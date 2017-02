Neues Tabakgesetz: Erstes E-Zigaretten Unternehmen geht juristisch gegen Mitbewerber vor / InnoCigs erwirkt einstweilige Verfügung gegen französische Großhändler

Hamburg (ots) - Durch die Umsetzung der EU-Richtlinie TPD2(2014/40/EU) wurden erstmals auch E-Zigaretten umfassend inDeutschland gesetzlich geregelt. E-Zigaretten Hersteller undImporteure müssen so z.B jeden Bestandteil einer E-Zigarette sechsMonate vor dem Verkaufsstart bei den Behörden registrieren."Insbesondere diese Vorschrift sehen wir als unnötigeInnovationsbremse. E-Zigaretten entwickeln sich rasant weiter. Wirwürden neue Geräte gerne schnell auf den Markt bringen, aber wirdürfen es nunmal nicht und müssen uns selbstverständlich daranhalten.", so Dustin Dahlmann von der InnoCigs GmbH & Co. KG demführenden Großhändler auf dem deutschen Markt.Obwohl sich die deutschen Importeure an die Vorschriften halten,kommen weiterhin neue Produkte ohne sechsmonatige Voranmeldungvermehrt auf den deutschen Markt; noch dazu ohne eine Vielzahlweiterer Vorschriften, z.B. für Verpackungen, Warnhinweise,Beipackzettel und Emmisionstests, zu beachten.Diese Produkte stammen in vielen Fällen aus Frankreich. Trotz derEU-weiten Richtlinie zur Harmonisierung des Marktes, können dortbisher zentrale Vorschriften anders ausgelegt werden. Während man inDeutschland jeden Bestandteil einer E-Zigarette also z.B. auchAkkuträger, sogenannte Box Mods oder Verdampfereinheiten, dieClearomizer, sechs Monate vor dem Verkauf registrieren muss, meldenfranzösische Händler und Hersteller nur E-Zigaretten Artikel an, dieNikotin enthalten. Ihre nikotinfreien Produkte bieten sie dannkonkurrenzlos sechs Monate vor den hiesigen Händlern auf demdeutschen Markt an.Die InnoCigs GmbH & Co. KG mahnte drei französische Großhändler abund verwies auf die erforderliche Einhaltung der deutschenVorschriften bei Lieferung nach Deutschland. Leider blieb dieReaktion aus und man musste eine gerichtliche Klärung herbeiführen.Den drei französischen Großhändlern ist es nun untersagtE-Zigaretten, Box-Mods und andere E-Zigaretten Artikel nachDeutschland zu liefern, wenn diese nicht den deutschen gesetzlichenVorschriften entsprechen."Wir beliefern fast 3000 E-Zigaretten Händler. Vielen von denen hatdiese unfaire Konkurrenz schwer zu schaffen gemacht. Insbesondere beikleinen Händler geht es um die Existenz. Wir mussten herausfindenwoher diese Produkte überwiegend kommen und was wir dagegen tunkönnen.", so Dahlmann.Tatsächlich ist der Handel mit den unregistrierten Produkten aus demNachbarland nicht legal. "Viele deutsche Händler waren sich überhauptnicht darüber bewusst, dass sie sich wettbewerbswidrig Verhalten.",sagt der Unternehmer.Deutsche Händler tappen so schnell in eine Abmahnfalle, welche sogarvon behördlicher Seite mit Ordnungsgeldern verfolgt werden kann.Dazu Dustin Dahlmann: "Wenn man etwas aus dem Nachbarland kauft, danndenkt man nicht daran, dass das Produkt in Deutschland nicht legalsein könnte. Durch die Umsetzung der TPD2 mit den vielenkomplizierten Regelungen kann das aber nun schnell der Fall sein."Das Urteil 416 HKO 14/17, 406 HKO 16/17 und 408 HKO 8/17 wurde vomLandgericht Hamburg erteilt und hat nach Zustellung auch inFrankreich Gültigkeit. Bei Verstößen drohen auch dort Ordnungsgeldoder ersatzweise Ordnungshaft.Die Urteile sind unter folgenden Links online abrufbar:https://www.innocigs.com/dl_files/Az_406_HKO_16_17.pdf- Az. 406 HKO 16/17https://www.innocigs.com/dl_files/Az_408_HKO_8_17.pdf- Az. 408 HKO 8/17https://www.innocigs.com/dl_files/Az_416_HKO_14_17.pdf- Az. 416 HKO 14/17Über InnoCigsDie InnoCigs GmbH und Co. KG zählt zu den größten Online Groß- undEinzelhändlern für E-Zigaretten, Liquids und Zubehör im D-A-CH Raum.Zum Unternehmen gehören die erfolgreichen Marken SC, InnoCigs undSteamax. Größte Online Präsenz des Hamburger Unternehmens ist derShop Mr-Smoke (www.mr-smoke.de). Neben diesem Online Shop und denPortalen der einzelnen Marken stehen insbesondere den Endkunden dievier InnoCigs Filialen in Hamburg zur Verfügung. Als einer derführenden Fachhändler hat die InnoCigs GmbH & Co. KG den Anspruch,ihre Expertise für eine hervorragende Beratung an die Kundenweiterzugeben.Das BfTG Gründungsmitglied InnoCigs setzt sich zudem für einewissenschaftlich getriebene Diskussion zur E-Zigarette ein. NähereInformationen unter www.innocigs.comOTS: InnoCigs newsroom http://www.presseportal.de/nr/117277Pressekontakt:InnoCigs GmbH & Co. KGSonya HerrmannTelefon: 040 / 60 94 31 63Mail: presse@innocigs.comwww.innocigs.comOriginal-Content von: InnoCigs GmbH & Co. KG, übermittelt durch news aktuell