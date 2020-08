Mainz (ots) - Neuer Auftritt für das "ZDF-Morgenmagazin": Am Montag, 7. September 2020, wird zum ersten Mal ab 5.30 Uhr aus dem neu gestalteten "Moma"-Studio mit neuem Design und neuer Farbgebung gesendet. Den "Einstand" geben die Hauptmoderatoren Dunja Hayali und Mitri Sirin, in der Frühschiene Mirjam Meinhardt sowie Sportmoderator Florian Zschiedrich und Wettermoderator Benjamin Stöwe.ZDF-Chefredakteur Peter Frey: "Das 'ZDF-Morgenmagazin' ist ein Magazin, das sich ständig verändert, um aktuell zu bleiben - und das weiter den Anspruch hat, die Fernseh- und Medienlandschaft nach vorne zu treiben. Auch das neue 'Moma'-Studio zeigt diesen Ehrgeiz. Es ist kein einfaches Redesign, bei dem die Farbe des Sofas und der Wände verändert wird, sondern der Wechsel von einem Fernsehstudio zu einem Raum, der zeigt, wie Journalist*innen arbeiten."Zentraler Bestandteil des neuen Studios und Redesigns ist der Arbeitstisch, an dem die Moderatoren die Zuschauer begrüßen, die Nachrichten präsentieren, Interviews führen, mit ihren Laptops aktuelle Informationen erhalten und diese weiterverarbeiten. An dieser "Moderationsinsel" wird es immer wieder Doppelmoderationen und Übergaben an die Sport- und Wettermoderatoren geben, sodass die Crew des "Morgenmagazins" auch vor der Kamera für die Zuschauer stärker als Team in Erscheinung tritt, das sich untereinander austauscht und ergänzt. So sollen auch die Arbeitsabläufe sichtbar und transparenter für das Publikum gemacht werden.Das "ZDF-Morgenmagazin" ist eine Sendung, die Themen aus unterschiedlichen Perspektiven betrachtet, die sich im neuen Studio widerspiegeln. So wird es auch wieder ein Sofa geben, auf dem in entspannter Atmosphäre Gespräche geführt werden können.Neben einer großen Monitorwand und weiteren kleineren Videowalls gibt es einen Touchscreen, der den Moderatoren analog zum Smartphone die Möglichkeit bietet, Inhalte aus der ZDFmediathek oder der neuen ZDFheute-App zu zeigen.Auch die Farbwelt des "ZDF-Morgenmagazins" wird vielfältiger. Ein neues Logo, das die Basis für die aktualisierte Grafikwelt bietet, ist mit dem "O" im "Moma" an die aufgehende Sonne angelehnt.Das "ZDF-Morgenmagazin" liefert den Zuschauern bereits in den frühen Morgenstunden von 5.30 bis 9.00 Uhr dreieinhalb Stunden aktuelles Programm. Es erreichte im Jahr 2019 durchschnittlich 3,74 Millionen Zuschauer pro Tag und steht damit an der Spitze der deutschen Frühinformationsprogramme.Ansprechpartner: Maike Magdanz, Telefon: 030 - 2099-1093; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/zdfmorgenmagazinPressemappe zum "ZDF-Morgenmagazin": https://presseportal.zdf.de/pm/neues-studio-zdf-morgenmagazin/"ZDF-Morgenmagazin" in der ZDFmediathek: https://zdf.de/nachrichten/zdf-morgenmagazinhttps://twitter.com/morgenmagazinhttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7840/4690268OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell