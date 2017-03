Neues Telefonbuch für München erschienen / München hat den Titel! (FOTO)

München (ots) -Nicht nur im Fußball holt München regelmäßig den Titel nach Hause.Zum 13. Mal in Folge durfte sich die Isarmetropole vor kurzem wieder"Deutschlands beste Stadt" nennen. Wer einen Blick in das neueTelefonbuch für München wirft, weiß sofort warum.Auf 1.224 Seiten bringt es die aktuelle Ausgabe desVerzeichnisses, die Bewohnern wie Besuchern der Weltstadt mit Herzschnelle Orientierung und die besten Kontaktdaten für nahezu jedeLebenslage bietet. Abholen kann es sich jeder Münchner kostenlos abdem 20. März 2017 in den Filialen der Deutschen Post sowie inteilnehmenden REWE- und Netto-Märkten. Neben Adressen undTelefonnummern privater Haushalte finden sich hier auchVeranstaltungskalender, Notfall- und Servicenummern sowie Anbieteraus nahezu allen Branchen - viele davon auf Spezialseiten gebündeltim Schnellüberblick, wie etwa Ärzte, Restaurants oder auch Ämter undBehörden.Kein Wunder also, dass auch Oberbürgermeister Dieter Reiter inseinem Grußwort betont, was die neue Ausgabe so wertvoll macht: "Mitexzellenten Einkaufsmöglichkeiten sowie einer Branchenvielfalt, dieihresgleichen sucht, ist München eine der wirtschaftlicherfolgreichsten Städte."Mehr noch: Zum 13. Mal in Folge darf sich Bayerns Metropole"Deutschlands beste Stadt" nennen, wie das jüngste Städteranking desMagazins "Wirtschaftswoche" und von Immobilienscout24 bestätigt."Diese Top-Platzierung hat München mehr als verdient", findet GerhardKinzl, Geschäftsführer des TVG Verlags.Wer das gedruckte Buch gerade nicht zur Hand hat, etwa weil er imBüro am Rechner sitzt oder unterwegs ist - Münchens beste Adressengibt es überall, auch im Internet und mobil. Im vergangenen Jahrsuchte die Web-Community fast 13 Millionen Mal unterhttp://www.dastelefonbuch.de nach Privatpersonen, Institutionen oderAnbietern in der Stadt. Deutschlandweit zählt die App von DasTelefonbuch schon knapp 4,5 Millionen Downloads.Das gedruckte Verzeichnis gehört nach wie vor zu den gefragtestenSuchmedien für lokale Adressen. Das ergab unlängst eine Studie desHamburger Meinungsforschungsinstituts Ipsos unter Verbrauchern inganz Deutschland. Während viele Nutzer das Medium im Internet und perSmartphone vor allem für die schnelle und gezielte Suche ansteuern,schätzen sie an der gedruckten Ausgabe die Möglichkeit in Ruhe nachAngeboten zu stöbern und sie zu vergleichen.Jetzt vormerken: Bald auch exklusive TB GUIDES für München!Am 10. April erscheint außerdem der TB GUIDE Gesundheit & Medizinfür München, am 2. Mai folgt der TB GUIDE Finanzen & Recht. BeideRatgebermagazine sind einzigartige Kombinationen aus Fachartikeln derRedaktionen von "FOCUS GESUNDHEIT" beziehungsweise "FOCUS MONEY"sowie den besten Adressen zu den jeweiligen Schwerpunktthemen - auchdies natürlich im Web: unter http://www.tb-guide.deÜber den TVG VerlagAls einer der bedeutenden Telefonbuchverlage in Deutschland istder TVG Verlag Herausgeber der drei Telefonbücher Berlin, Hamburg,München sowie mehrerer lokaler Ausgaben von Das Örtliche. DieTelefonbücher des TVG Verlages erscheinen als Printversion, onlineund mobil. Darüber hinaus vertreibt der TVG Verlag nationaleAuskunftsprodukte auf DVD-ROM. Als kompetenter Ansprechpartner fürKMUs im Bereich Online-Marketing werden Adwords-Kampagnen angelegt,Webseiten erstellt und die Auffindbarkeit der Kunden im Netzoptimiert. Mit dem neuen TB GUIDE, dem Wegweiser für jede Lebenslage,setzt der Verlag auf ein Mix aus hochwertigen redaktionellen Artikelnund aktuellen Adressen.Pressekontakt:TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KGE-Mail: presse(at)tvg-verlag.dehttp://www.tvg-verlag.dehttp://www.tb-guide.deOriginal-Content von: TVG Telefonbuch- und Verzeichnisverlag GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell