Neues digitales Konzept für DER FEINSCHMECKER (FOTO)

Hamburg (ots) -DER FEINSCHMECKER, Deutschlands führendes Gourmet-Magazin fürkulinarische Lebensart, investiert in ein neues, facettenreichesdigitales Gesicht. Das hat der JAHRESZEITEN VERLAG jüngst anlässlichder Leadmesse ProWein bekanntgegeben.Feinschmecker.de bietet den Usern all das, was sie von DERFEINSCHMECKER erwarten - Restaurant-, Hotel, Ausgeh-, Bar-Einkaufs-Empfehlungen (u.v.m.), Reise-Geheimtipps, Rezepte und vielekulinarische Reportagen, die der User/Leser nur bei DER FEINSCHMECKERbekommt. Es handelt sich jedoch nicht um eine Adaption des Magazins,vielmehr wird der exklusive Content eigenständig für die neuendigitalen Kanäle konzipiert und konfiguriert.Dazu gehört auch ein Podcast-Format: Tischgespräche der Redakteuremit bekannten Köchen, Produzenten, prominenten Persönlichkeiten undTrendsettern aus der Food-Szene. Der FEINSCHMECKER-Podcast geht allezwei Wochen jeweils am Donnerstag mit einer neuen Folge online undist kostenlos zu finden bei Spotify, Apple Podcasts, SoundCloud undüberall, wo es Podcasts gibt.Darüber hinaus wird feinschmecker.de auch mit bewegten BildernLust machen auf ein Leben als Genießer. "Emotionen bis zum Anschlag"ist das Website-Credo! Der User erlebt die FEINSCHMECKER-Redaktionund -Autoren sehr persönlich und individuell, blickt hinter dieKulissen und erhält Hintergrundberichte von den herausragenden Eventsbis hin zu exklusiven Originaltönen bekannter Winzer, Köche undanderer kulinarischer Botschafter.Nicht nur das Website-Konzept von feinschmecker.de geht neue Wege,auch die maßgeschneiderte Einbindung von Websitepartner ist innovativund eigenständig und verzichtet z.B. vollständig auf Displaywerbung.Vielmehr bietet feinschmecker.de ausgewählten, hochkarätigen Partnereinen ganzheitlichen, authentischen und branchenexklusiven Auftrittfür das gesamte Launchjahr, zu dem auch klassische Print- undLive-Media-Bausteine gehören."Ziel ist es, feinschmecker.de binnen einen Jahres zu erstenAdresse für kulinarische Gourmetinformationen im deutschsprachigenRaum zu machen. Wir investieren entsprechend in den kontinuierlichenAusbau speziell unserer Ratgeber- und Empfehlungsdatenbanken, für dieauch das Magazin bereits einen legendären Ruf besitzt," ergänzt JuliaLimant, als stv. Publisher DER FEINSCHMECKER und FOODIE,verantwortlich für die Website.Pressekontakt:Peter Rensmann, Geschäftsführung Marketing und Sales, Telefon: 040 -2717 2033. Email: peter.rensmann@jalag.deOriginal-Content von: Jahreszeiten Verlag, DER FEINSCHMECKER, übermittelt durch news aktuell