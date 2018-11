Neues Zuhause für Gründer: EDEKA eröffnet den Campus der Food- und Tech-Innovationen (FOTO)

Berlin (ots) -Direkt neben dem EDEKA-Center in Berlin Moabit eröffnet heute der"Food Tech Campus". Hier haben leidenschaftliche und kreativeGründerinnen und Gründer mit ihren Start-ups gemeinsam mit EDEKAKaufleuten die Chance, die Zukunft des Lebensmittelhandelsentscheidend mitzugestalten und Impulse für ihre Geschäftsentwicklungzu setzen. Neben zeitlich flexiblen Arbeitsplätzen für dasZusammenarbeiten in einem sogenannten Co-working-Space bieten einKüchenstudio und eine Eventfläche Platz zum Entwickeln, Probieren undAustauschen sowie den direkten Kontakt zum Kunden. Ab sofort habenGründer die Möglichkeit, sich für eine Mitgliedschaft zu bewerben.Auch Bringmeister, der Online-Lieferdienst von EDEKA, findet hiersein neues Zuhause. Insgesamt bietet der "Food Tech Campus" Platz fürmehr als 130 Arbeitsplätze.Der Anspruch der Kunden an Lebensmittelhändler steigtkontinuierlich. Ausgehend von dieser Erfahrung - direkt aus denEDEKA-Märkten - werden nun aus der Gründerszene in Berlin Impulsegesetzt und der Einkauf von morgen gestaltet - mit innovativenProdukten und Services in direkter Rückkopplung mit dem Kunden.Food Academy, Food Space und Events: Startrampe für neueGeschäftsmodelleDer "Food Tech Campus" bietet Gründern, mitten im SzenekiezMoabit, verschiedene on- und offline-Services an, um ihnen eineStartrampe für ihr Geschäftsmodelle zu bieten. Mit einerMitgliedschaft können sich Gründer in der Food Academy vonEDEKA-Experten und erfolgreichen Mentoren z.B. in einemEinzel-Coaching coachen oder ihre Produkte im "Testing Pannel"analysieren lassen. Für Workshops, Produktseminare oder-vorstellungen, Fotoshootings und Veranstaltungen hält der Food SpaceWorkshop-Flächen, ein Küchenstudio sowie eine Eventfläche bereit.Darüber hinaus berichten Experten in verschiedenen Eventformaten,u.a. bei einem "Best Practice Talk", über ihre Erfolgsmethoden und-rezepte oder geben Gründern beim Verkaufsgespräch, dem so genannten"Buyers Pitch", Tipps zur Produktvorstellung.Neben Veranstaltungen für die Campus-Mitglieder sind außerdemEvents für Interessierte geplant."foodstarter" fördert bereits Kooperationen von Gründern undKaufleutenSchon seit zwei Jahren setzt EDEKA mit der Online-Plattform"foodstarter" ein Zeichen für Innovationen und fördert dieZusammenarbeit von Gründern und EDEKA-Einzelhändlern. Mehr als 200Start-ups mit rund 700 Artikeln haben bereits das Angebot genutzt,rund 1.000 EDEKA Kaufleuten ihre Produkte vorzustellen, die dann inden Märkten getestet werden können. Der Vorteil: Die Gründer erhaltenso eine direkte Rückmeldung zu Verpackungsgrößen, Preiskonzepten undRegalplatzierungen, um ihr Produkt noch wettbewerbsfähiger zu machen.EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägtenEDEKA -Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreierStufen: Bundesweit verleihen rund 3.800 selbstständige KaufleuteEDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolledes Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genusssteht.Unterstützt werden sie von sieben regionalenGroßhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkteliefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen anihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt inder Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäftebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel". Vonhier erfolgen die Impulse zur Realisierung verbundübergreifenderZiele wie beispielsweise dem Schaffen durchgängiger IT-Strukturenoder zur Entwicklung zeitgemäßer Personalentwicklungs- undQualifizierungskonzepte für den Einzelhandel. Mit demTochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinauserfolgreiche Akzente im Discountgeschäft und rundet so das breiteLeistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2017mit rund 11.430 Märkten und 369.300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterneinen Umsatz von 51,9 Mrd. Euro. Mit rund 17.150 Auszubildenden istEDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE AG & Co. KGUnternehmenskommunikationMitarbeiter- und MedienkommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dewww.edeka-verbund.deOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE AG & Co. KG, übermittelt durch news aktuell