Neues zu Sygnis, adesso und Vapiano

Sygnis hat eine erfolgreiche Kapitalerhöhung durchgeführt, während der IT-Dienstleister adesso einen lukrativen Auftrag an Land zog. Die Restaurant-Kette Vapiano kündigt derweil einen Börsengang für dieses Jahr an, um das Unternehmenswachstum zu beschleunigen.

Sygnis zeigt sich „überwältigt“

Die auf Technologien für die Molekularbiologie spezialisierte Sygnis AG teilte mit, dass die beiden zu Beginn des Monats angekündigten Kapitalerhöhungen inzwischen erfolgreich abgeschlossen werden konnten. Der Bezugspreis der rund 7 Mio. neuen Aktien lag bei 1,38 Euro, der Bruttoerlös betrug demzufolge 10 Mio. Euro. Das Unternehmen will die Einnahmen für den Kauf der britischen Innova Biosciences (Kaufpreis 8 Mio. Euro) sowie für die Integrationskosten der neuen Tochter verwenden.

CEO Pilar de la Huerta zeigte sich „überwältigt von der Unterstützung unserer Anteilseigner und der vielen neuen institutionellen Investoren“. Co-Chef Dr. Heikki Lanckriet kommentierte etwas nüchterner: „Der erfolgreiche Abschluss unserer Kapitalerhöhungen untermauert, dass wir einen nachvollziehbaren strategischen Pfad für SYGNIS gewählt haben: Wir verbessern nicht nur unser Kundenangebot, sondern bauen zugleich zentrale Fertigkeiten aus. Innovation entlang des gesamten molekularbiologischen Workflows mit neuen branchenführenden Technologien wird entscheidend für das künftige organische Wachstum von SYGNIS sein.“

adesso mit lukrativem Auftrag

Der IT-Dienstleister adesso AG konnte einen lukrativen Auftrag an Land ziehen, dessen Volumen mit 3,2 Mio. Euro beziffert wird. Auftraggeber ist IT.NRW, der landeseigene IT-Dienstleister von Nordrhein-Westfalen. Das Bundesland will ältere Verwaltungsverfahren, die auf Mainframes basieren, auf ein zeitgemäßeres und effizienteres Client-Server-System übertragen. Die adesso AG liefert dazu vor allem einen Code-Transformator. Dieser übersetzt automatisiert Programmiercode aus älteren Sprachen in modernen Rechnercode wie zum Beispiel Java.

Vapiano kündigt Börsengang an

Die Vapiano SE hat angekündigt, noch in diesem Jahr den Börsengang anzustreben. Bei der Erstplatzierung sollen nach derzeitigem Stand Aktien im Wert von 85 Mio. Euro begeben werden. Im Rahmen einer Zweitplatzierung sollen dann Stammaktien der Inhaber auf den Markt gelangen. Wie hoch der Streubesitz ausfallen wird, lässt sich derzeit aber noch nicht absehen. Aktuell sehen die Besitzverhältnisse wie folgt aus:

Mayfair Vermögensverwaltung = 44 %

VAP Leipzig GmbH & Co. KG (Gregor Gerlach, Vapiano-Gründer) = 30 %

Holding Exchange Bio GmbH = 25 %

Vapiano-Management = 1 %

Das Management und die Mayfair Vermögensverwaltung planen momentan nicht, ihre Anteilsscheine bei Börsengang zu veräußern.

Was macht Vapiano? Ich gehe davon aus, dass die meisten Anleger zumindest schon einmal von der Selbstbedienungs-Restaurantkette, die vor allem in Ballungszentren anzutreffen ist, gehört hat. Aber nicht jedem Anleger werden die aktuellen Unternehmenszahlen geläufig sein. Der Umsatz belief sich 2016 auf 248,6 Mio. Euro, hätte aber nach Angaben des Unternehmens „unter Berücksichtigung von im Jahr 2016 getätigten Akquisitionen“ 292,3 Mio. Euro betragen. Das bereinigte EBITDA lag im vergangenen Geschäftsjahr bei 28,6 Mio. Euro.

Die Erlöse aus dem IPO sollen unter anderem dazu verwendet werden, um das ohnehin schon hohe Wachstum der vergangenen Jahre nochmals zu beschleunigen. Bis 2020 will Vapiano die Zahl seiner Restaurants auf 330 Filialen annähernd verdoppeln. Die durchschnittlichen Umsatzerlöse pro Restaurant lagen 2016 bei 3,3 Mio. Euro. Da kann sich jeder selbst ausrechnen, was dieser Zuwachs für den Konzernumsatz bedeuten würde.

Ein Beitrag von Mark de Groot.