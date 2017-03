Neues Versicherungsangebot im Internet: Der RCI Versicherungs-Service startet online (FOTO)

--------------------------------------------------------------RCI Versicherungs-Servicehttp://ots.de/Vjj5k--------------------------------------------------------------Neuss (ots) -Zum 8. März 2017 startet der RCI Versicherungs-Service seinenOnline-Vertrieb unter www.rci-versicherungs-service.de.Das neue Versicherungsangebot des RCI Versicherungs-Serviceumfasst die Bereiche "Basisschutz", "Mobilität", "Gesundheit" und"Vorsorge" mit insgesamt 17 verschiedenen Versicherungen zum Start -von der Versicherung für die Auslandsreise über dieHundehalterhaftpflicht- und Hausratversicherung bis hin zurZahnzusatzversicherung.Kooperationspartner des RCI Versicherungs-Service sind die DirectLine Versicherung AG für die Sparte Autoversicherung und dieHanseMerkur Versicherungsgruppe für die weiteren angebotenenVersicherungsprodukte.Das neue Versicherungsangebot kann darüber hinaus auch über dieWebseite der Renault Bank direkt aufgerufen werden, die seit vierJahren in Deutschland mit Tagesgeld- und Festgeldproduktenerfolgreich ist. RCI Versicherungs-Service GmbH und Renault Bankdirekt gehören beide zur RCI Banque S.A.Zum Start der neuen Versicherungsaktivitäten sagte Xavier Dérot,Generaldirektor von RCI Banque Deutschland, am 8. März 2017 in derdeutschen Unternehmenszentrale in Neuss:"Mit der Renault Bank direkt haben wir für unsere attraktivenSparprodukte und für unseren besonders guten Kundenservice schonviele Auszeichnungen erhalten. Auch beim RCI Versicherungs-Servicehaben wir den Kunden mit seinen hohen Ansprüchen an Produkt undService in den Mittelpunkt gestellt. Das können wir durch unsere über50-jährige Erfahrung auf dem deutschen Versicherungsmarkt und dasEngagement starker Kooperationspartner wie der Direct Line und derHanseMerkur sicherstellen."Weitere Stimmen zum Start des RCI Versicherungs-Service am 8. März2017:"Die Renault Bank direkt ist 2013 mit Tagesgeld undFestgeldangeboten in Deutschland gestartet. Seitdem vertrauen vieleKunden der Renault Bank direkt ihr Erspartes an. Nicht nur Sparen,sondern auch Versichern ist Vertrauenssache: Von heute an könnenunsere Kunden auch von den attraktiven Produkten des RCIVersicherungs-Service profitieren." Przemyslaw Malysz, DirektorFinanzen RCI Banque Deutschland"Unser neues Versicherungsangebot haben wir konsequent auf dieKundenbedürfnisse ausgerichtet. Der Kunde möchte nur das versichern,was er wirklich braucht und das zu günstigen Preisen und mithervorragenden Leistungen im Schadenfall. Wenn der Kunde sich für einProdukt entschieden hat, kann er schnell und unkompliziertabschließen. Wir freuen uns, mit dem RCI Versicherungs-Service einnoch breiteres Produktangebot anbieten zu können. Ralf Benecke,Direktor Marketing RCI Banque DeutschlandZu den Webseitenwww.rci-versicherungs-service.dewww.renault-bank-direkt.de/versicherungenWeiterführende Linkswww.rcibanque.deRCI Banque DeutschlandRCI Banque Deutschland ist die deutsche Niederlassung derfranzösischen RCI Banque S.A. und vertreibt ihre Finanzprodukte unterdem Namen der Geschäftsbereiche Renault Bank, Nissan Bank undInfiniti Financial Services. RCI Banque Deutschland bietet ihreProdukte - Finanzierung, Leasing, Versicherungen und Services - überdie Automobilhändler der Marken Renault, Dacia, Nissan und Infinitian. Darüber hinaus wird das Unternehmen den spezifischenAnforderungen innerhalb der Einkaufsfinanzierung für Automobilhändlergerecht. Zuletzt hat das Unternehmen innovative Konzepte für diekostengünstige Anmietung von Batterien bei Renault und NissanElektrofahrzeugen in Deutschland eingeführt und ist seit 2013 als"Renault Bank direkt" auch im Einlagengeschäft erfolgreich.Unternehmenssitz von RCI Banque Deutschland ist Neuss am Rhein.RCI Versicherungs-ServiceDie RCI Versicherungs-Service GmbH ist ein Unternehmen derfranzösischen RCI Banque S.A. Gegründet von der Renault AG am 30.Dezember 1965, leistet der RCI Versicherungs-Service seit nunmehrfünf Jahrzehnten professionellen Versicherungsservice in Deutschland,zunächst für die Kunden der Automobilmarke Renault, später auch fürdie Kunden der Marken Dacia, Nissan und Infiniti. Seit dem 8. März2017 ist der RCI Versicherungs-Service unterwww.rci-versicherungs-service.de im Internet mit einem umfangreichenVersicherungsangebot vertreten. Unternehmenssitz der RCIVersicherungs-Service GmbH ist Neuss am Rhein.Pressekontakt:Ulrich B. Iwan, KommunikationTelefon: 02131 401010, Telefax: 02131 4014419, E-Mail:presse@rcibanque.comRCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, Jagenbergstr. 1, 41468NeussRCI Versicherungs-Service GmbH, Jagenbergstr. 1, 41468 NeussOriginal-Content von: RCI Banque S.A. Niederlassung Deutschland, übermittelt durch news aktuell