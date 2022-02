Neues Werbevideo mit Tadej Pogačar, dem besten Radfahrer der Welt

Ljubljana, Slowenien (ots/PRNewswire) -In dem Video verrät Tadej Pogačar, der Wunderknabe, der die Radsportwelt mit dem zweimaligen Gewinn der Tour de France verblüffte, das Geheimnis seines Erfolgs und wie er sich Slowenien verbunden fühlt.Die Geschichte von "Pogi star" (https://www.slovenia.info/en/stories/tadej-pogacar-the-wonder-boy-who-stunned-the-cycling-world), wie er oft genannt wird, ist eine Geschichte von bemerkenswerter Energie, Teamgeist und erstaunlichen Naturschönheiten von Slowenien (https://www.slovenia.info/en/plan-your-trip/facts-about-slovenia/geography). Nur wenige Länder können eine vergleichbare natürliche Vielfalt aufweisen, was Slowenien zu einem der erstaunlichsten natürlichen Spielplätze Europas macht. Sport (https://www.slovenia.info/en/stories/slovenia-has-a-sporting-heart) vereint uns hier in Slowenien, und slowenische Sportler sind unsere besten Botschafter. Das Video bringt Ihnen die bemerkenswerte Energie von Tadej Pogačar näher, während er auf den beeindruckendsten und anspruchsvollsten Radstrecken (https://www.slovenia.info/en/stories/ten-reasons-for-a-cycling-adventure-in-slovenia) Sloweniens für die Tour de France 2022 trainiert. Zu den im Video gezeigten Anstiegen gehört auch der Vršič -Pass, der eine Höhe von 1.611 m erreicht und 50 nummerierte Haarnadelkurven wie der berühmte Tour de France-Anstieg nach Alpe d'Huez aufweist.Das Video, das in Zusammenarbeit mit dem Fremdenverkehrsamt Sloweniens (STB) und dem renommierten Fotografen und Regisseur Ciril Jazbec (https://www.slovenia.info/en/press-centre/news-of-the-tourism-press-agency/12651-the-portrait-of-photographer-ciril-jazbec), der auch mit National Geographic zusammenarbeitet, entstanden ist, wurde auf der Pressekonferenz im slowenischen Pavillion auf der Expo Dubai uraufgeführt, an der auch Tadej Pogačar teilnahm. Bei dieser Gelegenheit betonte er, dass er schon immer von den Schönheiten Sloweniens beeindruckt war, insbesondere von seinen einzigartigen natürlichen Eigenschaften: „Ich möchte für Slowenien als großartiges Reiseziel für einen aktiven Outdoor-Urlaub werben. Ich freue mich, dass auch ich einen Stein zu diesem Mosaik beitragen und den Menschen sagen kann, wie schön Slowenien wirklich ist. Ich bin auch stolz auf das Video, das wir gemeinsam mit dem Fremdenverkehrsamt Sloweniens erstellt haben. Diese Landschaften haben sich auf die Art, wie ich Rad fahre, ausgewirkt, und kaum ein anderes Land kann sich damit vergleichen."Tadej Pogačar ist einer der bekanntesten Botschafter Sloweniens, seit er die Tour de France gewonnen hat, zwei Mal in Folge. In den letzten beiden Jahren ist die Zahl seiner Follower allein auf seinem Instagram-Profil um mehr als 870 % gestiegen. Dieses Jahr hat das Fremdenverkehrsamt Sloweniens die Partnerschaft mit ihm aufgewertet und ein spezielles Werbevideo veröffentlicht, das Slowenien mit seinen Augen zeigt. Seit Jahren geht das Fremdenverkehrsamt von Slowenien Partnerschaften mit slowenischen Sportlern ein, die mithelfen, den Bekanntheitsgrad von Slowenien als Reiseziel für aktive Freizeitgestaltung und Sporttourismus zu erhöhen.Video - https://www.youtube.com/watch?v=JEq4mY_zivkFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1754945/Slovenian_Tourist_Board.jpgPressekontakt:Aleksandra Lipej,+386 (0)1 589 85 12,press@slovenia.infoOriginal-Content von: Slovenian Tourist Board, übermittelt durch news aktuell