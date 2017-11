Neues Web-Tool erleichtert die ärztliche Verdachtsanzeige einer Berufskrankheit

Berlin (ots) - Könnte es sich bei der Erkrankung eines Patientenauch um eine Berufskrankheit handeln? Diese Frage können Ärztinnenund Ärzte jetzt mit Hilfe eines neuen digitalen Nachschlagwerks derDeutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) einfach überprüfen.Das "BK-Info"-Portal hält nicht nur umfassende Informationen rund umdas Thema Berufskrankheit bereit. Eine Suchfunktion ermöglicht es,anhand des ICD-10-Schlüssels schnell zu recherchieren, welcheBerufskrankheiten (BK) für die jeweilige Diagnose in Betracht kommen.Ärztinnen und Ärzte können somit vereinfacht herausfinden, ob einVerdacht auf eine BK vorliegt oder nicht.Ärztinnen und Ärzte haben nach § 202 des SGB VII die Pflicht, denbegründeten Verdacht auf eine BK mitzuteilen. DieUnfallversicherungsträger sollen jede Krankheit überprüfen können,bei der ein solcher Verdacht besteht. Bislang standen dafür alsHilfestellung die Merkblätter des Ärztlichen SachverständigenbeiratsBerufskrankheiten der Bundesregierung (ÄSVB) zur Verfügung. Dieserwird aber selbst keine neuen Merkblätter mehr erstellen und auch denBestand nicht weiter aktualisieren. Deswegen hat die Bundesregierungdie DGUV beauftragt, ein entsprechendes Tool zu erarbeiten."Durch das BK-Info Portal erleichtern wir nun den medizinischenFachkräften, die Verdachtsanzeige einer Berufskrankheit zu erstellen.Mit nur wenigen Clicks liegen alle notwendigen Informationen vor. Derbegründete Verdacht kann somit ohne großen Aufwand an dieUnfallversicherungsträger weitergeleitet werden", erklärt Fred-DieterZagrodnik, Referent für Berufskrankheiten der DGUV.Neben allgemeinen Informationen über BKen und die Verdachtsanzeigebietet das Portal auch spezifische Informationen für verschiedenemedizinische Fachgebiete an. "Das Herzstück der Seite ist allerdingsdie Suchfunktion. Gibt der behandelnde Arzt dort denDiagnoseschlüssel ein, erhält er gleich zwei Hilfestellungen: Zumeinen erfährt er, mit welcher Berufskrankheit die Diagnose inVerbindung stehen könnte. Zum anderen gibt es Leitfragen, anhandderer sich im Gespräch mit dem Patienten oder der Patientin schnellfeststellen lässt, ob der- oder diejenige einem Gefahrstoff odereiner schädigenden Einwirkung bei der Arbeit ausgesetzt war."Die frühzeitige Anzeige eines ärztlich begründeten Verdachts aufdas Vorliegen einer BK liegt vor allem im Interesse der versichertenPerson. Je früher der Unfallversicherungsträger von einem solchenVerdacht erfährt, desto eher kann geprüft werden, ob und in welchemUmfang Anspruch auf Leistungen aus der gesetzlichenUnfallversicherung besteht. Außerdem können dann auch schon in frühenErkrankungsstadien präventive Maßnahmen ergriffen werden.Das Portal wird in mehreren Schritten ausgebaut. Zurzeit sindbereits alle Diagnoseschlüssel des ICD-10 Codes hinterlegt.Informationen dazu, welche dieser Diagnosen im Einzelnen nach welchenEinwirkungen eine BK sein können, liegen jedoch derzeit nur für dieMuskel-Skelett-Erkrankungen vor. Alle anderen Erkrankungen werden imLaufe des nächsten Jahres hinzugeschaltet. "Für die Übergangszeithaben wir sogenannte Platzhalter-Seiten hinterlegt, die wir nach undnach mit den relevanten Informationen füllen werden. In Zukunftwerden wir diese Seiten entsprechend dem Stand der wissenschaftlichenErkenntnis und in Abstimmung mit den Fachleuten des ÄSVBüberarbeiten", so BK-Experte Zagrodnik.Mehr Informationen unter: http://www.dguv.de/bk-info/index.jspPressekontakt:Stefan BoltzPressesprecherDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Spitzenverband der Berufsgenossenschaften und Unfallkassen030-288763768presse@dguv.dewww.dguv.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuell