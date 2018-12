Neues Verpackungsgesetz ab 2019: Deutsche Umwelthilfe fordert Umsetzung der Mehrwegquote und stärkere Anreize zum Einsatz von Recyclingmaterial

Finanztrends Video zu



mehr >

Berlin (ots) - Verpackungsgesetz liefert keinen ausreichendenBeitrag zur Abfallvermeidung - Zu schwache Anreize zur Gestaltungrecyclingfähiger Verpackungen und zur Verwendung von Rezyklaten -Idee einer bundesweiten Wertstofftonne gescheitert - Ordnungsrechtabsurd: Handel und Verpackungshersteller sollen sich zukünftig selbstkontrollierenDie Deutsche Umwelthilfe (DUH) kritisiert das ab dem 1. Januar2019 in Kraft tretende Verpackungsgesetz als fehlerhaft undweitestgehend wirkungslos. Im Gesetz fehlen eine erweiterteWertstofferfassung sowie wirksame ökonomische Anreize zurAbfallvermeidung. Darüber hinaus findet neben der nun eingeführtenSelbstkontrolle des Handels eine Entmachtung der Behörden statt unddies zeigt den niedrigen Stellenwert, den die Bundesregierung demRessourcenschutz zuweist. Auch die Anreize zum Einsatz vonRecyclingmaterialien zur Herstellung neuer Verpackungen schätzt dieDUH als wenig wirksam ein.Damit das Problem zu vieler Verpackungsabfälle in Deutschlandwirklich gelöst wird, ist die Festlegung einesAbfallvermeidungsziels, die konsequente Umsetzung der Mehrwegquotefür Getränkeverpackungen und eine deutliche Verteuerung vonVerpackungsmaterialien notwendig. Um Recyclingkreisläufe zuschließen, muss der Einsatz von Recyclingmaterial, im Vergleich zurVerwendung von Neumaterial, viel stärker als bisher bevorteiltwerden.Entscheidend ist, die wenigen Ziele und konkreten Vorschriften desneuen Verpackungsgesetzes konsequent umzusetzen, die wirklich dasPotenzial zur Entlastung der Umwelt haben. Hierzu zählen vor allemdas Erreichen der im letzten Moment ins Gesetz aufgenommenenMehrwegquote von 70 Prozent. "Allein in Deutschland werden jährlichrund 16 Milliarden Einweg-Plastikflaschen mit einem Gewicht von mehrals 450.000 Tonnen hergestellt - mit fatalen Folgen für die Umwelt.Wenn bereits jetzt erkennbar ist, dass Mehrwegflaschen denMarktanteil von 70 Prozent nicht erreichen, muss die Bundesregierungweitergehende rechtliche Maßnahmen entwickeln. Eine solche Maßnahmemuss die Einführung einer Lenkungsabgabe aufEinweggetränkeverpackungen in Höhe von 20 Cent sein, wie sie beiAlkopops seit Jahren besteht", sagt die StellvertretendeDUH-Bundesgeschäftsführerin Barbara Metz."Es gibt Ziele zum Klimaschutz, zur Luftreinhaltung und zurWasserqualität. Es ist nicht nachvollziehbar warum es noch immer keinVermeidungsziel gibt, welches die Umweltschäden durch die Herstellungund Entsorgung von Verpackungen verringert. Ohne die Festlegung einerverbindlichen Zielmarke werden die Abfallberge nicht viel kleinerwerden", sagt Metz. Mit gutem Beispiel geht Österreich voran: dieVerabschiedung eines Minderungsziels für Plastikverpackungen von 20Prozent bis 2025 zeigt eindrücklich, wie man wirksam gegen unnötigenEinweg-Plastikmüll vorgehen kann. Für Deutschland fordert die DUH dieFestlegung eines Ziels von maximal 120 Kilogramm Verpackungsabfall ab2025 und 90 Kilogramm ab 2030 pro Kopf und Jahr.Mit mehr als 220 Kilogramm pro Kopf und Jahr ist Deutschlandeuropäischer Spitzenreiter beim Anfall von Verpackungsabfällen. Einwesentlicher Grund dafür sind die viel zu niedrigen Lizenzentgelte,die Inverkehrbringer für die Entsorgung ihrer Verpackungen an dualeSysteme zahlen müssen. In einem ruinösen Wettbewerb dualer Systeme umGroßkunden sind die Lizenzentgelte sogar gesunken und nichtgestiegen. Die Politik muss neue Spielregeln vorgeben, beispielsweiseindem für Lizenzentgelte eine Mindesthöhe mit ausreichenderLenkungswirkung sichergestellt oder eine Ressourcenabgabe erhobenwird."Zwar werden die an den Stand der Technik angepasstenRecyclingquoten und die Mindeststandards zur Recyclingfähigkeit vonVerpackungen dazu führen, dass mehr recycelt wird. Es reicht abernicht aus, hohe Recyclingquoten festzulegen, wenn anschließend dieAbnehmer für das Rezyklat fehlen und aus alten Verpackungen keineneuen Verpackungen hergestellt werden. Für einen ehrlichenRecyclingkreislauf ist die Festlegung einer Mindestquote zurHerstellung von Verpackungen und Produkten notwendig", sagt ThomasFischer, Leiter der DUH-Kreislaufwirtschaft. Durch ein Fondsmodellkönnen darüber hinaus starke finanzielle Anreize geschafft werden,eine vorgegebene Mindestquote zum Einsatz von Recyclingmaterial nochdeutlich zu übertreffen.Die mit der Errichtung einer "Zentralen Stelle" beabsichtigteBündelung von Informationen, die Steigerung der Effizienz und dieFörderung eines funktionierenden Vollzugs des Verpackungsgesetzes istsinnvoll. Die Ausformung dieser Stelle als herstellergetriebenebeliehene Stiftung bürgerlichen Rechts kritisiert die DUH jedoch alsproblematisch. "Eine solche Stiftung erhält hoheitliche Befugnissewie eine Behörde. Deren Repräsentanten sind aber die zukontrollierenden Hersteller und Händler selbst. Es droht einunkontrollierbares Interessensgeflecht von Verpackungsherstellern,Händlern und Entsorgern. Es ist eine neutrale und unabhängigeZentrale Stelle nötig, z.B. als Anstalt des öffentlichen Rechts oderals Teil einer schon vorhandenen staatlichen Behörde, wiebeispielsweise dem Umweltbundesamt. Allein dadurch kann gewährleistetwerden, dass die hoheitlichen Aufgaben frei von Einflüssenwirtschaftlicher Interessen gegenüber allen Marktbeteiligtenwahrgenommen werden", sagt Metz.Im Hinblick auf die Erweiterung der haushaltsnahenWertstoffsammlung ergänzt Fischer: "Angesichts immer knapperwerdender Ressourcen reicht die Beschränkung des Recyclings aufVerpackungen nicht mehr aus. Die Wertstoffsammlung muss unbedingtausgeweitet werden. Denn noch immer landen viel zu vielerecyclingfähige Stoffe im Restmüll. Allerdings legt dasVerpackungsgesetz, nicht wie ursprünglich angedacht, die Einführungeiner bundeseinheitlichen Wertstofftonne fest, sondern stellt es denStädten und Landkreisen frei, diese selbstständig einzuführen.Umweltministerin Schulze muss einen neuen Anlauf für eine bundesweiteWertstofftonne nehmen. Ansonsten landen auch weiterhin mehr als400.000 Tonnen Wertstoffe im Restabfall und der Verbrennung."Links:DUH-Papier "Plastikstrategie für Deutschland - Forderungen an dieBundesregierung": http://l.duh.de/p181221Informationen zum Problem Plastikflaschen:http://www.duh.de/mehrweg-klimaschutz0/einweg-plastikflaschen/Informationen zum Problem Plastiktüten:http://www.duh.de/themen/recycling/verpackungen/plastiktueten/Informationen zum Problem Coffee-to-go-Einwegbecher:http://www.duh.de/becherheld-problem/Pressekontakt:Barbara Metz, Stellvertretende Bundesgeschäftsführerin0170 7686923, metz@duh.deThomas Fischer, Leiter Kreislaufwirtschaft0151 18256692, fischer@duh.deDUH-Pressestelle:Andrea Kuper, Ann-Kathrin Marggraf030 2400867-20, presse@duh.dewww.duh.de, www.twitter.com/umwelthilfe, www.facebook.com/umwelthilfeOriginal-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell