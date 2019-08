Erfurt (ots) -Songs mit Kultcharakter, musikalische Contests und beeindruckendeDance Moves: Diese Show besitzt Gute-Laune-Potenzial! In denSommerferien feiert "TanzAlarm Club" (KiKA) bei KiKA Premiere. Ab 5.August immer montags bis freitags um 13:45 Uhr sowie am 10., 17. und24. August um 10:20 Uhr empfangen die "TanzAlarm"-Kids Hannah, Käthe,Larissa und Luna prominente Gäste im neuen "TanzAlarm Club"-Studio inErfurt."Der 'TanzAlarm', der bereits Generationen von Kindern in Bewegunggebracht hat, bekommt als Clubformat ein neues Konzept und wirderstmals in Erfurt produziert. Damit holen wir ein weitereserfolgreiches Grundschulformat an den KiKA-Standort und stärken dieWahrnehmung Thüringens als Kindermedienland", erklärtKiKA-Programmgeschäftsführerin Dr. Astrid Plenk die sorgsame Wahl desDrehortes.Der Castingshow-Gewinner Prince Damien, der Beatboxer Robeat undder Entertainer Ross Antony sind nur einige der Stargäste, die imneuen "TanzAlarm Club" ihr Rhythmusgefühl unter Beweis stellen. Durchdie Show führen die "TanzAlarm"-Kids Hannah, Käthe, Larissa und Luna.In jeder Folge stellen die Mädchen einen neuen Song vor, der extrafür die Show komponiert und choreografiert wurde. Die Zuschauer*innenkönnen sich in der 25-minütigen Show auch auf bekannte"TanzAlarm"-Gesichter wie Singa, Volker Rosin und den TanzTapirfreuen.Charmante Gastgeberinnen und Gäste, ein ebenso modernes wiegemütliches Studio und der typische "TanzAlarm"-Groove machen denneuen "TanzAlarm Club" zum echten Show-Feuerwerk. Die Redaktion desUnterhaltungsformats für KiKA haben Undine Otto-Beckmann und Dr.Matthias Huff inne. "Der 'TanzAlarm Club' ist eine Einladung anjedermann, sich zu bewegen und mitzutanzen", erklärt Dr. MatthiasHuff, Leiter des Bereichs Nonfiktion bei KiKA. "AbsolutesAlleinstellungsmerkmal der Show ist die Moderation durch die'TanzAlarm'-Kids. 13- und 14-jährige Mädchen bekommen hier eineanspruchsvolle Aufgabe und hosten eine ganze Sendung - inklusiveeigener Gesangs- und Tanzeinlagen. Das ist einmalig im deutschenProgrammangebot für Kinder."Die 13 Folgen des neuen "TanzAlarm Club" sind Teil einerKiKA-Sonderprogrammierung in den Sommerferien und können auch aufkika.de und im KiKA-Player angeschaut werden. Weitere Informationenund Fotos sind in der KiKA-Presselounge unter kika-presse.deabrufbar. Registrierte Nutzer finden im Bereich "Presse Plus" eineFolge zur Ansicht.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827Telefax: +49 361.218-291827kika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell