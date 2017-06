Neues Spielfeld für den Breitensport: 7Sports und Sportdeutschland.TV starten YouSport

Unterföhring (ots) -- Fußball, Hockey, Volleyball, American Football, Basketball,Eishockey oder Handball: eine App für alle Sportarten- Highlights aus dem Amateursport können ganz einfachaufgezeichnet und geteilt werden- Auf Sportdeutschland.TV und auf den Webseiten einigerSportverbände stehen alle Clips zur VerfügungProminenter Auftritt für den Amateursport: Fans, Freunde undFamilie können mit der neu entwickelten, kostenlosen App "YouSport"ab sofort Highlightclips von Jugend- und Amateurspielen hochwertigproduzieren und online publizieren. Danach lassen sich die Videos mitder sportbegeisterten Welt über Social Media-Kanäle teilen - ganznach dem Motto "Stream Dein Team". Die Clips sind künftig alsVideoticker auf Sportdeutschland.TV (www.sportdeutschland.tv), demoffiziellen Online-Sportsender des Deutschen Olympischen Sportbundes(DOSB), sowie auf den Webseiten einiger Sportverbände jederzeitabrufbar. Die besten Highlight-Videos werden zudem auf ran.depräsentiert.Kostenlos und für jeden zugänglichOb Fußball, Hockey, Volleyball, American Football, Basketball,Eishockey oder Handball: Fans, Vereinsmitglieder, Väter oder Mütterfilmen über die App mit ihrem Smartphone das komplette Spiel. Sobaldein Tor, ein Foul, eine tolle Szene oder der alles entscheidendeMatchball fällt, reicht ein Klick auf den Highlight-Button imSmartphone-Display. Dann wird die entsprechende Spielszeneautomatisch aus dem Videostream heraus geschnitten und onlinegestellt. Die Videos sind nach dem Hochladen sofort aufSportdeutschland.TV verfügbar und werden automatisch in dievorhandene Sport- und Ligenstruktur integriert. Besonders spannendfür Trainer: Das gesamte Spiel lässt sich zur Videoanalyse lokal aufdem Smartphone speichern.Technische Voraussetzungen: Die kostenlose App, ein Smartphone,ein Stativ, genügend Speicher und eine mobile Datenverbindung(mindestens 3G) oder WLAN. YouSport steht in den App Stores fürAndroid und iOS zum kostenlosen Download zur Verfügung.Dr. Michael Vesper, Vorstandsvorsitzender des DeutschenOlympischen Sportbundes, freut sich über das neue digitale Angebot:"YouSport gibt dem Satz 'Dabei sein ist alles' eine ganz neueBedeutung: Denn nun kann man beim Spiel seines Lieblingsteams dieHighlights online miterleben - auch ohne Livestream. Und das in einerVielzahl von Sportarten. Der olympische Gedanke wird damit noch einStück digitaler.""Mit YouSport schaffen wir ein perfektes Spielfeld für Fans undFreunde des Breitensports, um ihre Leidenschaft anderen näher zubringen und mit ihnen zu teilen. So entsteht eine neue Plattform, dieauch Amateur-Ligen die Möglichkeit gibt, sich neben dem Profisportdarzustellen und damit eine neue Anhängerschaft zu erschließen",ergänzt Zeljko Karajica, CEO 7Sports. "Bei Sport geht es umEmotionen, die Fans sind hochgradig involviert - davon können auchdie Werbekunden profitieren."7Sports, die Sportbusiness-Unit von ProSiebenSat.1, hat die Ideezu "YouSport" gemeinsam mit der DOSB New Media GmbH, dem Unternehmenhinter Sportdeutschland.TV, entwickelt. Beide Partner arbeiten engmit den Sportverbänden zusammen und werden dieses Engagement umweitere Sportarten ausbauen. Die Vermarktung der Highlight-Clipserfolgt über SevenOne Media, dem führenden Bewegtbildvermarkter.Über 7Sports:7Sports vereint das gesamte innovative und digitale Sportportfolioder ProSiebenSat.1 Group. Die Dachmarke für das Sportbusiness desMedienkonzerns setzt auf den Aufbau digitaler Sportplattformen, denAusbau und die 360°-Vermarktungsstärke bei exklusivenSportproduktionen, dem Management von Nachwuchs- und Profisportlernund hochklassigen Sport-Events. 7Sports profitiert von derlangjährigen Erfahrung der ProSiebenSat.1 Group mit beliebtenSportmarken wie ran.de und der erfolgreichen Akquise von neuenPlattformen wie Sportdeutschland.TV oder 90min. Das ermöglicht idealeSynergien zwischen den einzelnen Sport-Segmenten. Mit derMarketing-Power von ProSiebenSat.1 im Sportumfeld zählt 7Sports zueiner der profitabelsten Plattformen für sport-affine Werbetreibende,Kooperations-Partner, Co-Investoren und Profi-Sportler imdeutschsprachigen Raum. 7Sports ist eine Marke der ProSiebenSat.1Sports GmbH.Pressekontakt:Andrea SpechtKommunikation Sales & DiversifikationTel.: +49 [89] 95 07-8922Andrea.specht@prosiebensat1.comMarcus ProschLeiter Unternehmenskommunikation D&A + Sales ProSiebenSat.1 Media SETel:.+49 [89] 95 07-8920Marcus.Prosch@prosiebensat1.comwww.7sports.deProSiebenSat.1 Sports GmbHEin Tochterunternehmen der ProSiebenSat.1 Media SEMedienallee 7D-85774 UnterföhringOriginal-Content von: 7Sports, übermittelt durch news aktuell