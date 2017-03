Neues aus Europas Wanderdörfern von der ITB 2017 - BILD

Landschaftsbilder in den Köpfen der Menschen malenVillach (ots) - Europas Wanderdörfer feiern die Vielfalt derunterschiedlichen Regionen Europas und führen ihren Gästen vor Augen,was den Kontinent für Menschen aus aller Welt so faszinierend macht.Jedes ihrer Mitglieder erzählt dabei von seiner individuellenMythoslandschaft, die sich aus seinen Traditionen, seinem Beitrag zurHistorie Europas sowie seinen kulturellen und kulinarischenBesonderheiten zusammensetzt und über stimmige und liebevollaufbereitete Wander- und Naturerlebnisse entdeckt und verspürt werdenkann. Für eine perfekte Wanderinfrastruktur und ein idealesZusammenspiel von wanderaffinen Gastgebern, spannenden Leitwegen undmythischen Dörfern sorgt die verpflichtende Zertifizierung durch dasEuropäische Wandergütesiegel. 2017 präsentieren sich EuropasWanderdörfer im Rhythmus der Jahreszeiten und zeigen, wie der Mythosihrer Landschaften saisonal zur Geltung kommt. Dabei laden sie ihreBesucher dazu ein, ihren Bewohnern zu begegnen, an ihren feierlichenBräuchen teilzuhaben und das Wesen ihrer Naturlandschaften aktiv zuerleben.Zwtl.: Die vielen Gesichter eines Europas der mythischen RegionenWie dieses Konzept in der Praxis umgesetzt wird, wurde denTeilnehmern einer großen Projektpräsentation am 09. März 2017 auf derITB in Berlin veranschaulicht. Nach einführenden Worten vonProjektinitiator Sieghard Preis, der noch einmal die Rolle der Dörferals Botschafter gemeinsamer europäischer Mythen und Vermittleremotionaler Landschaftsbilder hervorhob, stellten die Vertreter dereinzelnen Mitglieder den Zauber der Jahreszeiten in ihren Dörfernvor: das malerische Bergwiesendorf La Val (Südtirol) entwickelt vorallem im Herbst eine nahezu therapeutische Wirkung auf seinen stillenWanderwegen durch das Licht- und Farbenspiel bunter Wälder und hatdafür sogar einen eigenen Wanderschuh kreiert, die charmanteWalsergemeinde Lech am Arlberg (Österreich), in der Sommer und Winterscheinbar nahtlos ineinander übergehen, ermöglicht ihren Besuchern ineinem Biwak auf über 2.000 m Höhe ein eingehendes Naturerlebenabseits moderner Technologien und in der wohltuenden Kulturlandschaftvon Pfronten im Allgäu (Deutschland) dreht sich das ganze Jahr um dasThema Heu, von lukullischen Leckerbissen über entspannendeWellnessangebote bis hin zu ursprünglichen landwirtschaftlichenFesten. Das von mediterranen Weingärten und eisigen Gletscherngeformten Schnalstal verwandelt sich zweimal pro Jahr in einenSchauplatz für einen gigantischen Schaf-Wandertag, wenn tausende vonden Tieren das Tal in Bewegung versetzen und an die schönsten PlätzeEuropas zum Grasen geführt werden. Sie danken es den Menschen mitfeinster Wolle, aus der der kultige ipotsch entsteht. Das verträumteTruden im Naturpark wiederum, markiert einen lebendigen Mythos an derGrenze zwischen zwei Kulturen und Landschaftsbildern und verwöhntseine Gäste mit herrlichem Alpen-Kaffe an dem Ausgangspunkt derDolomiten, die in dem historischen Wandergarten Oberdrauburg(Österreich) ihren Ausklang finden.Zwtl.: Der Naturpark als LandschaftsbotschafterBereits vom 03. bis 05. Mai 2017 besteht für progressiveTouristiker und engagierte Ortsvertreter die Möglichkeit, mit denMitgliedern und Projektverantwortlichen von Europas Wanderdörfern insGespräch zu kommen und dabei auch noch innovativen Fachvorträgen zulauschen. Beim V. Internationalen Wanderdorfsymposium in Truden imNaturpark steht die Rolle von Naturparken bei der Vermittlungemotionaler Landschaftsbilder und der Steuerung vonLandschaftswahrnehmungen im Mittelpunkt. Detailliertere Informationenzum Programm und zu den Teilnahmebedingungen finden sich auf[www.europas-wanderdoerfer.com](http://www.europas-wanderdoerfer.com)Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Europas WanderdörferUnterwollaniger Straße 53, A - 9500 VillachTel.: 0043 (0)4242 257530office@europas-wanderdoerfer.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/18793/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Europas Wanderd?rfer, übermittelt durch news aktuell