbbottNews und @AbbottGlobal.1 Miller, Brandner et al. HbA1c Reduction After Initiation of the FreeStyle Libre System in Type 2 Diabetes Patients on Long-Acting Insulin or Non-Insulin Therapy.2 Miller et al. FreeStyle Libre System Use Associated with Reduction in Acute Diabetes Events and All-Cause Hospitalizations in Patients with Type 2 Diabetes Without Bolus Insulin.3 Daten liegen vor; Abbott Diabetes Care. Die Daten basieren auf der Anzahl von FreeStyle Libre Verwendern weltweit verglichen mit der Anzahl von Verwendern anderer führender sensorbasierter Glukosemonitoring-Systeme zum persönlichen Gebrauch.4 Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998;352(9131):837-853.5 American Diabetes Association. A1C and eAG. http://www.diabetes.org/living-wit h-diabetes/treatment-and-care/blood-glucose-control/a1c/ (https://c212.net/c/lin k/?t=0&l=en&o=2490837-1&h=527948915&u=http%3A%2F%2Fwww.diabetes.org%2Fliving-wit h-diabetes%2Ftreatment-and-care%2Fblood-glucose-control%2Fa1c%2F&a=http%3A%2F%2F www.diabetes.org%2Fliving-with-diabetes%2Ftreatment-and-care%2Fblood-glucose-con trol%2Fa1c%2F) .6 Wright et al. HbA1c Reduction Associated with a FreeStyle Libre System in People with Type 2 Diabetes Not on Bolus Insulin Therapy.7 Basierend auf einem Listenpreisvergleich des FreeStyle Libre Portfolios mit CGM-Systemen von Wettbewerbern. Je nach erstattungsfähigem Anteil (sofern zutreffend) können die tatsächlichen Kosten für den Patienten niedriger liegen als bei anderen CGM-Systemen oder nicht.8 Eine zusätzliche Prüfung der Glukosewerte mittels eines Blutzucker-Messgeräts ist erforderlich bei sich schnell ändernden Glukosespiegeln, weil die Glukosewerte in der Gewebeflüssigkeit die Blutzuckerwerte eventuell nicht genau widerspiegeln, oder wenn das System eine Hypoglykämie oder eine anstehende Hypoglykämie anzeigt oder wenn die Symptome nicht mit den Messwerten des Systems übereinstimmen.9 Daten liegen vor; Abbott Diabetes Care.Pressekontakt:Astrid Tinnemans, +49 (173) 954 23 75, astrid.tinnemans@abbott.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/145465/4625941OTS: Abbott GmbHOriginal-Content von: Abbott GmbH, übermittelt durch news aktuell