Neues Theater um Ihren Euro: Der Lagarde-Schwindel!

Christine Lagarde, neue Chefin der EZB, ist in Frankfurt „eingetroffen“. Schon am 12. Dezember leitet sie ihre erste Zinssitzung in der Europäischen Zentralbank. Jetzt lud sie zum „Euro Banknote Signing Event“. Eine regelrechte Fake-Veranstaltung, anders lässt es sich wohl kaum bezeichnen.

Largarde will den (Begriff) Euro abschaffen…

Das Event bestand im Wesentlichen darin, dass sie symbolisch ihre Unterschrift auf den 20-Euro-Schein setzte,