Neues digitales Lehrwerk für Alphabetisierungs- und Zweitschriftlernerkurse

Der Deutsche Volkshochschul-Verband (DVV) stellt aufseinem vhs-Lernportal ab sofort kostenfrei ein Lernprogramm fürAlphabetisierungs- und Zweitschriftlernerkurse zur Verfügung. Dersogenannte "ABC-Deutschkurs" bietet Zugewanderten, die dielateinische Schrift noch nicht kennen, eine digitale Einführung indas deutsche Schriftsystem. Er vermittelt die Buchstaben und Lautedes Deutschen und trainiert das Lesen und Schreiben von erstenWörtern und einfachen Sätzen. Die digitalen Lernmaterialien sind fürden Präsenzunterricht konzipiert und umfassen acht Lektionen mitjeweils 80 Übungen.Damit wird der Verband den veränderten Bedürfnissen inDeutschkursen gerecht, wo seit einigen Jahren vermehrt Analphabetenund Zweitschriftlernende vertreten sind. Von rund 200.000Teilnehmenden in Integrationskursen im Jahr 2018 hat laut Bundesamtfür Migration und Flüchtlinge (BAMF) rund ein Viertel einenAlphabetisierungs- oder Zweitschriftlernerkurs besucht."Mit einem digitalen Lernprogramm können Migrantinnen undMigranten neben dem Deutschkurs zusätzlich selbstständig lernen undGelerntes zu Hause wiederholen. Das unterstützt den Spracherwerbnachhaltig und erhöht den Lernerfolg in den Kursen", betont GundulaFrieling, stellvertretende Verbandsdirektorin im DVV. "Gleichzeitigerhalten Lehrkräfte damit ein wichtiges Instrument, um in den starkheterogen zusammengesetzten Kursen die Teilnehmenden individuellgemäß ihren Potentialen zu fördern".Bei der Gestaltung des Lernmaterials wurde berücksichtigt, dass inAlphabetisierungskursen das Bildungsniveau oft insgesamt niedrig istund die Teilnehmenden nur wenig Erfahrung im Sprachenlernen sowie imUmgang mit digitalen Medien haben. Das Lernportal ist für Smartphonesoptimiert, so dass die Teilnehmenden die Endgeräte nutzen können, dieihnen vertraut sind. Menüführung und Aufgabenstellung sind alsAudiotext hinterlegt. Erklärende Videos unterstützen zusätzlich dasselbstständige Arbeiten mit dem Portal.Der ABC-Deutschkurs wurde ebenso wie alle Deutsch- undGrundbildungskurse im vhs-Lernportal mit Fördermitteln desBundesministeriums für Bildung und Forschung entwickelt.Weitere Informationen: https://vhs-lernportal.de