Neues vom Fortschritt: Co-Evolution Summit 2018 / Die Health AG begeht Gipfeltreffen der Dentalbranche (FOTO)

Hamburg (ots) -Zum zweiten Mal veranstaltete die Health AG ein Gipfeltreffen derDentalbranche. Am vergangenen Freitag war es wieder soweit: Im Rahmender solutions.hamburg, Deutschlands wichtigstemDigitalisierungskongress, fand der Co-Evolution Summit 2018 derHealth AG statt. Unter dem Motto "Neues vom Fortschritt" lud dieHealth AG mit einer Erlebniswelt in der Kulturfabrik Kampnagel undvielen Vorträgen hochkarätiger Sprecher zu Austausch und Inspirationrund um das Thema Digitalisierung ein. Den Höhepunkt bildete einVortrag von Dr. Wladimir Klitschko."Wir denken nicht in Produkten, sondern in Prozessen", sagte JensTörper, Vorstand und CEO der Health AG, zum Auftakt des Co-EvolutionSummit vor mehr als 900 Gästen. So nahmen die Mitarbeiter der HealthAG die Besucher mit auf eine Reise, die den Abläufen einerZahnarztpraxis nachempfunden war: An verschiedenen Stationen vomEmpfang über Planung und Behandlung bis hin zur Abrechnung wurdeerlebbar gemacht, was die Digitalisierung und eine modernePraxissteuerung zu leisten im Stande sind. Weitere Highlights gab esunter anderem im sogenannten H-Room - hier konnten Besucher mit Hilfeeiner Virtual-Reality-Brille in die Zahnarztpraxis der Zukunftschauen.Ausblick in die Zukunft - Future Talks mit prominenten SprechernFür reichlich Inspiration sorgten die Future Talks: TrendforscherProf. Peter Wippermann etwa erläuterte, wie sich unsere Gesellschaftin den kommenden Jahren durch die Digitalisierung weiter verändernwird und welche Herausforderungen daraus für das Gesundheitswesenentstehen. Seine Handlungsempfehlungen kurzgefasst: "Vernetze dich,öffne dich, verbünde dich." Zu den Rednern gehörten außerdem TijenOnaran und Dr. Ismail Özkanli. Tijen Onaran ist Unternehmerin undGründerin. Sie engagiert sich für die Vernetzung und Sichtbarkeit vonFrauen in der Digitalbranche. Ihre Botschaft: "Ohne Diversität keineDigitalisierung." Zahnarzt Dr. Ismail Özkanli, bekannt aus derTV-Sendung "Die Höhle der Löwen" erzählte, was es heißt, dieHerausforderung zu bestehen, das eigene Produkt ins Fernsehen zubringen und erfolgreich im deutschen Handel zu platzieren. Er sagt:"Ohne Netzwerk ist auch das beste Produkt nur wenig wert."Wie aus Problemen Herausforderungen werden - Dr. WladimirKlitschko begeistertMit großer Spannung wurde auch der Auftritt von Dr. WladimirKlitschko erwartet. "Es ist gut, Angst zu haben. Nur feige darf manniemals sein", sagte der mehrfache ehemalige Box-Weltmeister,Sportwissenschaftler und erfolgreiche Unternehmer in seiner Keynotezum Co-Evolution Summit. Sein Motto, das sich auch auf dieDigitalisierung beziehen lässt: "Drehe einer Herausforderung niemalsden Rücken zu!" Der Champion präsentierte F.A.C.E. the Challenge,eine von ihm gemeinsam mit anderen Experten entwickelte Methode, mitder sich Herausforderungen systematisch meistern lassen.Austausch und VernetzungGetreu ihres Credos "gemeinsam besser werden" rief die Health AGauch im Rahmen ihres diesjährigen Co-Evolution Summits Besucher zumVernetzen und Mitmachen auf. In Co-Evolution Labs wurden gemeinsammit Zahnärzten und Praxisteams künftige Herausforderungen derDentalbranche erörtert und Lösungsansätze diskutiert. Und in SpeedTalks erläuterten Digitalisierungsexperten wie Nils Holger Lipprandtvon der Telekom oder der Unternehmensentwickler Jürgen Bock ihrenBlick auf Themen wie E-Health und New Work. "Auf dem Co-EvolutionSummit konnten wir auch in diesem Jahr wieder inspirieren, denAustausch fördern und zeigen, welche Fortschritte wir mit unsererwebbasierten Praxissteuerung Hea in den letzten zwölf Monaten gemachthaben. Es gab also viel Neues vom und für den Fortschritt", sagt JensTörper über das Gipfeltreffen der Dentalbranche 2018.Weitere Informationen auf www.healthag.de sowiehttp://co-evolution.jetzt/summitÜber die Health AGDie Health AG ist IT- und Finanzpartner, Plattformanbieter undVorreiter für die Digitalisierung im Dentalmarkt.Ihre Angebote entwickelt die Health AG nach dem Prinzip derCo-Evolution: mit Zahnarztpraxen für Zahnarztpraxen. Unter ihren rund600 Co-Evolutions-Partnern sind Zahnmediziner und Praxismanager sowieExperten für Digitalisierung, Datensicherheit und künstlicheIntelligenz. Zusammen mit über 270 Mitarbeitern in Hamburg und Berlinentstehen so Produkte, die das Unternehmen zu einem digitalenVorreiter im Gesundheitsmarkt machen. Hinter der Health AG stehen diebeiden Unternehmen EOS Health Honorarmanagement AG und EOS HealthIT-Concept GmbH. Als Tochter der EOS Gruppe gehört die Health AG zurOtto Group.