Neues aus der lebenswertesten Stadt der Welt: Erlebnis, Kultur und Genuss (FOTO)

München (ots) -Einfach spitze: Das britische Magazin "Monocle" hat München zurlebenswertesten Stadt der Welt gekürt. Nach acht Jahren steht dieIsarmetropole damit erneut an der Spitze des jährlichen Rankings der25 "most liveable cites". Neues gibt es immer zu entdecken, seien esErlebnisse wie eine Stadtour im VW-Bulli mit HEY MINGA auf den Spurender Münchner Subkultur (www.heyminga-touren.com), Kulturhighlightswie die neue Dauerausstellung "Barocker Luxus" im BayerischenNationalmuseum (www.bayerisches-nationalmuseum.de) oder bayerischeKochkunst im umgebauten Traditonswirtshaus Paulaner am Nockherberg(www.paulaner-nockherberg.com). Was Münchner an ihrer Stadtbegeistert, erfahren Besucher auch im direkten Gespräch mit denEinheimischen, zum Beispiel im Biergarten. Noch mehr Inspiration rundum die lebenswerteste Stadt der Welt findet sich aufwww.einfach-muenchen.de.ErlebnisWer München aus der Sicht der Einheimischen kennenlernen möchte,ist bei HEY MINGA an der richtigen Adresse. Fünfmal die Woche gehendie VW-Bullis "Gerti" und "Valentin" auf Tour um Gästen unbekannteEcken und gleichzeitig das besondere München-Gefühl näherzubringen(www.heyminga-touren.com). Beim House Running entlang der Fassade desRilano 24/7 Hotels in Schwabing erlebt man den weiß-blauen Himmel derBayern aus einer neuen Perspektive. Von der Dachterrasse aus geht es,angeseilt an einer Spezialkonstruktion, über 50 Meter die Hauswanddes Hotels hinunter (www.house-running.de/muenchen). Eine neue Welteröffnet rund um den Showpalast München mit seiner Show EQUILA, dieReitkunst, Tanz- und Akrobatikeinlagen miteinander verbindet. Ab dem16. September ergänzt, EQUILALAND, die neue Pferde-Erlebniswelt, dasErlebnis (www.equilaland.com).KulturDas Bayerische Nationalmuseum besitzt spektakuläre Schätze aus demBarock und Rokoko. Seit Ende Juni zeigt es in zwölf Sälen des frischrenovierten Westflügels die neue Dauerausstellung "Barocker Luxus".Viele der dort präsentierten Stücke sind schon lange nicht mehr zusehen gewesen oder sogar noch nie, wie die Elfenbeinsammlung(www.bayerisches-nationalmuseum.de). Auch der Königsbau der Residenzist nach zehnjähriger Renovierung wieder geöffnet. In denrestaurierten königlichen Appartements und den Nibelungensälen ausder Zeit König Ludwig I (reg. 1825-1848) tauchen Besucher in dieVergangenheit ein (www.residenz-muenchen.de). Für die Alte Pinakothekmit ihrer weltweit bedeutenden Sammlung europäischer Gemälde von 14.bis 18. Jahrhundert, gibt es ebenfalls Grund zu feiern. Nachvierjähriger Umbauphase sind seit Anfang Juli wieder alle Bereichefür Besucher zugänglich. Zudem haben Gäste noch bis zum 30. Septemberdie Gelegenheit, die weltberühmte "Briefleserin in Blau" desholländischen Malers Johannes Vermeer (1632 - 1675) in der AltenPinakothek in München zu erleben (www.pinakothek.de).GenussDer Paulaner am Nockherberg ist ein beliebter Treffpunkt derMünchener, egal ob im Biergarten, im Wirtshaus oder beimtraditionellen Starkbierfest. Im Februar 2018 hat er unter derLeitung von Christian Schottenhamel und Florian Lechner wiedereröffnet. Neu ist, dass das Bier eigens für den Nockherberg mitten imrunden Zentralgastraum in Sudkesseln gebraut wird, aber auch dieSpeisekarte für Restaurant und Biergarten. Darauf finden sich sowohlBrauhausklassiker als auch neue bayerische Küche(www.paulaner-nockherberg.com). Rundum erneuert wurde auch diePfistermühle am Platzl. Hier speisen Gäste im Gewölbe einer Mühle ausdem 16. Jahrhundert. Regionale Produkte und Rezepte von damals neuinterpretiert stehen im Zentrum des kulinarischen Konzepts(www.pfistermuehle.de). Mit Kunst-Werk-Küche im lebendigenWerksviertel erfüllte sich Wiesn-Wirtin Katharina Inselkammer einenHerzenswunsch. In ihrem integrativen Deli mit dazugehörigerKochschule kommen Menschen mit und ohne Behinderung zusammen. Täglichwechselnde Gerichte mit saisonalen Produkten stehen auf derSpeisekarte (www.kunstwerkkueche.de).HintergrundMünchen Tourismus ist als kommunale Tourismusorganisation imReferat für Arbeit und Wirtschaft der Landeshauptstadt Münchenangesiedelt. München Tourismus entwickelt gemeinsam mit seinenPartnern aus der Privatwirtschaft, dem Tourismusinitiative MünchenTIM e.V., Marketing- und PR- Maßnahmen sowie touristische Produkte,um die Destination München im internationalen Wettbewerb zupositionieren und den Tourismus nach München zu fördern. Dabei legtdie Tourismuskommission München, ein gemeinsames Gremium desStadtrats und der örtlichen Tourismuswirtschaft, die strategischeAusrichtung fest.