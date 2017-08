Neues Studium für Führungskräfte im Brandschutz setzt Maßstäbe (FOTO)

Köln (ots) -Die Bundeswehr baut ihre Zusammenarbeit mit Hochschulen weiteraus: Ab September wird es 25 Beamten im Vorbereitungsdienst desgehobenen feuerwehrtechnischen Dienstes in der Bundeswehr ermöglicht,den Studiengang "Bachelor of Science Sicherheitstechnik" an derBergischen Universität Wuppertal zu absolvieren. Die feierlicheUnterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung hat dafür jetzt den Wegfreigemacht.Das Auswahlverfahren ist abgeschlossen. Bereits im Herbst werdenerstmals 25 Anwärter im Vorbereitungsdienst des gehobenenfeuerwehrtechnischen Dienstes in der Bundeswehr an der BergischenUniversität in Wuppertal studieren können. Es handelt sich bei diesenStudierenden um zivile Beschäftigte im Status eines Beamten aufWiderruf. Die Bundeswehr benötigt eigene Brandschutzkräfte unteranderem auf Flugplätzen, Truppenübungsplätzen, in Marine-Stützpunktenund in Untertage-Anlagen - der neue duale Studiengang wird denKarriereweg der Brandschutz-Führungskräfte deutlich attraktivermachen.Vonseiten der Bundeswehr unterzeichnete Georg Stuke, der Präsidentdes Bundesamtes für das Personalmanagement der Bundeswehr (BAPersBw),den Kooperationsvertrag, vonseiten der Universität unter anderemderen Rektor Professor Dr. Lambert T. Koch. Die Freude über das innur einem halben Jahr Erreichte war allen Beteiligten deutlichanzumerken. "Es ist einmalig, was da aufgesetzt worden ist. Es hatSymbolkraft für das ganze deutsche Feuerwehrwesen. Ich bin mirsicher, dass Länder und Kommunen nachziehen werden", sagte derPräsident des Deutschen Feuerwehrverbandes, Hartmut Ziebs,unmittelbar vor der Unterzeichnung. "Die Bundeswehr ist der richtigePartner für diesen ersten Schritt."Im Studiengang "Bachelor of Science Sicherheitstechnik" lernen dieAnwärter, sicherheitsrelevante Problemstellungen zu erkennen und zulösen. Die breit gefächerten Studieninhalte reichen - stets praxisnah- vom baulichen Brandschutz über Chemie und Arbeitssicherheit bis hinzum vorbeugenden Brand- und Explosionsschutz. "Wir müssen innovativsein, um mithalten zu können", betonte Georg Stuke. Es sei eine großeHerausforderung, ausreichend Nachwuchs im Bereich derFeuerwehr-Führungskräfte zu gewinnen. "Da brannte uns schon dieJacke", scherzte der Präsident und setzte ernsthaft hinzu, der neueStudiengang sei "der richtige Weg", um künftig die rund 250Dienstposten mit gut ausgebildeten Kräften besetzen zu können.Seit Jahrzehnten ist die Wuppertaler Universität mit ihremFachgebiet "Chemische Sicherheit und Abwehrender Brandschutz"führend. Hintergrund der Kooperationsvereinbarung ist, dass dieBundeswehr erstmals Anwärter in einem eigenen, neu eingerichtetendualen Studiengang im gehobenen feuerwehrtechnischen Dienst einstelltund ausbildet. Nach dem dreieinhalbjährigen, aus Fachstudien undberufspraktischen Studienzeiten bestehenden Vorbereitungsdiensterwerben die Teilnehmer einen akkreditierten Bachelorabschluss. JedesJahr sollen 25 weitere Studierende das Angebot nutzen können,berichtete Stuke.Die Konzipierung der Laufbahnausbildung sowie die Einstellung undBetreuung der Anwärter ist ein gemeinsames Projekt des BAPersBw unddes Bundesamtes für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungender Bundeswehr (BAIUDBw). Diesem Amt untersteht das ZentrumBrandschutz der Bundeswehr, das mit 70 bundesweit verteiltenFeuerwachen und insgesamt mehr als 3.000 zivilen Dienstpostenumgerechnet eine der größten Feuerwehren in Deutschland ist. Deshalbwar auch die Präsidentin des BAIUDBw, Ulrike Hauröder-Strüning, beider Unterzeichnung im Rektorat der Uni dabei. Professor Koch sprachvon "einem wegweisenden Projekt. Ich freue mich sehr, dass dasgelungen ist."Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Presse- und Informationszentrum PersonalTelefon: 0221 9571 4001E-Mail: pizpersonal@bundeswehr.orghttp://www.personal.bundeswehr.deOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Personal, übermittelt durch news aktuell