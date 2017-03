Neues zum § 204 VVG - PKV-Tarifwechsel

Köln (ots) - Versicherte der privaten Krankenversicherung habenmeist nur eine Möglichkeit zur Kostenkontrolle: diePKV-Tarifoptimierung gem. § 204 VVG. Da die Versicherungen naturgemäßnicht an sinkenden Beiträgen interessiert sind, benötigt derPKV-Kunde beim Tarifwechsel professionelle Unterstützung.Entgegen der weitverbreiteten Ansicht muss eine unabhängige undprofessionelle Beratung nichts kosten. Die Beratung zum erfolgreichenPKV-Tarifwechsel geht auch kostenlos. So auch die Stiftung WarentestFinanztest in der Ausgabe 03.2017.Finanziert wird die Arbeit der PKV-Tarifwechsel-Profis von derVersicherungsgesellschaft direkt aus den bereits bezahltenVerwaltungskosten des jeweiligen PKV-Vertrages. Dazu haben sichfolgende Versicherungen mit den sogenannten Maklerusancenverpflichtet: Allianz, Alte Oldenburger, ARAG, AXA, Barmenia,Bayrische Versicherungskammer, Central, Continentale, Deutscher Ring,DKV, Gothaer, Hallesche, Hanse Merkur, Inter, Münchener Verein,Nürnberger, R+V, Signal Iduna, SDK, UKV, UniVersa undWürttembergische.Marktführer im kostenlosen PKV-Tarifwechsel ist nach eigenenErhebungen die hc consulting AG ( www.hcconsultingag.de ) aus Köln.Der PKV-Spezialist steht rechtlich und wirtschaftlich auf der Seitedes Versicherten und kann so eine unabhängige Beratung gewährleisten.Den Versicherten entstehen so niemals Kosten.Pressekontakt:hc consulting AGSigrid HalmFriesenstraße 3050670 Köln0221 37991961info@hcconsultingag.dewww.hcconsultingag.deOriginal-Content von: hc consulting AG, übermittelt durch news aktuell