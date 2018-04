Neues britisches Vertriebsunternehmen von Innogy nimmt Formen an

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

ESSEN (dpa-AFX) - Die Fusion des britischen Vertriebsgeschäfts des Energieunternehmens Innogy mit dem der Scottish and Southern Energy plc (SSE) kommt voran.



Katie Bickerstaffe werde das neue Unternehmen führen, teilte Innogy am Freitag mit. Bickerstaffe kommt vom britischen Elektronik-Einzelhändler Dixons Carphone und war zuvor im Vertrieb von Unternehmen wie Dyson, PepsiCo und Unilever.

Die Vorbereitungen für die Transaktion lägen voll im Plan, erklärte Innogy weiter. Mit einem Abschluss wird für das vierte Quartal 2018 oder das erste Quartal 2019 gerechnet. Das Essener Unternehmen wird 34,4 Prozent an der neuen Gesellschaft halten. SSE will ihre 65,6 Prozent an die Aktionäre weiter reichen.

Innogy steht selbst vor einer Aufspaltung durch die Mutter RWE und den Konkurrenten Eon . Die Vereinbarung mit SSE bleibt davon früheren Aussagen zufolge jedoch unberührt.

Innogy hatte vergangenes Jahr entschieden, sein schwächelndes britisches Vertriebsgeschäft mit dem von SSE zusammen zu legen. Die fusionierte Gesellschaft soll an der Londoner Börse notiert werden. Die SSE-Aktionäre sowie die Regulierungsbehörden müssen noch grünes Licht geben.