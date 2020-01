Neues Zentrallager der Asklepios Kliniken wird in Bad Oldesloe gebaut

- (ots) -- Vollautomatisiertes Lager für 30.000 Palettenstellplätze- Für Hamburger Kliniken wird eine eigenständige Lösung gesuchtDie Asklepios Kliniken bauen in Bad Oldesloe ein neues, hochmodernesZentrallager auf einer Fläche von 65.000 qm, die eigens dazu erworben wurde. Eswird vollautomatisiert alle Asklepios Kliniken außerhalb Hamburgs sowie andereKrankenhausketten, Einkaufgemeinschaften und einzelne Krankenhäuser undRehakliniken versorgen. Zusätzlich werden von dort aus Heil- und Hilfsmittelrund um die Uhr für Patienten deutschlandweit für die Zeit nach ihrenKrankenhausaufenthalten abrufbar sein. Mit dem neuen Zentrallager wird Asklepiosdie Versorgungssicherheit der angeschlossenen Kliniken und Einrichtungen stabilund auf hohem Niveau nachhaltig sicherstellen können. Bis auf Weiteres erhaltendie Asklepios Kliniken Hamburg hingegen auf Wunsch der Stadt Hamburg alsMinderheitsgesellschafter keine Anbindung an das neue Zentrallager und behaltenihr bestehendes eigenes Lager.Bereits seit Jahren sucht Asklepios einen Standort für ein neues Zentrallager,da das bisherige in Hamburg viel zu klein für die Versorgung von Klinikenaußerhalb Hamburgs ist und die Versorgung der Kliniken im Rest Deutschlandsmeist von Dienstleistern übernommen wird. Die Hansestadt selbst konnte keinGrundstück zur Verfügung stellen, das der erforderlichen Größe für dieBelieferung des Asklepios-Gesamtkonzerns entsprochen hätte. Ein solches wollteBad Bramstedt anbieten, aber dort erwies sich der von der Stadt vorgeseheneBoden als nicht tragfähig, so dass der Klinikbetreiber davon Abstand nehmenmusste. Jetzt ist Bad Oldesloe als Standort gefunden, wo sich bereits eineAsklepios Klinik befindet. Das entsprechende Grundstück wurde von Asklepiosgekauft, voraussichtlicher Baubeginn wird in der zweiten Jahreshälfte 2020 sein.Das Zentrallager wird vollautomatisiert und eines der modernsten seiner Artüberhaupt werden. Die voraussichtliche Inbetriebnahme wird im zweiten Halbjahr2021 erfolgen. Asklepios investiert rd. 50 Mio. Euro in das neue Zentrallager."Ich freue mich, dass wir hier einen hervorragenden Standort gefunden haben",sagt Kai Hankeln, CEO der Asklepios Kliniken. "Lediglich die Abkopplung derHamburger Kliniken ist ökonomisch nicht sinnvoll. Wenn derMinderheitsgesellschafter in Hamburg aber eine eigenständige Hamburger Lösungfür die Hamburger Asklepios Kliniken wünscht und die Mehraufwände dafür trägt,ist das auch ein Weg", so Hankeln weiter. Für den Mehraufwand, der den HamburgerKliniken durch die Wirtschaftlichkeitsverluste im Vergleich zur Anbindung an dasGroßlager in Bad Oldesloe anfällt, ist ein Mehrkostenausgleich von dreiMillionen Euro jährlich in der Diskussion. Hinzu kommen die Kosten für einGrundstück und Fördermittel für den Neubau.Das Zentrallager in Bad Oldesloe befindet sich in unmittelbarer Nähe derAutobahn und trägt zur Reduzierung von CO2-Emissionen und Lärmbelästigungen bei."Wir wollen das Zentrallager besonders unter Nachhaltigkeitsaspekten errichten",so Kai Hankeln.Ab Mai 2020 gilt die Europäische Medizinprodukteverordnung (MDR - medical deviceregulation). Sie betrifft ca. 500.000 Medizinprodukte und wird alle Kliniken inDeutschland und Europa vor große Herausforderungen stellen, es drohen einstarker Kostenanstieg durch knappe Ressourcen und große Versorgungslücken.Asklepios wirkt dem mit dem neuen Zentrallager entgegen und versetzt dasUnternehmen in die Lage, durch Internationalisierung des Einkaufs neue undbisher nicht verfügbare Beschaffungsmärkte zu erschließen. So können auchlangfristig wichtige Wettbewerbsvorteile auf Grundlage der globalisiertenBeschaffungen für die angeschlossenen Kliniken generiert werden.Pressekontakt:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenPflege-Blog: "Wir sind Pflege" ( https://wir-sind-pflege.blog/ )Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65048/4499049OTS: Asklepios KlinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell