Neues Webportal zeigt Verbrauchern, wie Klimaschutz im Alltag funktioniert / Mein-Klimaschutz.de liefert Antworten für zu Hause, unterwegs und beim Einkauf / Tipps für mehr Komfort und weniger Kosten (FOTO)

Berlin (ots) -Mit dem Fahrrad zur Arbeit, Dusche statt Vollbad, Dämmen stattHeizung aufdrehen - Klimaschutz im Alltag ist vielfältig. WelcheMaßnahmen passen zu mir, was habe ich davon und wie kann ich sie ameinfachsten umsetzen? Antworten zu diesen Fragen liefert das neueWebportal www.mein-klimaschutz.de."Effizienter Klimaschutz bedeutet, den Verbrauchern Orientierungin der Informationsflut rund um das Thema Klimaschutz undMöglichkeiten zum Handeln zu bieten. Wir wollen jeden Einzelnen inseinen individuellen Lebenssituationen abholen und fürs Mitmachenbegeistern", sagt Tanja Loitz, Geschäftsführerin der gemeinnützigenBeratungsgesellschaft co2online, die die Mitmachkampagne "MeinKlimaschutz" im Auftrag des Bundesumweltministeriums realisiert."Dabei möchten wir nicht nur reden, sondern tatsächlicheTreibhausgas-Emissionen vermeiden. Davon profitieren nicht nur dasKlima und in den meisten Fällen das Konto der Verbraucher, sondernauch der Markt für energieeffiziente Technologien, Energieberatungund Fachhandwerk."Beispiele für mehr Komfort, geringere Kosten und weniger CO2Die Klimaschutzziele der Bundesregierung zu erreichen, ist eineGemeinschaftsaufgabe, an der sich jeder einzelne beteiligen kann. Unddas aus gutem Grund: Denn oft sind Maßnahmen, die den CO2-Ausstoßmindern, nicht nur gut für das Klima, sondern führen auch zugeringeren Kosten und mehr Komfort im Alltag. Verbrauchern dabei zuhelfen, ihren Energieverbrauch und CO2-Ausstoß abzuschätzen undindividuelle Sparpotenziale zu erkennen, ist Ziel der Mitmachkampagne"Mein Klimaschutz". Denn private Haushalte sind für mehr als 20Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich - und haben einentsprechend großes Potenzial zum Reduzieren.Das Portal www.mein-klimaschutz.de zeigt konkrete Möglichkeitenzum Handeln auf. Im Mittelpunkt stehen Fragen, die sich vieleVerbraucher zu Hause, unterwegs oder beim Einkauf stellen: Wie kommeich schnell, komfortabel und kostengünstig zur Arbeit? Wie kann ichmeine Heizkosten senken? Müssen Lebensmittel nach Ablauf desMindesthaltbarkeitsdatums wirklich weggeworfen werden? Indem dasPortal Lösungen vorschlägt, die nicht nur das Klima schützen, sondernauch praktische Vorteile bieten, regt es zu mehr Engagement im Alltagan.Online-Ratgeber helfen Anwendern schnell und einfach dabei, diefür sie richtigen Maßnahmen zu identifizieren und ihr Sparpotenzialzu beziffern. Dazu erhalten Nutzer weiterführende Informationen zuFördermitteln und Experten in ihrer Region, die bei der Umsetzunghelfen.Vorbilder, Geschichten und eine Deutschland-Karte für mehrKlimaschutz"Mein Klimaschutz" versteht sich als Mitmachkampagne, dieVorbilder zeigt und Erfahrungen schildert. Sie erzählt persönlicheKlimaschutz-Geschichten und lädt dazu ein, die eigenen Erfolge zuteilen. So bietet www.mein-klimaschutz.de eine Plattform, umMitstreiter kennenzulernen, Wissen auszutauschen und regionaleNetzwerke zu stärken.Wer bereits seine CO2-Emissionen reduziert oder es ab sofort tunwill, kann sich auf einer interaktiven Deutschland-Karte eintragen.Auf diese Weise wird sichtbar, was jeder Einzelne machen kann unddass sich bereits viele zwischen Rügen und Bodensee für mehrKlimaschutz engagieren.Hinweis für die Redaktionen zu Fotos und Infografiken:Das beigefügte Pressebild kann mit Quellenangabe("wastelandrebel.com") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Es zeigt Shia Su aus Bochum, diefür mehr Klimaschutz regionale und saisonale Lebensmittel einkauftund weniger Lebensmittel wegwirft. Weiteres druckfähiges Bildmaterialwie Fotos, Infografiken und Logo gibt es aufwww.mein-klimaschutz.de/presse.Über "Mein Klimaschutz" und co2online"Mein Klimaschutz" (https://www.mein-klimaschutz.de) ist eineMitmachkampagne des Bundesumweltministeriums, realisiert vonco2online. Sie motiviert Verbraucher, den eigenen CO2-Fußabdruckdauerhaft zu verkleinern.Die gemeinnützige co2online GmbH (https://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren.Unterstützt wird co2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie Partnern aus Medien, Wissenschaft undWirtschaft.Pressekontakt:Jens Hakenesco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10 | Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: jens.hakenes@co2online.dewww.co2online.de/twitter | www.co2online.de/facebookOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell