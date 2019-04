Neues Studium der Deutschen Vermögensberatung vereint Theorie und Praxis mit individuellem Persönlichkeitscoaching - Dualer Master bei der DVAG: Einzigartige Ausbildung für die Finanzbranche (FOTO)

Frankfurt (ots) -Der neue Master "Management und Führung im Finanzvertrieb" an derFachhochschule der Wirtschaft (FHDW) in Marburg bietet Finanz- undVersicherungsexperten die ideale Möglichkeit, ihre fachlicheQualifikation auszubauen. Es ist neben dem dualen Bachelor bereitsdas zweite Studienmodell, das durch die erfolgreiche Kooperationzwischen der Deutschen Vermögensberatung (DVAG) und der renommiertenFHDW eingeführt wurde. Mit der inhaltlichen Ausrichtung auf denFinanzvertrieb und dem Fokus auf die unternehmerischeSelbstständigkeit der Absolventen ist das Studium eine absoluteNeuheit. Der erste Jahrgang startet im Oktober, Bewerbungen könnennoch bis zum 31. Mai 2019 eingereicht werden.Dr. Dirk Reiffenrath, Mitglied des Vorstands der DeutschenVermögensberatung und zuständig für den Bereich Aus- undWeiterbildung, sieht in dem Bildungsmodell viele Stärken miteinandervereint: "Beim Master greifen Theorie und angewandte Praxis wieZahnräder ineinander, Studierende erhalten so Wissen aus allenBereichen. Außerdem profitieren sie von den umfassendenAusbildungsvorteilen bei der DVAG. Hier bieten sich exzellenteChancen, beispielsweise durch individuelle Coachings und dieManagementausbildung." Die Konzeption der Studieninhalte wurde aufdie aktuellen Marktentwicklungen abgestimmt. Vor dem Hintergrund derstarken Regulierung des Finanzmarktes wird unter anderem auch aufRecht und Compliance eingegangen, ebenso werden Kenntnisse überKaufverhalten und Customer-Relationship-Management vermittelt, welcheim Vertrieb den entscheidenden Vorteil bringen.Theorie und Praxis Hand in HandInnerhalb von 31 Monaten erhalten Studenten eine erstklassigeAusbildung und haben dann den Masterabschluss in der Tasche.Besonderer Wert wird auf die Verknüpfung zum Vertrieb gelegt, deshalbwird von Beginn an eng mit erfahrenen Vermögensberaternzusammengearbeitet. Da der Studiengang auch Absolventen andererHochschulen offensteht, müssen bestimmte Zulassungsvoraussetzungenerfüllt werden, um ein einheitliches Niveau zu gewährleisten. Hierzuzählt einerseits die wirtschaftliche Ausrichtung des Bachelorstudiumsals auch die vertriebliche Qualifikation in Form der hauptberuflichenTätigkeit als Vermögensberater. Auf dieser Basis kann dieWissensvermittlung schon im ersten Semester auf hohem Niveauansetzen.Details zur Bewerbung und weiterführende Fragen werden am bestenüber den direkten Kontakt mit den Vermögensberatern vor Ort geklärt.Informationen zum Studienaufbau können auf der FHDW-Websitenachgelesen werden unter: www.dvag.com/fhdw-masterDie optimale Ergänzung der bisherigen DVAG AusbildungswegeVon Anfang an gehören Ausbildung und Wissen zu den zentralenErfolgsfaktoren bei der DVAG. Über 70 Millionen Euro investiert dasUnternehmen jährlich in die Aus- und Weiterbildung. Die Kooperationmit der FHDW feierte im Oktober 2018 ihre 10-jährigeErfolgsgeschichte. Bereits 112 Studenten haben das dualeBachelorstudium absolviert und auch dieses Jahr startet ein neuerJahrgang mit 43 Studenten. Ebenso hoch im Kurs ist die IHK-Ausbildungmit aktuell rund 500 Auszubildenden insgesamt.Über die Deutsche Vermögensberatung GruppeMit über 5.000 Direktionen und Geschäftsstellen betreut dieDeutsche Vermögensberatung Unternehmensgruppe rund 8 Mio. Kunden zuden Themen Finanzen, Vorsorge und Absicherung. Die DVAG istDeutschlands größte eigenständige Finanzberatung. Sie bietetumfassende und branchenübergreifende Allfinanzberatung für breiteBevölkerungskreise, getreu dem Unternehmensleitsatz "Vermögensaufbaufür jeden!". Aktuelle Informationen und Unternehmensnachrichtenfinden Sie unter www.dvag.dePressekontakt:Deutsche Vermögensberatung AG, Wilhelm-Leuschner-Straße 24, 60329Frankfurt am MainLorena Steigertahl, Tel.: 069 2384-4039,E-Mail: Lorena.Steigertahl@dvag.comBirgit Rajchart, Tel.: 069 2384-1563,E-Mail: Birgit.Rajchart@dvag.comOriginal-Content von: DVAG Deutsche Vermögensberatung AG, übermittelt durch news aktuell