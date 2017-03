Neues Tier - große Aufregung: Das müssen Tierbesitzer beachten / R+V-Infocenter gibt Tipps für die Vorbereitung und die ersten Tage

Wiesbaden (ots) - Das Körbchen besorgen, die Wohnung sichern, sichausreichend informieren: Bevor ein neues Haustier einzieht, gibt esviel zu tun. Das Infocenter der R+V-Versicherung in Wiesbaden gibtTipps für die Vorbereitung und die ersten Tage.Ob Hundewelpe, alter Kater oder scheue Maus - ein neues Tierverändert das Leben aller Bewohner. "Daher sollte die Wahl des neuenFamilienmitglieds wohl überlegt und gut geplant sein", sagt StefanieSimon, Expertin beim R+V-Infocenter. Wichtige Fragen im Vorfeld sind:Hat jemand im Haushalt eine Tierhaarallergie? Erlaubt der Vermieterdie Tierhaltung? Ist genügend Zeit für das Tier vorhanden? Und werkümmert sich um den neuen Bewohner, wenn die Familie im Urlaub ist?Tiere langsam eingewöhnen lassenIst das geklärt, können Tierfreunde mit den Vorbereitungenloslegen. Jedes Tier benötigt von Anfang an einen gemütlichenSchlafplatz, Spielsachen, Napf und Futter. Um die Tiere zu schützen,sollten die Besitzer giftige Pflanzen, offene Kabel und andereGefahrenquellen entfernen. Dasselbe gilt für Sachen, die einem liebund teuer sind. "Ist dann der Tag des Einzugs gekommen, heißt es vorallem: Ruhig und geduldig bleiben", rät R+V-Expertin Simon. Dennjedes Tier hat seinen eigenen Charakter. Einigen fällt dieEingewöhnung schwer, andere erkunden forsch ihre neue Umgebung. "Diebeste Unterstützung ist, wenn das Tier einige Tage Zeit bekommt, umsich an die neue Umgebung zu gewöhnen - und die Nachbarskinder oderVerwandte erst danach zum Besuch geladen werden."Kleintiere oft erst menschenscheuBei Kleintieren ist die Umstellung in der Regel unproblematisch.Jedoch gewöhnen sie sich erst langsam an Menschen. Halter solltendeshalb nicht sofort in den Käfig greifen - sonst wird die Handschnell als möglicher Feind eingeprägt. "Eine Rennmaus zum Beispielist sehr scheu und lässt sich erst dann auf die Hand nehmen, wenn sielangsam Vertrauen gefasst hat", erläutert Stefanie Simon. NachtaktiveTiere, wie zum Beispiel Hamster oder Chinchillas, haben ihren eigenenBiorhythmus. Damit sich diese Tiere wohlfühlen und gesund bleiben,sollten die Besitzer sie tagsüber nicht stören.Katzen sind IndividualistenAuch das beliebteste Tier der Deutschen, die Katze, braucht ersteinmal Ruhe. "Katzen sind Individualisten. Sie entscheiden selbst,wann sie spielen möchten. Halter können sich beispielsweise auf denBoden setzen und abwarten, ob sich das Tier nähert", so R+V-ExpertinSimon. Weiter empfiehlt sie, auch einen Freigänger die ersten vierWochen im Haus zu lassen und dann erst die Umgebung erkunden lassen.So kann er das neue Zuhause am besten als Ort zum Wohlfühlen undWiederkommen annehmen.Hunde brauchen intensive BetreuungDie intensivste Betreuung in der ersten Zeit nach dem Einzugverlangt der Hund. Hunde schließen sich eng an Menschen alsSozialpartner an. Vor allem Welpen brauchen den Kontakt zu ihrenMenschen und folgen ihnen auf Schritt und Tritt. Auch nachts solltensie zumindest in den ersten Wochen nahe bei ihrer neuen Familieschlafen dürfen. "Es ist sinnvoll, dass sich neue Hundebesitzer fürdie Eingewöhnung Urlaub nehmen - mindestens ein paar Tage, bessernoch einige Wochen", rät sie. Denn Welpen müssen noch sehr viellernen: Sauberkeit, Beißhemmung, Alleine bleiben sind nur einigewichtige Stichworte. Aber auch erwachsene Hunde aus dem Tierheimhaben vielleicht noch nie in einer Wohnung gelebt und kannten bisherkeine Leine. Grundlegende Fragen zur Erziehung sollten in der Familievorher besprochen werden, etwa ob der Hund auf das Sofa darf odernicht. Bei der Grunderziehung, auch bei Problemen, hilft eine guteHundeschule. Ebenfalls wichtig: In Deutschland bestehtHundesteuer-Pflicht. "Bei Anschaffung eines Hundes setzt dieSteuerpflicht bereits zum Ersten des Aufnahmemonats ein", ergänztSimon. In einigen Bundesländern ist zudem eineHundehaftpflichtversicherung vorgeschrieben.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Bei einem Hund empfiehlt es sich, die Adress- oder Kontaktdatenvon Beginn an am Halsband zu befestigen. Hunde und Katzen könnenzudem per Chip oder Tätowierung im Ohr eine individuelleErkennungsnummer bekommen. Wichtig ist es, die Tiereanschließend registrieren zu lassen, zum Beispiel beimHaustierzentralregister Tasso (www.tasso.net) oder beimDeutschen Haustierregister (www.registrier-dein-tier.de). Fallsdas Tier wegläuft, können die Finder den Halter ermitteln.- Weitere Informationen zur Anschaffung und Haltung einesHaustieres finden Interessierte bei den jeweiligenTier-Verbänden.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131a.kassubek@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deOriginal-Content von: R+V-Infocenter, übermittelt durch news aktuell