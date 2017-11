Neues internationales Ranking enthüllt die besten Business Schools für Jobmöglichkeiten und Jungunternehmer

London (ots/PRNewswire) -QS Quacquarelli Symonds, Herausgeber der jährlichen "QS WorldUniversity Ranking", nimmt vier neue Business Master Rankings in ihrPortfolio auf. Mithilfe dieser Rankings können nun angehendeGeschäftsleute erkennen, welche die besten Business Schools fürEntrepreneurs sind und welche die meisten Vorteile am Arbeitsmarktbringen.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/606878/QS_Quacquarelli_Symonds_Logo.jpg )Das neue QS Ranking bietet als Erstes eine Evaluierung der bestenMaster in Business Analytics. Zudem gibt es Rankings zweier weitererMaster (Master in Management und Masters in Finance) sowie einglobales MBA Ranking, das einen einzigartigen Einblick in dasZusammenspiel verschiedener Business Schools und Unternehmertumbietet. Die neuen Rankings sind eine Antwort auf die wachsendeNachfrage von angehenden Studenten und Arbeitgebern.QS World University Rankings: Masters in Business Analytics 2018 (http://www.topuniversities.com/university-rankings%20/business-masters-rankings/business-analytics/2018)- Zum ersten Mal werden verschiedene Master in Business Analyticsmiteinander verglichen. Das erste Ranking dieser Art wird angeführtvon der Sloan Business School des MIT.- Nur 45 Studienprogramme aus zehn Ländern finden sich in dem Rankingwieder, was die Seltenheit dieser hoch spezialisiertenStudienrichtung reflektiert. Für angehende Studenten sind dieOptionen außerhalb der USA (wo sich 28 der 45 angebotenenStudienprogramme befinden) und Europa eher limitiert. Außerhalbdieser zwei Regionen bietet nur die University of Melbourne denMaster of Business Analytics an und erreicht damit Platz 5 von 45.- Business Schools, die normalerweise nicht in den Top 10 der MBARankings zu finden sind, führen diese Liste an. So liegt die TexasMcCombs Business School auf dem zweiten Platz, während Schulen wieMinnesota Carlson und Purdue Krannert kurz dahinter in den Top 10folgen.QS World University Rankings: Masters in Management 2018 (MiM) (http://www.topuniversities.com/university-rankings%20/business-masters-rankings/management/2018)- Angeführt von der HEC in Paris, befinden sich in diesem Ranking 122Kurse von Business Schools aus 29 Ländern, so wie ein globalesStudienprogramm.- Dieses Ranking ist auch gekennzeichnet von einer größerenDiversität. So sind in den Top 10 dieses Rankings Anbieter aus fünfverschiedenen Ländern vertreten. Keine Business Schule aus den USAhat es in diesem Ranking unter die ersten zehn geschafft.- Der MiM Studiengang der London Business School liegt auf Platz 2und auf Platz 3 liegt der Studiengang der ESADE in Spanien.- In diesem Ranking sind sechs deutsche Schulen vertreten: Mannheim -Master in Management (32.), TUM School of Management - Master inManagement & Technologie (38.), Frankfurt School of Finance &Management - Master in Management (56.), HHL Leipzig GraduateSchool of Management - Master in Management (63.), EuropeanBusiness School - MSc in Management ( 64.) und ESMT Berlin - Masterin Management (101+).QS World University Rankings: Masters in Finance 2018 (MiF) (http://www.topuniversities.com/university-rankings%20/business-masters-rankings/finance/2018)- Angeführt wird das Ranking, bei dem 130 Studiengängen miteinanderverglichen wurden, von der London Business School. Es folgen MITSloan und HEC Paris auf dem zweiten und dem dritten Platz.- Besonders französische Studiengänge stechen positiv hervor, dennvier der Top 10 Programme befinden sich in Frankreich.- Es gibt drei deutsche Schulen in dieser Tabelle: WHU (OttoBeisheim) - Master of Science in Finance (20.), Frankfurt School ofFinance und Management - Master of Finance (83.) und dieEuropäische Wirtschaftshochschule - MSc in Finance (101+).QS World University Rankings: Global MBA 2018(http://www.topmba.com/mba-rankings/global/2018)- Harvard Business School liegt auf Platz eins in diesem Ranking,während - im Gegensatz zu anderen weltweiten MBA Rankings - zweifranzösische Schulen auch weit vorne liegen, nämlich INSEAD und HECParis, je auf dem zweiten und dritten Platz.- In diesem Ranking befinden sich 232 Studiengänge.- Zwei der Top 10 der MBA-Programme befinden sich im VereinigtenKönigreich: zum einen die London Business School, welche den 5.Platz im gesamten Ranking erreichen konnte, und zum anderen dieSaïd Business School der Oxford University, welche es auf den 9.Platz schaffte.- Sechs deutsche Business Schools wurden in dieses Rankingaufgenommen: Mannheim (44.), WHU (Otto Beisheim) (71.), FrankfurtSchool of Finance & Management (75.), ESMT Berlin (101-110),European Business School (111-). 120) und der HHL Leipzig GraduateSchool of Management (111-120).Um die genauesten Ergebnisse liefern zu können werden Schulen aufGrundlage fünf verschiedener Facetten bewertet.1. Arbeitsmarktfähigkeit ermittelt mithilfe der größtenArbeitgeberumfrage mit 40 000 Antworten.2. Unternehmertum und Werdegang der Absolventen - Ein Indikator, dersich in anderen Rankings nicht finden lässt. Dieser ist durch eineabgeleitet durch eine sorgfältige Auswertung von 49 000Berufsprofilen von außerordentlich erfolgreichen Individuen ausallen Sektoren, Ländern und Branchen.3. Rentabilität (ROI) Diese Facette untersucht wie schnell sich einAbschluss finanziell rentiert.4. Vordenkerposition5. DiversitätQS's CEO, Nunzio Quacquarelli, sagt dazu: "Mehr als dreiJahrzehnte an Zusammenarbeit mit dem Business-Education-Sektorqualifiziert uns, einen umfangreichen Einblick zu bieten, von demangehende MBA und Master Studenten profitieren können. Wir sindzuversichtlich, dass unser Ranking eine neue, innovative Perspektiveund Einblicke in die Leistungsstärken und -schwächen derverschiedenen Business Schools bieten kann und dass unser Ranking denStudenten als Ergänzung zu anderen Quellen bei ihrer Entscheidungbehilflich sein kann."Die gesamten Rankings finden Sie hier: www.TopUniversities.com.