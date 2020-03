München (ots) - True Crime Doku mit vier Episoden über reale Kapitalverbrechen- Sieben Laienrichter urteilen neu über bereits verhandelte Fällemit echten Urteilen- Ausstrahlung ab Donnerstag, 2. April 2020, um 20:15 Uhr beiRTLZWEIUrteilsverkündung zur Primetime: Bei dem True-Crime-Format "Im Namen des Volkes- So urteilt Deutschland" diskutieren sieben Juroren aus den verschiedenstenGesellschaftsschichten echte Kapitalverbrechen und müssen zu einem gemeinsamenUrteil kommen. In drei realitätsnahen Kurzfilmen wird die Straftat rekonstruiertund aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. Der Münchner Rechtsanwalt Dr.Alexander Stevens agiert dabei als Experte und liefert der Jury neueDenkanstöße. Zwei Stunden haben die Laienrichter Zeit um sich zur Beratungzurückzuziehen und ein Urteil zu fällen. Wie nah ist die Jury-Entscheidung amechten Urteil?Sind Autoraser potenzielle Mörder? Welches Strafmaß droht bei Entführung? IstNotwehr strafbar? In der neuen RTLZWEI-True Crime Doku dreht sich alles um echteKapitalverbrechen wie Mord, Totschlag oder schwere Körperverletzung. Siebenrepräsentativ ausgewählte Juroren stellen sich der Herausforderung, Recht zusprechen. Dabei haben die Fälle eines immer gemeinsam: Nichts ist so, wie es aufden ersten Blick scheint.Für die Jurymitglieder gibt es zwei Entscheidungsmomente: Das erste Urteiltrifft jeder Juror für sich nachdem er den Tathergang in einem realitätsnahenKurzfilm gesehen hat. Durch zwei weitere Einspieler erhält die JuryHintergrundinformationen und neue Fakten. Der renommierte Rechtsanwalt Dr.Alexander Stevens steht den sieben Laienrichtern dabei als Rechtsexperte zurVerfügung und gibt hilfreiche Denkanstöße. Anschließend muss die Jury erneut einUrteil fällen. Hat sich ihr ursprüngliches Bild vom Täter oder sogar vom Opferverändert?Eine Tat, verschiedene Blickwinkel, Fakten und Indizien. Sieben Menschen, jedermit seiner eigenen Erfahrung und persönlicher Meinung zu dem Fall. Am Ende derBeweisaufnahme haben die Laienrichter zwei Stunden Zeit, um zu einem gemeinsamenUrteil zu kommen. Die Ansichtsweisen innerhalb der Jury sorgen für emotionaleDiskussionen, in denen sich auch der Zuschauer mit seiner ganz eigenen Haltungwiederfindet. Am Ende des großen True Crime-Experiments präsentiert AlexanderStevens ob und wie weit die Jury mit ihrem Strafmaß von dem tatsächlichgesprochenen Urteil entfernt ist.Produziert wird "Im Namen des Volkes - So urteilt Deutschland" von der filmpoolentertainment GmbH.Sendestart: Donnerstag, 2. April 2020, um 20:15 Uhr bei RTLZWEI. Die Folgen sindnach der Ausstrahlung 30 Tage lang bei TVNOW verfügbar - Anschließend imPREMIUM-Bereich.Pressekontakt:RTLZWEIProgrammkommunikation089 - 64185 0kommunikation@rtl2.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6605/4544697OTS: RTLZWEIOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuell