Neues Stipendium für Mediziner, die später aufs Land wollen: jetzt bewerben!

Gütersloh (ots) - Medizinstudenten intensiv betreuen,unternehmerische Kenntnisse vermitteln und sie gezielt auf dieLeitung einer eigenen Praxis vorbereiten: Mit diesem Konzept wollendie Deutsche Universitätsstiftung und die Walter Blüchert Stiftungeinen Beitrag zur Verbesserung der medizinischen Versorgung imländlichen Raum leisten. Das dazu neu aufgelegte Stipendienprogramm"Medicus" richtet sich an Studierende aus dem In- und Ausland, dieeinen Medizinstudienplatz an einer hiesigen Hochschule undDeutschkenntnisse auf C1-Niveau vorweisen können. Mit der Aufnahme indas Programm verpflichten sie sich, nach dem Studium eine ärztlicheTätigkeit auf dem Land zu übernehmen. Das Programm, das zum laufendenSommersemester startet, stößt vor allem bei Studierenden mitMigrationshintergrund auf großes Interesse."Medizinstudierende, die sich eine spätere Tätigkeit in einerPraxis auf dem Land vorstellen können, sind herzlich eingeladen, sichbei uns zu bewerben", sagt Cornelia Kliment, Geschäftsführerin derDeutschen Universitätsstiftung (DUS). Die Bewerbungsfrist läuft nochbis zum 3. Mai 2019.Das Alleinstellungsmerkmal von "Medicus" ist, dass alleTeilnehmenden individuell durch einen fach- und studienortnahenHochschullehrer als Mentor betreut werden. Darüber hinaus werden siein Workshops zu Themen wie Digitalisierung, unternehmerischerPraxisführung im ländlichen Raum und Personalmanagement auf ihrekünftige Tätigkeit vorbereitet: Sie werden persönlich gecoacht,erhalten Zugang zu wichtigen - auch ärztlichen - Netzwerken,Fachveranstaltungen und Fördersymposien und haben damit optimaleVoraussetzungen für einen erfolgreichen Einstieg in den Arbeitsmarkt.Auch aktuelle Entwicklungen wie die Telemedizin oder diezunehmende Akademisierung nicht-ärztlicher Berufe spielten bei derKonzeption des "Medicus"-Stipendienprogramms eine Rolle. "In unserenWorkshops zeigen wir den Teilnehmerinnen und Teilnehmernbeispielsweise, wie ihnen der gezielte Einsatz moderner Technologiendabei hilft, Patienten auch ohne eigene Reisetätigkeit gut undintensiv zu betreuen", so Kliment weiter.Studenten mit Migrationshintergrund sind örtlich flexiblerAllein in diesem und im nächsten Jahr gehen rund 50.000niedergelassene Ärzte in den Ruhestand. Damit verschärft sich dieohnehin schlechte medizinische Versorgung in ländlichen GegendenDeutschlands weiter. "Landärztemangel und Klinikschließungen, aberauch der zunehmende Erfolg von Parteien und Strömungen am Rande desdemokratischen Spektrums haben uns sehr beschäftigt, als wir imvergangenen Jahr gemeinsam mit der Deutschen Universitätsstiftungdarüber nachgedacht haben, was wir gegen die wachsenden Kluftzwischen Stadt und Land tun können", so Professor Gunter Thielen,Vorstandsvorsitzender der Walter Blüchert Stiftung.Das "Medicus"-Konzept richtet sich deswegen gezielt anStudentinnen und Studenten, für die eine spätere Tätigkeit auf demLand infrage kommt. Für viele von ihnen - etwa Studierende aus demarabischen Raum - ist das Konzept nicht ungewöhnlich: In ihrerfrüheren Heimat ist es durchaus üblich, nach Abschluss einesMedizinstudiums für mehrere Jahre in schwächer besiedelten Gebietenzu praktizieren."Angehende Mediziner, die in attraktiven Städten wie München oderHeidelberg studiert haben, sind schwer für eine Praxisübernahme aufdem Dorf oder in einer Kleinstadt zu gewinnen", weiß CorneliaKliment. "Ein junger Syrer dagegen sieht das ganz anders: Der istregional offen und freut sich, später seinen Traumberuf ausüben zukönnen." In Bayern oder dem Saarland gibt es auf Landesebene bereitsvergleichbare Initiativen gegen den Landarztmangel: Dort werdenBewerber, die sich entsprechend verpflichten, bei derStudienplatzvergabe bevorzugt beziehungsweise sie erhalten einefinanzielle Förderung."Medicus" bereitet gezielt auf die Praxisübernahme vor"Wir sind sicher, dass die Teilnehmer die besten Chancen haben,später eine erfolgreiche Praxis zu betreiben", so Gunter Thielen."Dazu trägt nicht nur die intensive und zielgerichtete Vorbereitungbei, sondern auch die große Offenheit dieser jungen Menschen, dieihrem Gastland gerne etwas zurückgeben möchten."Um kurzfristig geeignete Bewerber für das Sommersemester zurekrutieren, hatte die DUS zu Jahresbeginn zunächstMedizinstudierende angesprochen, die bereits in andere Programme derStiftung eingebunden waren. Dazu zählt etwa das Stipendienprogramm"Tandem", in dem der Großteil der Stipendiaten Migrationshintergrundhat. Neben einem Studienplatz in Medizin in Deutschland müssen die"Medicus"-Bewerber Deutschkenntnisse auf C1-Niveau sowie eineadäquate Finanzierung, beispielsweise durch BAFÖG, nachweisen. DieFörderung umfasst außer Büchergeld und einer Reisekostenerstattungkeine finanzielle Unterstützung.Gemeinsam mit der DUS betreibt die Walter Blüchert Stiftungbereits seit einigen Jahren das "hochform"-Stipendienprogramm, mitdem Akademiker aus Kriegs- und Krisengebieten dabei unterstütztwerden, in Deutschland ein naturwissenschaftliches Studiumabzuschließen und einen qualifizierten Arbeitsplatz zu finden.Interessentinnen und Interessenten richten ihre Bewerbung bittebis zum 3. Mai 2019 an kliment@deutsche-universitaetsstiftung.de. Die Unterlagen sollten ausschließlich elektronisch übermittelt werden und in einer pdf-Datei zusammengefasst folgendes beinhalten:- Motivationsschreiben (max. eine Seite), in dem auf die Erwartungen an das Stipendium eingegangen wird- Tabellarischer Lebenslauf (max. 2 Seiten) - Immatrikulationsbescheinigung- Sprachnachweis C1 (oder Äquivalent DSH/TestDaF)Weitere Informationen:https://www.hochschulverband.de/tandem010.html#_Weitere Informationen zu "hochform": http://ots.de/cCdS1y