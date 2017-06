Neues Top bei UniGlobal-Aktienfonds in Sicht!

Lieber Leser,

der UniGlobal-Aktienfonds hat in den vergangenen Tagen ein kleines Plus von 0,2 % geschafft und liegt per Jahressaldo bei einem Aufschlag von 4,5 %. Damit hat sich der Fonds im Mittelfeld entsprechender Vergleichsfonds platziert, könnte aber in den kommenden Wochen nach Ansicht vieler Analysten einen Durchbruch nach oben schaffen. Der Fonds investiert nicht nur in Standardaktien, sondern auch in Nebenwerte, die nach „Value“-Kriterien identifiziert werden. Dazu zählen die Produktpalette und Marktvorteile gegenüber Konkurrenten.

Fonds in starken Substanzwerten investiert

Zu den Top-Picks zählen Facebook, Microsoft, Nestlé oder Alphabet und damit durchgehend Unternehmen, die auch Value-Investoren in ihren Depots haben. Die Auswahl erinnert Analysten an das Vorgehen von Warren Buffet, dem erfolgreichsten Value-Investor der Welt. Aktuell ist der Fonds aus technischer Sicht auf gutem Weg.

Die Kurse hatten am 10. Mai mit 206,31 Euro ein Allzeithoch erreicht. Davon hat sich der Fonds nur um knapp 2 % entfernt. Die Notierungen befinden sich im langfristigen Aufwärtstrend, da der GD200 um 4,5 % distanziert wurde. Fondsexperten bescheinigen dem ausschüttenden Fonds, mit einer Gesamtkostenquote von 1,5 % vergleichsweise günstig zu sein.

Deshalb ist der Fonds mit einer technisch starken Ausgangssituation und günstigen Gebühren im grünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.