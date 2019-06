Neues Triple Play / ASTRA, Glasfaser-ABC und GlobalConnect revolutionieren Medienversorgung der Zukunft

Unterföhring/Viersen/Hamburg (ots) -- Glasfaser-Internet, SAT-TV und Telefonie aus einer Hand- Zukunftsfähige Medienversorgung von über 1.000 Wohneinheiten mitGlasfaser-Hausnetz (FTTH) und zentralen SAT-Anlage- Offenes Glasfasernetz bringt Unabhängigkeit von Medienanbietern- SAT-Technologie garantiert freie TV-Versorgung bei freierEndgerätewahlASTRA, Glasfaser-ABC und GlobalConnect haben ihre Kompetenzen zueiner neuen Triple Play Lösung gebündelt: Mit nur einer zentralenSAT-Anlage und einem modernen Glasfaser-Hausnetz (FTTH) können dieUnternehmen Mehrfamilienhäuser, Wohnsiedlungen und ganze Stadtteilemit Highspeed-Internet, Festnetz und TV in HD- und UHD-Qualität auseiner Hand versorgen.Freie Anbieterwahl durch offenes Glasfasernetz und SAT-TVDas offene Glasfaser-Hausnetz (FTTH) bietet neben derTV-Versorgung über ASTRA Satellit auch zusätzliche Bandbreiten füralle anderen verfügbaren Informationsdienste. AnbietergebundeneTriple-Play-Pakete werden somit überflüssig, da jede Wohneinheit denfür sie passenden Dienstleister für Telefonie oder Internet auswählenkann.Christoph Mühleib, Geschäftsführer Astra Deutschland: "Wirentmonopolisieren hiermit den Triple Play Markt und schaffenerstmalig ein Angebot, das völlig unabhängig vom Anbieter ist. MitGlasfaser-ABC und GlobalConnect haben wir zwei starke Partner anunserer Seite, mit denen wir unsere zukunftsfähige Lösung auf demMarkt etablieren wollen."Wohnstadt Asemwald: Über 1.000 Wohnungen aufgerüstetDas erste erfolgreiche Großprojekt war die Wohnstadt Asemwald beiStuttgart, die zu den größten Eigentümergesellschaften in Deutschlandzählt. In weniger als einem Jahr Bauzeit rüsteten die Glasfaser-ABCund ASTRA über 1.000 Wohneinheiten mit leistungsstarken,wirtschaftlichen und zukunftssicheren Glasfasernetzen und bestemFernsehen in HD- und Ultra HD-Qualität aus. GlobalConnect stelltdafür den Anschluss der Wohnstadt an das eigene Glasfasernetz her.Mit dieser Anbindung wird jede Wohneinheit zukünftig mit konstantenInternetgeschwindigkeiten versorgt. Kunden können dabei zwischen zweiAngeboten wählen: 500 Mbit/s oder 1.000 Mbit/s. Im Frühjahr 2019wurden die Bauarbeiten in Asemwald abgeschlossen.Wie die Modernisierung von Immobilien mit Glasfaser- undSAT-Technologie konkret funktioniert und welche Vorteile sie fürImmobilieneigentümer und Mieter bringen, zeigen ASTRA, Glasfaser-ABCund GlobalConnect von 4. bis 6. Juni auf der ANGA COM in Köln, derLeitmesse für Distributionstechnologie (Halle 8, Stand R10).Videomaterial zum Downloadhttps://wowi.astra.ses/aktuelles/verbindung-mit-zukunftAndreas Baltz, Technischer Leiter der Glasfaser-ABC erklärt, wiedie Modernisierung von Mehrfamilienhäusern mit Glasfaser- undSatellitentechnologie funktioniert.Wolfgang Jäger, Geschäftsführer der Glasfaser-ABC erklärt, wieWohnungswirtschaft und Mieter von der Kombination ausGlasfaser-Infrastruktur und Satelliten-Technik profitieren.http://ots.de/Ta1pO6Projektverantwortliche und Bewohner von Asemwald erzählen, wie dieUmbauarbeiten vonstatten gingen und wie sich der Alltag der Bewohnerverändert hat.Pressekontakt:Jasmin MittenzweiPressesprecherinAstra Deutschland GmbHTel. + 49 (0) 89 1896 2114jasmin.mittenzwei@ses.comwww.astra.deOriginal-Content von: ASTRA Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell