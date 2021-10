Neues afrikanisch-deutsches Business-Netzwerk: Diese 40 Köpfe gestalten Zukunft

Berlin (ots) -Erster Jahrgang des neuen Programms "AGYLE - African German Young Leaders in Business" gekürt / Digitale AGYLE-Woche 21 vom 28. Oktober bis 4. November / Infos zu den ausgewählten Führungskräften sowie zum Programm unter www.agyle-programme.comEin Startup-Gründer aus Ghana, der mit neuen Technologien Elektroschrott nutzbar macht, ein Äthiopier, der mit nachwachsenden Rohstoffen die Verkehrswende seines Landes voranbringt und eine Deutsche, die ein rein digitales und mehrfach ausgezeichnetes Schulungssystem für Astronauten aufgebaut hat - eine neue Generation junger Führungskräfte arbeitet in Afrika und Deutschland engagiert an der Zukunft ihrer Länder. 40 herausragende Persönlichkeiten aus Äthiopien, Ghana und Ruanda sowie aus Deutschland sind jetzt im Rahmen des neuen afrikanisch-deutschen Führungskräfteprogramms "AGYLE - African German Young Leaders in Business" von einer Expertenjury aus über 300 Einreichungen ausgewählt worden. Die 40 Teilnehmenden decken dabei ein breites Spektrum ab: von Startups und neuen Technologien über Medienunternehmen bis hin zu Landwirtschaft und Tourismus sind interessante Branchen vertreten. Das Programm sowie den Aufbau eines langfristigen Business-Netzwerks haben die Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) mit dem Ziel gestartet, die wirtschaftlichen Potenziale der afrikanisch-deutschen Beziehungen zu intensivieren und die Erarbeitung neuer Geschäftsmodelle zu forcieren."Wir sind von der Zahl der Einreichungen und insbesondere der Qualität der Bewerberinnen und Bewerber im ersten Jahr unseres neuen Programms beeindruckt. Das zeigt, dass wir mit AGYLE einen Nerv getroffen haben und das Interesse an einem afrikanisch-deutschen Austausch sowie einem entsprechenden Business-Netzwerk unter jungen Führungskräften sehr groß ist", sagt Ute Weiland, Geschäftsführerin von Deutschland - Land der Ideen."Afrikas Innovationspotenzial ist bislang eher Kennern der Szene bekannt: Umso interessanter wird es jetzt, wenn alle Teilnehmenden für den kreativen Austausch zusammenkommen und im Verlauf der digitalen AGYLE-Woche gemeinsam an Prototypen für neue und grenzüberschreitende Geschäftsmodelle arbeiten", sagt Dr. Corinna Franke-Wöller, Leiterin der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung.Digitale AGYLE-Woche 21: Afrikanisch-deutsche Kooperation stärkenVom 28. Oktober bis 4. November kommen alle Teilnehmenden zur digitalen AGYLE-Woche 21 zusammen. Im Mittelpunkt der exklusiven Veranstaltungswoche stehen interdisziplinärer Austausch und Vernetzung, fachliche Inspiration sowie die grenzüberschreitende Kooperation der jungen Führungskräfte. Herzstück der gemeinsamen Woche ist ein virtuelles Design Thinking Lab, in dem gemischte Teams Ideen und Geschäftsmodelle erarbeiten und weiterentwickeln. Die innovativste und vielversprechendste Idee wird in einer Abschlussveranstaltung von einer Jury prämiert, das Gewinnerteam erhält ein professionelles Coaching zur Weiterentwicklung dieser Idee. Abgerundet wird die Woche von virtuellen Diskussionsrunden, Impulsvorträgen, Barcamps sowie sozialen und kulturellen Aktivitäten.Öffentliches Programm digitale AGYLE-Woche 2128. Oktober, 11:00-12:30 Uhr:Offizielle Eröffnungsveranstaltung AGYLE-Woche 21Offizielle Eröffnung der digitalen AGYLE-Woche 21 durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ); Dr. Corinna Franke-Wöller, Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE); Ute Weiland, Deutschland - Land der Ideen. Link zum Live-Stream: https://youtu.be/ybUmxAQZgL82. November, 16:30-17:30 Uhr:Impulsvortrag "Die Bedeutung von afrikanisch-deutscher Kooperation"In seinem Impulsvortrag spricht Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm, Präsident des Bundesverbands der deutschen Industrie über die Bedeutung von afrikanisch-deutschen Wirtschaftskooperationen. Link zum Live-Stream: https://youtu.be/dKcCsffzcXY4. November, 13:30-16:00 Uhr:Pitchpräsentation AGYLE-Teams 21Die fünf interdisziplinären Teams präsentieren ihre erarbeiteten Prototypen zu neuen Ideen und Geschäftsmodellen. Eine Jury kürt das Gewinner-Team. Link zum Live-Stream: https://youtu.be/Dg-57GW_uw8Über AGYLE - African German Young Leaders in BusinessAGYLE ist ein afrikanisch-deutsches Young Leaders Programm, das junge Führungskräfte aus Deutschland und Afrika in einem langfristigen Business-Netzwerk zusammenzubringt und die Entwicklung innovativer Ideen und Geschäftsmodelle fördert. Durch die direkte Begegnung und Zusammenarbeit der Teilnehmenden soll der afrikanisch-deutsche Dialog gestärkt und ein Grundstein für eine neue wirtschaftliche Zusammenarbeit gelegt werden. AGYLE ist ein Programm der Agentur für Wirtschaft & Entwicklung (AWE) und Deutschland - Land der Ideen; die AWE wird gefördert durch das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) und getragen durch die GIZ und DEG.Pressekontakt AGYLE:Deutschland - Land der IdeenStefan VolovinisTel.: 030/206459-160press@agyle-programme.comwww.agyle-programme.comOriginal-Content von: Deutschland - Land der Ideen, übermittelt durch news aktuell