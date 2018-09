Baden-Baden (ots) -Neue Folgen der SWR Schwarzwaldserie / ab 16. September 2018 imSWR Fernsehen"Die Fallers" sind wieder da. Am Sonntag, 16. September 2018, gehtdie SWR Schwarzwaldserie mit neuen Folgen an den Start. GuteNachricht für die Fans: Zum 25-jährigen Geburtstag der SWRSchwarzwaldserie 2019 werden ab sofort 44 statt wie bisher 40 Folgenpro Jahr ausgestrahlt - das heißt mehr von den "Fallers". Bereits inder ersten Folge am Sonntag, 16. September 2018 um 19 Uhr im SWRFernsehen zeigt sich: Bei den "Fallers" stehen die Zeichen aufVeränderung.Was alles passiertKarl kann sich nicht länger seinen Sozialstunden entziehen undmuss unter Bernhards Aufsicht das Rathausparkett renovieren. Eva wirddurch das Auftauchen ihrer früheren Freundin Melanie mit ihreneigenen Lebensentwürfen konfrontiert - und das hat dramatischeFolgen. Hermann ist im Gegensatz zu Johanna und Karl Feuer und Flammefür Bernhards seniorengerechte Umbauidee auf dem Hof. Tu kündigt imLöwen - und Eva fällt aus allen Wolken. Albert legt völlig neue Zügean den Tag: Er startet eine Rettungsaktion für Esel Doudous bestenFreund Sturmwind, der zum Abdecker soll..."Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" ist eine Produktion desSüdwestrundfunks.Online First: Die jeweils aktuelle Folge ist bereits vorAusstrahlung online immer samstags ab 12 Uhr unterwww.swr.de/diefallers oder in der SWR Mediathek zu sehen."Die Fallers - Die SWR Schwarzwaldserie" Ab 16. September 2018wieder jeden Sonntag, 19:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen und Hintergrundmaterial unter:http://x.swr.de/s/neuefolgendiefallers2018Pressekontakt:Kathrin Brunner-Schwer, Telefon 0174-347 3337, E-Mailkatharinabs@gmx.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell