Neues US-Patent für RegenLab

Le-Mont-Sur Lausanne, Schweiz (ots/PRNewswire) - Antoine Turzi,Erfinder, Regen Lab SA und RegenLab USA LLC freuen sich bekannt gebenzu können, dass das United States Patent and Trademark Office (USPTO)zwei neue US-Patente vergeben hat, die seine Technologien ThrombinSerum (TS), Platelet Rich Plasma (PRP) und Hyaluronic Acid (HA)abdecken:i) Systeme/Methoden für die Präparation von PRP und HA in einemeinzigen All-in-One-Gerät - die Technologie CELLULAR MATRIX(TM)*, mitRöhrchen, die HA, ein thixotropes Gel und ein Antikoagulansenthalten: U.S. Patent No. 10,272,139 undii) Systeme für die Präparation von Thrombin-Serum undbiologischem Klebstoff, insbesondere Röhrchen, die ein thixotropesGel enthalten: U.S. Patent No. 10,226,516.Diese neuen Patente stellen eine Anerkennung durch die USPTO fürdie Innovation, Technologie und Wirksamkeit von RegenLab dar. Dassind großartige Neuigkeiten für RegenLab, seine Mitarbeiter undPartner, und sie rechtfertigen die Investition von RegenLab inForschung und Entwicklung sowie die Durchsetzung seiner geistigenEigentumsrechte.Damit beläuft sich die Anzahl erteilter US-Patente auf dieseTechnologien auf 10 (zehn) und erweitert das Talentportfolio vonRegenLab zusammen mit vor kurzem gewährten Patenten in anderenJurisdiktionen:i) Methoden für die Präparation von PRP durch die Zentrifugierungvon Röhrchen mit einem (polymerischen) thixotropen Gel (plusAntikoagulans) und die Entfernung von Platelet Poor Plasma (PPP),optional in Kombination mit einem Zellextrakt oderKoagulationsaktivator: US10,092,598ii) Methoden für die Präparation von PRP durch die Zentrifugierungvon Röhrchen mit nur einem thixotropen Gel und einem Koagulans,optional in Kombination etwa mit Koagulationsaktivator, Zellextrakt,Creme, Füllstoff, Hydrogel, Vitamin, Schmerzlinderungsmittel,Analgetikum oder HA: US10,080,770iii) Systeme für die Präparation von PRP und Knochenmarkkonzentrat(BMC), insbesondere Röhrchen mit einem thixotropen Gel und einemAntikoagulans: US10,064,894iv) Systeme/Methoden, die PRP und HA in zwei separaten Gerätenkombinieren: US10,052,349v) Systeme/Methoden für die Präparation von PRP, insbesondereRöhrchen mit einem thixotropen Gel und Natriumzitrat: US9,833,478vi) Zusammensetzung aus HA, Antikoagulans und thixotropem Gel,Röhrchen/Behälter mit einer solchen Zusammensetzung, Kombination mitKoagulansaktivator oder Zellextrakt: US9,517,255vii) Methoden für die Präparation von HA und PRP in einem einzigenGerät, insbesondere durch die Zentrifugierung von Röhrchen mit HA undoptional ein Gel und Antikoagulans, optional in Kombination etwa miteinem Koagulansaktivator oder einem Zellextrakt: US8,945,537viii) Spezifische PRP-Zusammensetzungen, Röhrchen, die spezifischethixotrope Gels und Antikoagulantien, kombiniert mit Zellextrakten,ähnlichen Methoden und Zellkultumethoden: US8,529,957.PRP* ALLEIN PRP+ ATS* ALLEIN + PRP + HA* PRP +ZELLKULTUR PRP ZELLEXTRAKTWO2011/110948 WO2008/023026 WO2011/110948 WO2011/110948 WO2008/023026WO2013/061309 WO2011/110948 US10226516 WO2013/061309 WO2011/110948WO2016/083549 WO2016/083549 AU2013203115B WO2016/083549 WO2016/083549US10092598 US8529957 JP6359495 US10272139 US10092598US10080770 EP2073862B EP3403659 US9517255 US10080770angemeldetUS10064894 CH696752 JP2017149786 US8945537 US9517255US9833478 CN105998067 US10052349 US8529957US8529957 IL252122 EP3184114B EP2073862BEP2073862B und CA2915649 EP2544697B1 CH696752CH696752 CA2789533CHK1231793 CN103079577BAngemeldet JP6076091US2018353436 AU2011225828BEP3111974 und IL221133EP3395383 RU2614722RU2667964JP6076091JP6321119KR20130067247HK1179507und angemeldetUS16/298,1127167/DELNP/2012JP2017149786*PRP: Platelet Rich Plasma (thrombozytenreiches Plasma)*HA: Hyaluronsäure*ATS: Autologes Thrombin-SerumCN105998067 US2018327120 und EP2771241Über RegenLabRegenLab ist ein führender Innovator von medizinischen Geräten zurPräparation von thrombozytenreichem Plasma, die es unter denbekannten Marken REGENLAB®, REGENKIT® und CELLULAR MATRIX(TM)*vermarktet.RegenLab ist darüber hinaus bestrebt, pyrogenfreie Geräte vonhöchster Qualität und Sicherheit zu liefern sowie Kunden über dieDurchsetzung seiner geistigen Eigentumsrechte zu schützen.Weitere Informationen über RegenLabs und seine Patente finden Sieunter https://www.regenlab.com/corporate/ patentsundhttps://www.regenlabusa.com.* Nur erhältlich für Forschungszwecke in den USA (nicht zumVerkauf)RegenLab® USA LLC 575 Madison AvenueSuite 1006 New York, NY 10022-2511 Telefon & Fax: 1-800-220-9082www.regenlabusa.comRegen Lab SA En Budron B2CH - 1052 Le Mont-Sur-LausanneSchweizTel. +41(0)21 864 01.11Fax. +41(0)21 864 01.10www.regenlab.comRoberta Ruggeri, Tel. +41(0)21 864 01.11