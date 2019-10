Hamburg (ots) - Der Hamburger Assekuradeur, die ConceptIF ProGmbH, bringt im Bereich der Wohngebäudeversicherungen eine neueTarifgeneration auf den Markt. Ein Novum ist dieBest-Leistungsgarantie (best advice), die beiWohngebäudeversicherungen nicht so verbreitet ist wie beiHaftpflicht- und Hausratversicherungen. Pünktlich zum Semesterbeginnhat ConceptIF für Studierende eine Hausrat- und eine privateHaftpflichtversicherung aufgelegt, die bereits für dreibeziehungsweise vier Euro im Monat abgeschlossen werden kann. Zudemhat sich ConceptIF im aktuellen Assekurata Maklerpool-Rating von"sehr gut" im Vorjahr auf "exzellent" in diesem Jahr verbessert.Die neuen Wohngebäudetarife gibt es in vier Tarifvarianten(CIF:PRO classic plus, CIF:PRO comfort plus, CIF:PRO complete plusund CIF:PRO best advice plus). Der Best-Advice-Tarif bietet denVorteil, dass bei abgeschlossenen Verträgen eineBest-Leistungsgarantie greift, sollten neue Versicherungskonzepteentwickelt werden, die einen weitergehenden, umfassenderen Schutzvorsehen als hier versichert. In der Wohngebäudeversicherung istdieses Leistungsversprechen eine Besonderheit. Bei ConceptIF gibt esdiese Garantie nun in der privaten Haftpflichtversicherung, beiHausrat- und Wohngebäudeversicherungen. "Maklern bieten wir mitdieser Lösung eine sehr weitgehende Beratungs- undHaftungssicherheit", erklärt Jörg Winkler, Vorstand der ConceptIFGruppe.Daneben zeichnet sich das Produkt durch eine Summen- undBedingungsdifferenzdeckung aus. Bei der Differenzdeckung von bis zu12 Monaten gewährt ConceptIF bei noch laufenden Verträgen kostenfreischon heute den Versicherungsschutz im beantragten Umfang. Das, wasder bisherige Versicherer nicht leistet, wird von ConceptIF gedeckt.Jörg Winkler: "Das Zusammenspiel von Best-Advice-Klausel undDifferenz-Deckung gibt dem Makler die Gewähr, dass, egal wie sich dieTarife weiterentwickeln, er seinen Kunden immer die besten am Marktverfügbaren Versicherungsleistungen anbieten kann, ohne das unguteGefühl zu haben, etwas übersehen zu haben."Günstig und bedarfsgerecht zum Semesterstart absichernVermittler können sich die Zielgruppe der Studierenden mit denneuen Angeboten für Hausrat- und private Haftpflichtversicherungenerschließen. Schon mit knapp vier Euro im Monat können Studierendeihren Hausrat mit dem CIF:PRO classic plus Tarif absichern. Es wirdeine feste Versicherungssumme von 15.000 Euro angeboten, sodass eswährend der Laufzeit nicht zu Beitragserhöhungen kommen kann. DieVersicherung kann auch nur für ein Zimmer in einer Wohngemeinschaft(WG) abgeschlossen werden. Dabei ist auch das Eigentum desVersicherten eingeschlossen, das sich in den Gemeinschaftsräumen derWG befindet. Der Versicherungsschutz endet mit dem Abschluss desErststudiums oder eines sich unmittelbar anschließenden Zweitstudiumszur nächsten Hauptfälligkeit und wird dann in die bestehendenAngebote überführt.Bei der Tarifentwicklung der privaten Haftpflichtversicherung hatConceptIF darauf geachtet, dass der Versicherungsschutz ganz eng amBedarf und Geldbeutel von Studierenden ausgerichtet ist. ConceptIFhat daher auf die Familiendeckung für Ehepartner und Kinderverzichtet. Die Deckungssumme beträgt 12,5 Millionen Euro. Rund dreiEuro kostet die private Haftpflichtversicherung im Monat, die, wenndieses gewünscht wird, an den bestehenden elterlichen Schutz anlehnenkann. Die Versicherungsdauer endet auch hier mit der Beendigung desErststudiums oder eines sich unmittelbar anschließenden Zweitstudiumszur nächsten Hauptfälligkeit und wird dann in bestehende Angeboteüberführt.Exzellentes Rating von AssekurataPünktlich zum 20-jährigen Firmenjubiläum hat sich ConceptIF imMaklerpool-Rating von Assekurata Solutions von einem sehr guten aufein exzellentes Gesamturteil verbessert. Ausschlaggebend hierfür sindunter anderem die erst kürzlich gelaunchte Verwaltungsplattform unddas neue Vermittlerportal. Aufgrund dieser Innovationen steigert sichdie ConceptIF auch in der Teilqualität Maklerorientierung auf"exzellent". Assekurata bescheinigt ConceptIF zudem erneut eine sehrgute Maklerzufriedenheit sowie eine exzellente Finanzstärke.(Pressemitteilung der Assekurata Solutions vom 17.10.2019,https://tinyurl.com/y2jug2u2)Pressekontakt:Claudia Kressel, CKC CLAUDIA KRESSEL COMMUNICATIONTel.: 040 - 64 53 83 12E-Mail: info@kressel-communication.deOriginal-Content von: ConceptIF, übermittelt durch news aktuell