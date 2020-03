"Neues aus Büttenwarder": jetzt alle Folgen der Kultserie in der ARD Mediathek

Hamburg (ots) - Das hat echten Nennwert: Ab sofort hält die ARD Mediathek zur gepflegten Unterhaltung in schweren Zeiten alle 91 Folgen der Kultserie "Neues aus Büttenwarder" bereit - auf hoch- und plattdeutsch sowie in der Hörfassung. Im Mittelpunkt der Geschichten um das fiktive Dorf in Schleswig-Holstein stehen die Bauern Kurt Brakelmann (Jan Fedder) und Arthur "Adsche" Tönnsen (Peter Heinrich Brix) sowie u. a. die Bürgermeister Günther Griem (Jürgen Uter) bzw. Dr. Waldemar Schönbiehl (Günter Kütemeyer), Wirt Shorty (Axel Olsson), Stallknecht Kuno (Sven Walser) und Onkel Krischan (Hans Kahlert). Eine Weltpremiere ist in der ARD Mediathek inklusive: die 89. Episode "Der Hamburger". Sie lief am Anfang des Jahres nicht im NDR Fernsehen - anlässlich des Todes von Jan Fedder sendete das Programm im Januar von "Neues aus Büttenwarder" nur Folgen, in denen der Schauspieler auch zu sehen ist.Die erste "Neues aus Büttenwarder"-Episode "Ufos" lief am 26. Dezember 1997 im NDR Fernsehen. Regisseur der meisten Folgen ist Guido Pieters, bis auf die letzten drei schrieb Norbert Eberlein alle Bücher. Die letzte Folge, in der Jan Fedder als Kurt Brakelmann zu sehen ist, ist "Gerlinde" - Episode 87. Im Moment überlegt die Redaktion, wie es mit der Serie weitergehen kann.Informationen zu den einzelnen Folgen gibt's unter http://www.NDR.de/buettenwarderPressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040 / 4156-2304Mail: i.bents@ndr.de http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/69086/4555753OTS: NDR / Das ErsteOriginal-Content von: NDR / Das Erste, übermittelt durch news aktuell