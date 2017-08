Neues Team am Steuer bei iXblue

Paris (ots/PRNewswire) -Nach sieben Jahren als Firmenchef von iXblue und am Ende seinerAmtszeit angelangt verlässt Philippe Debaillon Vesque dasUnternehmen, um neue Pläne zu verfolgen. Hervé Arditty,Vorstandsvorsitzender und Gründer von iXcore, übernimmt die Rolle desChief Executive Officer, Fabien Napolitano wird Chief OperatingOfficer und Xavier Montazel sowie Hervé Lefèvre werden zu ExecutiveVice-Presidents ernannt.(Logo: http://mma.prnewswire.com/media/550456/iXblue_Logo.jpg )iXBlue ist ein global branchenführender Anbieter von innovativenLösungen für Navigation, Ortung und Bildgebung. Zivile undmilitärische Kunden verlassen sich auf unsere Systeme, Tätigkeitenund Dienstleistungen für ihre Herausforderungen auf See, an Land, inder Luft und im Weltall.http://www.ixblue.comJulien Lalanne +33(0)1-30-08-98-88 / julien.lalanne@ixblue.comOriginal-Content von: iXBlue, übermittelt durch news aktuell