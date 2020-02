Neues Upgrade für MolecuLight i:X® ermöglicht schnellere, präzisere digitale Messung der Wundfläche

Toronto (ots/PRNewswire) - i:X-Plattform ermöglicht präzise Wundvermessung,bietet genauere Visualisierung und laufende Wunddokumentation in Kombination mitFluoreszenz-Bildgebung- MolecuLight Inc., der weltweit führende Anbieter von tragbarenFluoreszenz-Bildgebungsgeräten zur Echtzeit-Visualisierung von Bakterien inWunden, hat ein umfangreiches Upgrade für die i:X-Funktion zur digitalenWundvermessung herausgegeben. Ärzte profitieren dadurch von einer schnellerenund präziseren digitalen Messung der Wundfläche. Eine neue "Auto Mode"-Funktionin i:X ermöglicht die zuverlässige Detektion komplexerer Wundränder, außerdemkann der Arzt jetzt auch eine Tiefenmessung eingeben."Wir und andere haben gezeigt, dass bei der Messung der Wundfläche im Rahmen derStandardpflege (Länge x Breite) die Wundausdehnung um mehr als 30 % überschätztwird1. Für die Dokumentation des Wundverlaufs ist das ein inakzeptabler Wert",sagte Danielle Dunham, Product Manager für die MolecuLight i:X-Plattform. "Mitdem Upgrade der Wundmessfunktion von MolecuLight kombiniert das Gerät einepräzise Wundvermessung mit fortschrittlicher Fluoreszenz-Bildgebung für einegenauere Visualisierung von Bakterien in Wunden. Der Arzt kann sich so bei derpatientennahen Wundbeurteilung und Entscheidungsfindung auf mehr Informationenstützen."Ärzte sind auf eine genaue Wundvermessung angewiesen, um den Fortschritt derWunde und die Wirkung des Behandlungsplans zu beurteilen. Die manuelle Messungder Länge und Breite der Wunde mit einem Lineal nach derzeitigem Pflegestandardführt zu höchst subjektiven, ungenauen Messungen. Das Upgrade von MolecuLighti:X umfasst eine "Auto Mode"-Funktion, mit der Ärzte die Wundränder schnell undpräzise lokalisieren können. Wunden lassen sich mit einer Genauigkeit von mehrals 95 % messen, außerdem sind Messungen verschiedener Ärzte konsistenter1 alsbeim manuellen Verfahren.Mit MolecuLight i:X erfasst der Arzt einfach ein Bild der Wunde mit MolecuLightWoundStickers neben der Wunde. Die "Auto Mode"-Funktion basiert aufausgeklügelten Algorithmen zur präzisen Lokalisierung und Dokumentation desWundrands mit anschließender Berechnung der Oberfläche, Länge und Breite derWunde. Darüber hinaus kann der Arzt jetzt auch eine Tiefenmessung eingeben. Diesbeschleunigt die Dokumentation der Wundvermessung, und es steht mehr Zeit fürdie Behandlung des Patienten und die Wundversorgung zur Verfügung. Ein Video zumneuen digitalen Wundvermessungs-Workflow von i:X finden Sie unter:https://tinyurl.com/wo79e5j.Literatur: 1Raizman, R, J Wound Care. 2. Dez. 2019;28(12):824-834Informationen zu MolecuLight Inc.MolecuLight Inc. (www.moleculight.com) ist ein kanadisches Privatunternehmen,das eine Fluoreszenz-Bildgebungsplattform für diverse klinische Märkteentwickelt hat. Das erste für die kommerzielle Verwendung freigegebene Produktvon MolecuLight ist MolecuLight i:X®, das durch Zubehör erweitert werden kann.Die tragbare Lösung dient der Fluoreszenz-Bildgebung in Echtzeit und wirdweltweit auf dem Markt für Wundversorgungsprodukte angeboten. Das MolecuLighti:X liefert Informationen über die fluoreszierenden Eigenschaften vonWundflächen, die mit Bakterien belastet sind. Dies verbessert die ärztlicheEntscheidungsfindung im Hinblick auf Diagnose und Behandlung. Das Unternehmenvermarktet seine einzigartige Fluoreszenz-Bildgebungsplattform auch auf anderenMärkten mit global relevantem und ungedecktem Bedarf, darunterLebensmittelsicherheit, Kosmetika und weitere wichtige industrielle Märkte.MolecuLight ist weltweit über seinen Hauptsitz und Niederlassungen inverschiedenen Ländern tätig, darunter MolecuLight Inc. (Kanada), MolecuLightCorp. (USA), MolecuLight GmbH (Deutschland), MolecuLight France, MolecuLight UKLtd., MolecuLight Italy S.R.L. und MolecuLight Holland B.V. LokaleMolecuLight-Teams für Vertrieb und klinische Anwendung unterstützen die Kundendurch klinische Demonstrationen und ein umfassendesMolecuLight-Schulungsprogramm sowie bei der Nutzung von i:X im klinischenAlltag.Weitere Informationen erhalten Sie von: Rob Sandler, Chief Marketing Officer,MolecuLight Inc., M: 416.274.8166, rsandler@moleculight.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/135706/4525531OTS: MolecuLight Inc.Original-Content von: MolecuLight Inc., übermittelt durch news aktuell